Plakatem chcą wpłynąć na bezpieczeństwo na budowach

Do 8 czerwca można przesyłać prace do tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „Budownictwo XXI wieku”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni plastycznych i studiów artystycznych.

W latach 2016–2020 podczas pracy w budownictwie zostało poszkodowanych ok. 25 tys. osób (fot. Pixabay)