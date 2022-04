Praca z dowolnego miejsca na ziemi, dodatkowy płatny urlop. Wiedzą, jak dbać o pracowników

Firma technologiczna Sabre wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie dobrego samopoczucia pracowników. W ten sposób chce stworzyć przyjazne dla pracowników środowisko rozwoju, nauki, odnoszenia sukcesów i udzielania się społecznie. Na liście jest m.in. Work from Anywhere – program elastycznej pracy.

Sabre rozwija globalny program Work from Anywhere (WFA) pozwalający na wybór elastycznych form pracy (Fot. materiały prasowe)

Sabre rozwija globalny program Work from Anywhere (WFA) pozwalający na wybór elastycznych form pracy. Program WFA, został zaprojektowany z myślą o indywidualnych potrzebach i sytuacjach członków zespołu. Jego celem jest wspieranie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, przy zwiększaniu produktywności, motywacji i satysfakcji z pracy.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednego uniwersalnego sposobu pracy idealnego dla każdego. Oferowanie naszym pracownikom warunków, które najlepiej pasują do nich, ich stanowiska i zespołu, pomoże im nie tylko wykonywać codzienną pracę, ale też czuć się docenianymi i pozostać skoncentrowanymi. I choć interakcje międzyludzkie w pracy biurowej są ważne, to wszyscy w tym roku przekonaliśmy się o potędze technologii, która pozwala nam być w stałym kontakcie i utrzymać biznes na odległość - dodaje Shawn Williams, CEO Sabre Corporation.

Dodatkowo firma od ponad 3 lat oferuje wsparcie dla świeżo upieczonych rodziców. Zapewnia dodatkowy 10-tygodniowy pełnopłatny urlop ojcowski, a matkom dopłaca do 100 proc. stawki przez okres do 12 tygodni.

Firma koncentruje się także na kwestiach wellbeing, inwestując w to, aby poprawić doświadczenie i stan zdrowia członków zespołu. W tym celu utworzyła Sabre Wellbeing Advisor Group (SWAG), radę złożoną z kilkunastu pracowników z całego świata. Ich rolą jest prowadzenie konsultacji dotyczących dobrostanu psychicznego, zbieranie najlepszych praktyk oraz ulepszanie narzędzi i programów wspierających dobre samopoczucie pracowników.

Jedną z pierwszych inicjatyw wprowadzonych przez SWAG jest partnerstwo z firmą Headspace, światowym liderem w dziedzinie mindfulness (tj. w obszarze medytacji i ćwiczeń pozwalających m.in. na samodzielną redukcję stresu i napięcia poprzez oddech). W ramach tej współpracy pracownikom Sabre został zapewniony bezpłatny dostęp do wielokrotnie nagradzanej aplikacji do treningu uważności.

Pracownicy i ich rodziny mają bezpłatny dostęp do narzędzi służących poprawie samopoczucia psychicznego. Obejmuje to BurnAlong — aplikacja oferująca m.in. dostęp online do zajęć sportowych, porad psychologicznych i warsztatów finansowych. Dodatkowo każdy użytkownik otrzymuje dostęp do Globalnego Programu Pomocy Pracownikom, w ramach którego każdej osobie przysługuje pięć bezpłatnych sesji doradczych w ciągu roku.

Dodatkowy płatny urlop na wolonatriat

W ciągu ostatnich 20 lat Sabre przekazało ponad 20 milionów dolarów, a czas pracowników poświęcony na działania wolontariatu wyniósł ponad 300 000 godzin. Wszystko to w ramach Give Together, globalnego programu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). We współpracy z pracownikami, społecznościami i klientami, program Give Together pomaga wprowadzać pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe. Uznając znaczenie tego typu działań, Sabre umożliwia wzięcie jednego dodatkowego dnia wolnego w kwartale, aby móc zaangażować się w dowolnie wybraną inicjatywę dobroczynną.

Rozszerzając program Give Together, Sabre nawiązało współpracę z Benevity - światowym liderem w dziedzinie programów wolontariatu pracowniczego i grantów. Pozwala to pracownikom w znalezieniu przedsięwzięć, które mają dla nich największe znaczenie.

Rozwój pracowników

Firma chce zapewniać swoim pracownikom narzędzia i zasoby do kierowania własną karierą. W związku z tym wprowadzony został globalny program mentoringu, dzięki któremu pracownicy zyskują realną pomoc w rozwijaniu umiejętności technicznych i przywódczych. Jest to jeden z kilku programów firmy, które zapewniają członkom zespołu rozwój i dopasowanie ich celów osobistych do celów biznesowych. Inne inicjatywy obejmują m.in. wykłady, zajęcia budujące umiejętności oraz cykl peer coachingu, w ramach którego liderzy udzielają sobie nawzajem wsparcia.

- Zdolność do rozwoju w zmieniającym się środowisku oznacza przede wszystkim uwzględnianie tego, jak będzie wyglądać przyszłość pracy, oraz zastosowanie takiego podejścia, które ponownie pozwoli ludziom się poznawać i łączyć poprzez wspólne działanie. Przykładem jest inicjatywa Global Mentoring, która potwierdza nasze zaangażowanie w naukę i postępy członków zespołu. Współpracują oni z wiodącymi ekspertami w dziedzinie technologii, aby kształtować przyszłość podróży poprzez rozwiązywanie największych i najbardziej złożonych problemów, przed jakimi stoi branża - mówi , wiceprezes Products Incubation and Software Engineering w Sabre Global Capability Center, Kraków - Polska.