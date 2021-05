Polscy pracownicy wybrali najbardziej atrakcyjne branże

Branże kosmetyczna i farmaceutyczna, AGD oraz motoryzacyjna zdaniem Polaków tworzą najatrakcyjniejsze miejsca pracy.

Branża kosmetyczna uznana została za jedną z najbardziej atrakcyjnych. (Fot. Pixabay)

Firma doradcza Randstad Polska opublikowała wyniki najnowszego badania Randstad Employer Brand Research.

Zapytała w nich o opinię na temat atrakcyjności danego miejsca pracy.

Wyniki pokazują, że pandemia wpłynęła na to, co docenimy u pracodawców – najczęściej dostrzeganym czynnikiem jest bowiem stabilność finansowa firm z sektora.

Randstad Employer Brand Research to międzynarodowe badanie przeprowadzane w 34 rynkach obejmujących 80 proc. światowej gospodarki na próbie ponad 190 tys. respondentów. W Polsce przepytano niemal 5 tys. ankietowanych w wieku od 18 do 64 roku życia. Badanymi były osoby pracujące jak i bezrobotne, oraz studenci. W badaniu ankietowani określali to, czy według nich dana branża jest atrakcyjnym miejscem pracy. Zaś atrakcyjność jest określana na podstawie czynników, które charakteryzują poszczególne firmy z branży.

Co ważne, widać w odpowiedziach, że pandemia odbiła się na wynikach badania. Wynagrodzenia i benefity ani razu nie pojawiły jako główny czynnik charakteryzujący oceniane branże. Najczęściej respondenci zwracali uwagę na to, że sektory wyróżniają się dobrą kondycją finansową.

Pierwsza trójka

W pierwszej trójce najlepiej ocenianych branż znalazły się branża kosmetyczna i farmaceutyczna (54 proc.), AGD (52 proc.) oraz motoryzacyjna (51 proc.). Pierwszą dwudziestkę najbardziej atrakcyjnych sektorów zamykają branża spożywcza (36 proc.), handel detaliczny (35 proc.) a także ochrona (34 proc.).

Grafika: Randstad

Trzy najlepiej oceniane sektory poza stabilnością finansową wyróżniały bezpieczne środowisko pracy w okresie COVID-19 – tak respondenci postrzegali branżę farmaceutyczną i kosmetyczną – oraz bardzo dobra reputacja firm z sektora. Cechowała je również stabilność zatrudnienia. Grafika: Randstad W pozostałych przypadkach, obok sytuacji finansowej pracodawcy, ankietowani doceniali stabilność zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie sektorów surowców i paliw, energetycznego oraz FMCG. Bezpieczne środowisko pracy w czasie pandemii przypisywano nowoczesnym usługom dla biznesu, branży drzewnej i papierniczej, telekomunikacji i IT, bankowości i ubezpieczeniom oraz ochronie. Dobrą reputacją, zdaniem badanych, cieszą się – poza sektorem AGD i motoryzacyjnym – firmy zajmujące się komponentami motoryzacyjnymi, produkcją a także elektroniką i elektrotechniką. Możliwość rozwoju zawodowego badani przypisali tylko branży medycznej.

