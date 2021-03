PKN Orlen, ManpowerGroup, 3M, Microsoft czy JLL najbardziej etycznymi firmami 2021 roku

PKN Orlen jako jedyna firma z polskim rodowodem znalazła się w zestawieniu najbardziej etycznych organizacji na świecie, uhonorowanych tytułem The World’s Most Ethical Companies 2021, czyli najbardziej etycznych firm świata.

W tegorocznym zestawieniu wyróżnienie przyznano 135 firmom. (Fot. PTWP/PawełPawłowski)

Coroczne zestawienie The World’s Most Ethical Companies jest opracowywane przez ekspertów z Instytutu Ethisphere i obejmuje firmy z 22 krajów.

W 2021 roku dziewięć firm zostało wyróżnionych po raz pierwszy, a sześć zostało wyróżnionych 15 razy, co roku od ustanowienia nagród w 2007 roku.

Polskę na liście reprezentuje PKN Orlen. Nie brakuje też firm, które z powodzeniem od lat prowadzą w naszym kraju oddziały.

- Nieustannie inspirują nas działania i inicjatywy firm wyróżnionych tytułów najbardziej etycznych na świecie. Sposób ich zarządzania stał się powodem, dla którego biznes - przed innymi instytucjami - cieszył się największym zaufaniem w trudnych czasach 2020 roku - powiedział Timothy Erblich, CEO Ethisphere. Jak dodał, uhonorowane firmy z powodzeniem łączą etykę i wartości ze strategią firmy. Zabierają głos, są transparentne, podejmują działania i szukają innowacyjnych sposobów, aby coś zmienić.

W tegorocznej edycji zestawienia (bez podawania kolejności) wyróżniono w sumie 135 firm z 22 krajów, które reprezentują 47 branż. Polskę na liście reprezentuje PKN Orlen. Nie brakuje też firm, które z powodzeniem od lat prowadzą w naszym kraju oddziały. Znajdziemy na niej m.in. Rockwell Automation, JLL, Microsoft, IBM, Capgemini, Avon, CBRE, Intel czy 3M. Jedną z nich jest działająca w HR firma ManpowerGroup.

Grafika: worldsmostethicalcompanies.com

- Cieszymy się, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie przedsiębiorstw, dla których etyczne i transparentne działania to jedna z najwyższych wartości. Już 70 lat temu założyciele ManpowerGroup postawili sobie za cel prowadzenie i rozwijanie biznesu w oparciu o najwyższe standardy etyczne. To postawa bardzo mocno zakorzeniona w naszej organizacji, a dziś w wyniku pandemii, jest jeszcze ważniejsza. Jako organizacja, której celem jest łączenie pracodawców z kandydatami rozumiemy znaczenie transparentności i zaufania, dlatego jesteśmy dumni z wyznaczania tak wysokich standardów w naszej branży - mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Zestawienie The World’s Most Ethical Companies jest opracowywane przez ekspertów z Instytutu Ethisphere i obejmuje firmy z 22 krajów. Zostało zainicjowane w 2007 r. Ma na celu kształtowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie oraz zachęcanie organizacji do utrzymywania standardów etycznych na jak najwyższym poziomie.

Przyznawanie tytułu The World’s Most Ethical Companies odbywa się na podstawie analizy i weryfikacji odpowiedzi na ponad 200 pytań dotyczących m.in. kultury organizacyjnej i wyznawanych w firmie wartości, etyki, zarządzania, praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz integracją. W tegorocznej edycji zestawienia organizatorzy uwzględnili również zagadnienia związane z bezpieczeństwem w czasie globalnej pandemii COVID-19.

