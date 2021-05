Polityka nie jest tematem tabu w miejscu pracy

W badaniu InterviewMe.pl 68 proc. Polaków przyznało, że zdarzyło im się rozmawiać w pracy o polityce. Choć aż 80 proc. osób stwierdziło, że akceptuje inne poglądy polityczne u swoich współpracowników, to jednak 27 proc. Polaków chociaż raz było dyskryminowanych lub atakowanych z tego powodu.

Autor:jk

• 25 maj 2021 14:01





68 proc. Polaków przyznało, że zdarzyło im się rozmawiać w pracy o polityce (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zdecydowana większość Polaków (84 proc.) nie kłamie w pracy na temat swoich poglądów politycznych.

O polityce rozmawiamy zazwyczaj w małej grupie osób lub twarzą w twarz.

Wśród najczęściej poruszanych tematów luźno związanych z polityką znalazły się religia i działalność Kościoła, rosnące ceny, aborcja, skandale z udziałem polityków i prawa mniejszości LGBT.

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Czy i jak Polacy rozmawiają w pracy o polityce?”, w którym zapytano ponad 700 respondentów o ich doświadczenia związane z poruszaniem w pracy tematów dotyczących polityki, a także o stosunek do współpracowników z innymi poglądami politycznymi.

Polityka w miejscu pracy

W badaniu InterviewMe.pl 68 proc. Polaków przyznało, że zdarzyło im się rozmawiać w pracy o polityce. Jak się okazuje, chętniej robili to mężczyźni oraz osoby o poglądach lewicowych. Co ważne, większości badanych nie przeszkadzają takie rozmowy, a aż 80 proc. osób stwierdziło, że akceptuje inne poglądy polityczne u swoich współpracowników. Mimo to, aż 27 proc. Polaków chociaż raz poczuło się dyskryminowanych lub atakowanych z tego powodu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Z badania wynika, że osoby o poglądach lewicowych częściej rozmawiają w pracy o polityce, a osobom o poglądach prawicowych takie tematy bardziej przeszkadzają. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że ci ostatni nieco częściej czują się dyskryminowani. Z drugiej strony, to właśnie osoby o prawicowych poglądach częściej przyznawały się do atakowania współpracowników za ich poglądy polityczne - mówi Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl, autor badania.

Co ciekawe, zdecydowana większość Polaków (84 proc.) nie kłamie w pracy na temat swoich poglądów politycznych. O polityce rozmawiamy zazwyczaj w małej grupie osób lub twarzą w twarz. Zdecydowana większość badanych unika tego tematu, korzystając z komunikatorów czy też rozmawiając przez telefon.

O czym rozmawiamy w pracy?

Wśród najczęściej poruszanych tematów luźno związanych z polityką znalazły się religia i działalność kościoła (38 proc.), rosnące ceny (38 proc.), aborcja (37 proc.), skandale z udziałem polityków (36 proc.) i prawa mniejszości LGBT (33 proc.). Jeśli chodzi o kwestie ściśle związane z działalnością rządu, to wśród polskich pracowników dominowały dyskusje o opiece zdrowotnej, podatkach i świadczeniach socjalnych. - Zdecydowanie największe emocje wśród badanych budziły dyskusje o działalności rządu i opozycji, opiece zdrowotnej, stanie gospodarczym państwa, działaniach prezydenta, a także wpływie Kościoła na władzę. Widać jednak, że zakres tematów poruszanych w pracy jest związany z poglądami danej osoby. Większość z nas stara się bowiem obracać w gronie osób o podobnych poglądach politycznych. Jednak jak przekonują eksperci, umiejętność rozmowy o polityce ponad podziałami, może zaowocować w innych sferach życia np. podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy - komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.