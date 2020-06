Pracodawcy RP namawiają do rzucenia palenia

Przekazaniu tej wiedzy ma służyć m.in. Roadshow – czyli objazd Polski przez specjalny mobilny gabinet konsultacyjny. „Przyjazdu nie da się przeoczyć. Przyczepa z gabinetem jest holowana przez kultową amerykańską półciężarówkę. Sam wjazd będzie już spektakularnym wydarzeniem” – mówi Patrycja Kosińska, ekspert Pracodawców RP, którzy realizują projekt „Nie palę, bo…”.

Gabinet będzie przyjeżdżać pod siedziby firm biorących udział w projekcie oraz weźmie udział w innych wydarzeniach na terenie kraju. Jego goście będą mogli się przebadać i wykonać spirometrię, sprawdzić zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienie, wzrost i wagę. Prócz tego dowiedzą się o faktach dotyczących palenia, usłyszą rady ekspertów na temat rzucenia palenia i wyrobów powiązanych.

„Każdy kto wejdzie do gabinetu znajdzie się na dobrej drodze do rzucenia palenia. A to wszystkim nam wyjdzie na zdrowie” – mówi Patrycja Kosińska.

Pomysłodawcy akcji przekonują, że palenie w miejscu pracy przyczynia się do większej absencji pracowników, dłuższych zwolnień lekarskich, wynikających z wolniejszego powrotu do zdrowia po infekcjach, obniżonej koncentracji podczas pracy i niższej wydajności, narażania współpracowników na bierne palenie, wyższego zagrożenia BHP, a także konfliktogennych podziałów na pracowników palących i niepalących oraz negatywnego wizerunku firmy w oczach klientów i gości mijających grupki palaczy.

Pracownik robi sobie średnio 5 kilkuminutowych przerw w ciągu pracy na papierosa. Przez 250 dni pracy w ciągu roku poświęca na palenie łącznie 160 godzin, a tym samym nie pracuje ok. 20 dni w roku.

Pracodawcy RP czekają też na zgłoszenia firm drugiej edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu”. Do konkursu mogą zgłosić się te wszystkie firmy, które wprowadziły w życie działania zachęcające do ograniczenia używania wyrobów tytoniowych w czasie pracy.

Firmy mogą zgłosić się w 3 kategoriach:

- przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy najbardziej angażująca i wspierająca swoich pracowników w walce z nałogiem;

- najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy;

- najbardziej nowatorskie i kreatywne praktyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2020 roku.