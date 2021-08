Podpisali Kartę Różnorodności. Kobiety zajmują blisko połowę kierowniczych stanowisk

Deweloper Robyg dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej w 26 krajach Starego Kontynentu, jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu.

Pracodawca, który zdecyduje się podpisać kartę, deklaruje gotowość do zaangażowania wszystkich swoich pracowników, jak również partnerów biznesowych i społecznych w działania antydyskryminacyjne (fot. Robyg)

Karta Różnorodności to międzynarodowy projekt wspierany przez Komisję Europejską.

Ma na celu promowanie w firmach zasad różnorodności oraz wprowadzanie rozwiązań na rzecz równego traktowania w miejscu pracy.

Pracodawca, który zdecyduje się podpisać kartę, deklaruje gotowość do zaangażowania wszystkich swoich pracowników, jak również partnerów biznesowych i społecznych w działania antydyskryminacyjne.

- Nasza firma to miejsce pracy osób różnych narodowości i wyznań. Chcemy, aby każdy nasz pracownik bez względu na płeć, wiek, narodowość czy poglądy czuł się tutaj doceniany i akceptowany. Zróżnicowane środowisko pracy daje nam szerszy ogląd i perspektywę na potrzeby naszych klientów i nas samych. Wierzę, że w Robyg więcej nas łączy jako ludzi niż dzieli – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes firmy.

Z kolei dyrektor finansowy Marta Hejak przyznaje, że różnorodne środowisko pracy jest motorem innowacyjności.

- Jesteśmy przekonani, że w różnorodności zespołu tkwi ogromny potencjał. Prowadzi on nas do podejmowania właściwych decyzji i osiągania coraz lepszych wyników. Cieszę się, że dzisiaj jako organizacja dołączamy do inicjatywy, która zmienia świat na lepsze - zaznacza CFO.

Dla dewelopera podpisanie KR to poniekąd podsumowanie jego dotychczasowych działań. Firma od lat realizuje założenia zawarte w karcie, starając się tworzyć różnorodne środowisko pracy, czego jednym z wymiernych przykładów jest fakt, że 52 proc. spośród zatrudnionych osób stanowią kobiety, a ich udział na stanowiskach zarządczych i managerskich wnosi aż 46 proc. Firma jest miejscem pracy przyjaznym osobom różnych narodowości czy religii, wspierającym dialog międzykulturowy. Co więcej, na swoich osiedlach dba o zapewnienie infrastruktury ułatwiającej poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, m.in. poprzez projektowanie szerszych chodników czy drzwi.

Karta Różnorodności w Polsce

Koordynatorem Karty Różnorodności w naszym kraju jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 roku. W wyniku spotkań, w których wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele firm, organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację sformułowana została treść Karty. Obecnie na liście znajduje się 325 firm, które dołączyły do tej inicjatywy. Pierwszą była Aviva, która dokument podpisała 14 lutego 2012 roku. - Podpisanie przez Robyg Karty Różnorodności jest ważnym krokiem w budowaniu szerokiej społeczności firm, które dbają o przestrzeganie zasad różnorodności w miejscu pracy oraz aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji. Przystępując do Karty Różnorodności ROBYG daje wyraz dojrzałości

i odpowiedzialności firmy, która poprzez swoje działania ma realny wpływ zarówno na pracowników

i pracowniczki jak i na tkankę miejską, która tworzy przyjazne dla każdego otoczenie – podkreśla Patrycja Kamionek, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.

