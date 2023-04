Polskie Forum HR promuje innowacyjne firmy HR Tech

Co trzecia firma planuje optymalizację swoich procesów jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej.

Jak wynika z raportu „Barometr rynku pracy” GI Group Holding, 40 proc. przepytanych firm wskazuje rosnące koszty prowadzenia działalności jako największe wyzwanie rynku pracy. Zdaniem Polskiego Forum HR, odpowiedzią na poprawę sytuacji w sektorze może być implementacja rozwiązań technologicznych, poprawiających efektywność prowadzonych działań. W tym wraz z Pracuj Ventures, organizacja ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs dla firm tworzących innowacyjne usługi i rozwiązania HR Tech.

Optymalizacja procesów sposobem na wyjście z trudnej sytuacji

Jak wynika z badania GI Group, co trzecia ankietowana firma (36,6 proc.) planuje optymalizację swoich procesów, jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej. W polskim sektorze HR będzie to dotyczyło wykorzystania odpowiednich narzędzi, które podniosą efektywność organizacji, m.in. rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Wpłynie to na automatyzację procesów rekrutacyjnych np. w przeglądzie i ocenie aplikacji, komunikacji z kandydatami czy targetowania ogłoszeń.