Pies w pracy. Jak przygotować biuro i na co zwrócić uwagę?

Z raportu firmy Nestle Purina „Pets at work” wynika, że aż 1/3 pracowników czuje się zdecydowanie lepiej, gdy w ich miejscu pracy istnieje możliwość przyprowadzenia zwierząt. Badani z całej Europy przyznawali również, że takie rozwiązanie sprzyja budowaniu przyjaznych relacji ze współpracownikami, buduje dobrą atmosferę pracy, a także pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Ponadto, obecność zwierzęcia działa również odstresowująco i sprzyja wydajności pracy. Wynika to z eliminowania u pracownika poczucia winy, związanego z pozostawieniem zwierzęcia w domu na znaczną część dnia.

Zyskują także pracodawcy – pracownik, który może przyprowadzić czworonoga do biura, jest bardziej przywiązany do firmy. Dodatkowo, tego typu rozwiązanie to niewątpliwie jeden ze sposobów na realizację strategii employer brandingowej, którą warto wcielić w życie, bo z kolejnymi pokoleniami pracowników rosną ich oczekiwania względem miejsca pracy.

Szlaki w tej kwestii przetarła firma Nestle, która między innymi produkuje karmę dla zwierząt. W Polsce od czterech lat psy pracowników są zapraszane do biura. Przeciętnie w tygodniu można w nim spotkać około 5 psów. Stałymi gośćmi jest ponad 20 psów.

- Psy, które towarzyszą nam w biurach, muszą spełniać odpowiednie kryteria określone w procedurze. Jest to weryfikowane przez pracownika o odpowiednich kompetencjach zootechniczno-weterynaryjnych. Powinniśmy pamiętać, że tak jak nie każdy człowiek będzie nadawał się do pracy w biurze, tak nie każdy pies będzie się tu czuł komfortowo. Do biura nie przyprowadzamy kotów czy innych zwierząt, gdyż byłby to dla nich zbyt duży stres - mówi w rozmowie z PulsHR.pl dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, ekspert żywienia i komunikacji wewnętrznej, Purina.

W Polsce od czterech lat psy pracowników Nestle Purina są zapraszane do biura. (Fot. Nestle Purina)

Nestlé Purina nie poprzestaje na tym. Pomaga innym firmom rozpocząć inicjatywę "Zwierzęta w miejscu pracy". Eksperci pomagają firmom (szczególnie tym większym) stworzyć regulamin oraz oznakować przestrzeń biurową, a także ustalić czytelne dla wszystkich pracowników zasady po to, aby wszyscy pracownicy, zarówno ci korzystający z przywileju, jak i ci, którzy niekoniecznie muszą lubić zwierzęta, czuli się bezpiecznie i byli zadowoleni.

- W ramach naszego sojuszu standaryzujemy zasady wprowadzania psów do biura, wytyczamy ich ścieżki, znakujemy toalety i kuchnie jako miejsca z zakazem wstępu dla zwierząt. Firmom zainteresowanym udostępniamy logotypy oraz niektóre materiały, a także pomagamy w organizacji dnia informacyjnego dla pracowników. Oferujemy także zajęcia praktyczne z trenerem o profilaktyce pogryzień dla dzieci i dorosłych - mówi Sybilla Berwid-Wójtowicz.

Również drzwi biura Royal Canin w Niepołomicach od 2011 r. są otwarte dla czworonożnych przyjaciół. Pomysł "Biura Przyjaznego Zwierzętom" był odpowiedzią na potrzeby współpracowników firmy, wśród których są zarówno profesjonalni hodowcy, jak i "zwykli" miłośnicy zwierząt. Dla nich pozostawianie psa na kilka godzin w domu bywa bardzo przykre. W efekcie spółka stworzyła politykę biura przyjaznego zwierzętom. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące zachowania się w obecności psa, zasady panujące w biurze, a także obowiązki leżące po stronie właściciela psa.

