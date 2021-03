Plecy i kręgosłup cierpią najbardziej. A to tylko wierzchołek góry lodowej

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, zatem troska o ich zdrowie determinuje większość decyzji związanych z trybem pracy - tak o priorytetach w pandemicznym działaniu MyBenefit mówi dyrektor działu HR Edyta Goryszewska-Szumska.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 20 mar 2021 0:01





Edyta Goryszewska-Szumska, dyrektor HR w MyBenefit (fot. mat. pras.)

PulsHR.pl wraz z pozostałymi portalami Grupy PTWP - na czele z propertynews.pl - prowadzi akcję #whyoffice. Chcemy pokazać punkt widzenia wszystkich stron związanych z przyszłością biur, także pracodawców.

- Na tę chwilę przedłużyliśmy home office do początku kwietnia. Oczywiście pracownicy mogą przychodzić do biura, gdy wymaga tego ich praca. Natomiast każdorazowe przyjście wymaga zgody bezpośredniego przełożonego - wyjaśnia Edyta Goryszewska-Szumska, dyrektor HR w MyBenefit.

Jak dodaje, mimo zmiany dotychczasowego systemu pracy są spadki efektywności wśród pracowników są niezauważalne.

2020 rok zmienił wiele w funkcjonowaniu firm. Ci, którzy mogli pozwolić sobie na zdalną pracę, ją wprowadzili. Kiedy MyBenefit planuje wrócić do biura i jak pandemia wpłynęła na model pracy?

Edyta Goryszewska-Szumska, dyrektor HR w MyBenefit: Na tę chwilę przedłużyliśmy home office do początku kwietnia. Oczywiście pracownicy mogą przychodzić do biura, gdy wymaga tego ich praca. Natomiast każdorazowe przyjście wymaga zgody bezpośredniego przełożonego. To pozwala nam na bieżąco monitorować liczbę pracowników przebywających danego dnia w biurze. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego zagospodarowaliśmy przestrzeń tak, by zachować wszystkie zalecenia związane z reżimem sanitarnym. Stosujemy zasadę DDM – dezynfekcja, dystans, maseczka.

To co się wyróżnia ostatnimi czasy, to zmęczenie pracą zdalną. Wasi pracownicy nie tęsknią już trochę za biurem? Czego im brakuje, gdy pracują wyłącznie z domu?

To naturalne, że pracownicy tęsknią za biurem. Wraz z pracą zdalną wprowadziliśmy szereg działań, które mają na celu niwelowanie negatywnych skutków pracy z domu. W kontekście zarządzania nasze zespoły stosują codzienne krótkie spotkania, na których nie tylko na bieżąco wymieniają się informacjami dotyczącymi realizacji zadań, ale także znajdują przestrzeń na tzw. wspólną kawę. Poza tym wspieramy pracowników w dbaniu o plecy i kręgosłup, gdyż to dwie najczęstsze fizyczne dolegliwości, na które się skarżą. Przeprowadziliśmy cykl spotkań w ramach tak zwanej aktywnej przerwy. Podczas spotkań na Teams trener pokazywał ćwiczenia, które można wykonać w domu, by zadbać o swój kręgosłup, poprawić krążenie i ogólne samopoczucie. Te kilka lekcji było jednocześnie instrukcją i inspiracją, by robić sobie aktywne przerwy w trakcie pracy, bo niesie to ze sobą same korzyści.

Poza tym organizujemy webinary dla pracowników, podczas których przy wsparciu ekspertów poruszamy tematy związane z dbałością o zarządzanie własną energią. Według naszej wiedzy pracownikom najbardziej brakuje realnego spotkania face to face. Staramy się, by podczas spotkań online pracownicy włączali kamery i robi to większość z nich – natomiast to z pewnością nie zastąpi realnego kontaktu. Przed pandemią home office był pewnego rodzaju benefitem. Dziś jest podobnie? Bez wątpienia był nim przed pandemią. Teraz wiele osób z utęsknieniem czeka na powrót do biur. Wraz z upływem czasu dostrzegają coraz więcej minusów pracy z domu. Niestety w świetle wciąż zmieniającej się covidowej rzeczywistości nie wiemy, kiedy to będzie możliwe. Wiele firm rozważa wdrożenie pracy w formule hybrydowej. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, zatem troska o ich zdrowie determinuje większość decyzji związanych z trybem pracy. Każdorazowe przyjście pracownika MyBenefit do biura wymaga zgody bezpośredniego przełożonego (fot. Shutterstock) Jak praca zdalna wpływa na efektywność? Zauważacie negatywne skutki sytuacji? W naszej organizacji nie zauważamy spadku efektywności, powiem więcej – przejście na pracę zdalną nie wpłynęło na realizację naszych celów biznesowych. Z pewnością to zasługa naszych pracowników, którzy są zaangażowani i efektywnie wykonują swoje zadania – nawet w domu. Od lat budujemy relacje oparte o zaufanie i teraz odczuwamy, że są to mocne fundamenty. Czy zmiany w modelu pracy przekładają się na decyzje o zmniejszeniu lub zwiększeniu powierzchni zajmowanego biura? Na tę chwilę nie podejmujemy takiej decyzji w żadnej z naszych lokalizacji. Biuro to tylko przestrzeń do pracy? Jakie spełnia dodatkowe funkcje? Oczywiście, że biuro to nie tylko przestrzeń do pracy. Wspomniałam o tym w odpowiedzi na jedno z powyższych pytań. To miejsce, gdzie grupa ludzi, których łączą wspólne wartości, cele, pasje, może się spotkać i wymienić dobrą energią. Nie zapominajmy, że prócz wykonywania zadań związanych z pracą biuro jest miejscem, gdzie nawiązują się także relacje prywatne. Pracownicy chętnie spędzają ze sobą wolny czas, np. na aktywnościach sportowych, wydarzeniach kulturalnych czy realizowaniu wspólnych pasji. To też miejsce, gdzie pracownicy łączą swoje siły w wolontariacie pracowniczym, realizując różne akcje charytatywne. Biuro to też miejsce samorozwoju każdego pracownika indywidualnie i w zespole. Wykonujemy pracę, która ma sens, a to nadaje rytm i wartość naszemu życiu w ogóle. Zatem biuro to nie tylko miejsce pracy, ale centrum relacji ludzkich w wielu aspektach. Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na wasze oczekiwania względem powierzchni, którą zajmujecie i budynków, w których macie siedzibę? Na tę chwilę nie odczuwamy takiego wpływu.

