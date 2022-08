Praca na plaży lub w górach. Kolejna firma w Polsce umożliwia workation

jk

• 3 sie 2022 12:31





Toskania latem, jesień w Paryżu albo zima na Cyprze – tak planować swój czas mogą pracownicy Danone korzystając z workation. Workation to nowy model pracy, który polega na wyjazdach w typowo wypoczynkowe miejsca, skąd pracuje się zdalnie (Fot. Shutterstock)

Pracownicy Danone mogą pracować zdalnie z niemal dowolnego miejsca w Europie (krajów EU, EOG oraz Szwajcarii) aż przez 30 dni w roku.

Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zgoda przełożonego, stały dostęp do Internetu oraz zadbanie o bezpieczne i ergonomiczne miejsce do pracy.

Danone to nie jedyna firma, która zdecydowała się na wprowadzenie workation. Zrobiła to także m.in. agencja marketingu internetowego Bluerank, poznański software house Netguru, firma technologiczna 10clouds czy agencja Talent Place.

Po rozwiązanie mogą sięgnąć wszyscy pracownicy, których charakter pracy na to pozwala. Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zgoda przełożonego, stały dostęp do Internetu oraz zadbanie o bezpieczne i ergonomiczne miejsce do pracy. Co istotne - program działa niezależne od pracy hybrydowej, z której na co dzień korzystają pracownicy.

- Nowoczesne środowisko pracy, to takie, które skutecznie odpowiada na potrzeby pracowników w szybko zmieniającym się świecie. Dziś jedną z takich kluczowych potrzeb są elastyczne formy pracy. Rozwijamy je, by tworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby nasi pracownicy mogli spełniać swoje marzenia, nie rezygnując przy tym z rozwoju zawodowego. Temu służy możliwość połączenia pracy z odpoczynkiem w niemal dowolnej części Europy. Taka propozycja przynosi pracownikom nowe możliwości organizowania czasu i - mam nadzieję, że również większą satysfakcję nie tylko z pracy, ale po prostu z życia - mówi Magda Dybska-Tabor, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w grupie spółek Danone w Polsce.

Dobrostan przede wszystkim

Workation to kolejne rozwiązanie, oferowane przez Danone, która w centrum stawia troskę o dobrostan pracowników. Firma oferuje inne benefity, które wspierają udział pracowników w życiu kulturalnym i sportowym. Zatrudnieni mogą liczyć na prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz szereg rozwiązań, wspierających zachowanie dobrostanu psychicznego i fizycznego. Co więcej, dzięki polityce rodzicielskiej można skorzystać z takich świadczeń, jak prywatny poród, wyprawka dla dziecka czy rodzinny pakiet opieki medycznej przez rok po urodzeniu się dziecka. Workation w firmach Danone to nie jedyna firma, która zdecydowała się na wprowadzenie workation. Zrobiła to także m.in. agencja marketingu internetowego Bluerank, poznański software house Netguru czy firma technologiczna 10clouds. Przez miesiąc z Teneryfy pracowała Bogna Sayna, specjalistka PR w agencji rekrutacyjnej Talent Place. - Nie tylko byłam zmotywowana do pracy, bo wszyscy o godzinie dziewiątej „wydzwaniali się na calle”, ale również miałam towarzyszy aktywności „popracowych”. Zwiedzanie nowych miejsc po pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu okazało się dla mnie ogromną zaletą workation – opowiada o swoich wrażeniach z pracy z malowniczej Teneryfy. Marcin Nowosad, HR business partner w firmie rekrutującej w IT Just Join IT, przyznaje, że na rynku rekrutacyjnym widać coraz większą otwartość na pracę w modelu workation. - Wzrost tego typu aktywności jest najmocniej widoczny w branżach, gdzie zapotrzebowanie na pracownika (i co za tym idzie - "zaopiekowanie" benefitowe) jest najwyższe. Nikogo nie zaskoczy z pewnością duży udział w tej grupie firm z branży IT, szczególnie działających na terenie całej Polski lub międzynarodowo - przyznaje. Trend ten będzie też widoczny w zawodach kreatywnych czy takich, gdzie pracownik rozlicza się z wyników, np. wśród grafików, testerów gier czy wszelkiej maści influencerów, którzy swoje blogi lub kanały mogą prowadzić z każdego miejsca na świecie.

