Ponad 500 pracowników firmy Sii rozpocznie pracę w najwyższym biurowcu w Łodzi

Hi Piotrkowska jest siedzibą polskich i światowych korporacji wielu branż (fot. mat. pras.)

Firma Sii dołączyła do grona najemców Hi Piotrkowska w Łodzi. Biuro zajmie powierzchnię 2400 metrów kwadratowych na dwóch piętrach. Od lipca tego roku będzie nową przestrzenią pracy dla ponad 550 osób.

Pracownicy firmy to osoby wielu specjalności, realizujący projekty dla firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz usług użyteczności publicznej. Nieodłącznym elementem pracy i kultury korporacyjnej firmy jest organizacja cyklicznych eventów dla załogi Sii, a także spotkań biznesowych, dlatego zadbano zarówno o przestronne sale konferencyjne, jak i bardziej kameralne pomieszczenia.

Firmie Sii zależało na nowoczesnej, komfortowej i dużej przestrzeni, która pomieści wszystkich pracowników łódzkiego oddziału, dlatego zajmie ona dwie kondygnacje w biurowcu. To 14. i 15. piętro, z których rozpościera się widok na panoramę miasta.

Sii zatrudnia łącznie 8000 specjalistów, a swoje oddziały posiada m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy właśnie w Łodzi. Łódzki oddział firmy współpracuje z klientami na całym świecie.

Hi Piotrkowska jest siedzibą polskich i światowych korporacji wielu branż, a także biur serwisowanych, centrum konferencyjnego oraz sklepów, kawiarni i punktów usługowych. Firmy, które wynajęły powierzchnię w Hi to iTechArt, Avient, Signify, Sii, PKO BP, NewWork, a także Klinika Bocian oraz drogeria Rossmann, Starbucks, Żabka, lokalna kwiaciarnia Badylarz.