- Wyposażyliśmy nasze biuro w niezbędne elementy, mające na celu realizację potrzeb behawioralnych przebywających z nami psów. Posiadamy m.in. specjalne parawany, zapewniające bezpieczną przestrzeń do odpoczynku, legowiska oraz maty, miski na wodę lub karmę, flagi informujące innych współpracowników o tym, że przy konkretnym biurku znajduje się pies. Z kolei przed drzwiami do naszego biura zamontowaliśmy tablicę informującą o tym, które psy pracują z nami w danym dniu. Na terenie naszego zakładu w Niepołomicach wybudowaliśmy również park dla psów wraz z przeszkodami agility, tak aby każdy z naszych czworonożnych przyjaciół mógł bezpiecznie i pod okiem swojego opiekuna wyjść na spacer – mówi Anna Ziembińska z Royal Canin.

W agencji ILC pracowników w progu wita, merdając ogonem, York Ian. Jak zauważa Agata Niemiec, właściciel agencji ILC, obecność psa w miejscu pracy może mieć niemal terapeutyczny wpływ, nie tylko na właściciela, ale także na innych współpracowników. Czworonogi dyktują pewien określony rytm życia, który porządkuje wszelkie wykonywane obowiązki, zwłaszcza związane z pracą zawodową. Dodatkowo zwierzęta poprawiają samopoczucie, niwelują stres, obniżają ciśnienie naszej krwi, sprzyjają nawiązywaniu relacji. Nasze miejsce pracy staje się bardziej przyjazne.

- Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, zawsze i wszędzie. Jednak czy można zabierać naszego pupila do pracy? W porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów nie jest to w Polsce popularna praktyka. Jednak - na przykładzie naszej agencji - wcale nie musi tak być. Czy nie jest to sytuacja win-win? Pracownik czuje się bardziej zrelaksowany oraz nie martwi się o swojego zwierzaka, pies nie musi spędzać długich godzin w samotności. Taki towarzysz w naszej pracy to same plusy - mówi Agata Niemiec.

Yorkshire terier o imieniu Oliver to z kolei stały bywalec w jednej z krakowskich kancelarii.

- Jestem miłośnikiem zwierząt. Nie widzę powodu, aby pies, który żyje z naszą rodziną od kilkunastu lat, miał zostawać w domu na wiele godzin sam i tęsknić za nami. Psy, podobnie jak ludzie, odczuwają emocje – cieszą się i cierpią. To istoty, które reagują na daną sytuację. Właśnie dlatego nasz yorkshire terier o imieniu Oliver codziennie towarzyszy nam w pracy – mówi Robert Konik, radca prawny, wspólnik w Magdalena Konik Robert Konik Krzysztof Konik MRK Radcowie Prawni.

- Jego towarzystwo wprawia człowieka w dobry nastrój. Jeśli odczuwam zdenerwowanie, to Oliver przychodzi do mnie. Idealnie potrafi to wyczuć. Mogę go pogłaskać i wówczas stres odchodzi. To benefity wynikające z relacji z żywym stworzeniem. Tak to działa w naszym przypadku - dodaje.

Do tej pory obecność Olivera nie wywołała jakichkolwiek negatywnych reakcji ze strony klientów. 99 proc. osób, z którymi współpracuje kancelaria, to przedsiębiorcy – firma specjalizuje się w prawie gospodarczym. Zapewne ta grupa klientów różni się od klientów indywidualnych, niemniej jednak nie zdarzyło się jeszcze, aby ktoś zakwestionował obecność psa w kancelarii.

- Oczywiście, jeśli spotkanie ma charakter formalny, wówczas ktoś z nas zostaje z Oliverem w innym pokoju - dodaje Tomasz Konik.

Jak przygotować biuro dla psa?

Przygotowanie biura, zakres prac, jakie musimy przedsięwziąć, tak by było jak najbardziej przyjazne dla czworonogów, a przede wszystkim komfortowe dla pracowników, w dużej mierze zależy od przestrzeni, którą już dysponujemy. Pies przychodzący do biura musi mieć w nim swoje miejsce. Nie może leżeć bezpośrednio pod biurkiem, w przejściu przeciwpożarowym, na kolanach pracownika czy na biurku.

– Miejsce powinno być wskazane i nie zakłócać ciągów komunikacyjnych. Jest to też ważne dla poczucia bezpieczeństwa psa, bo większość czasu będzie leżał lub spał i nie powinien być niepokojony. W przypadku większej dostępności przestrzeni, można zapewnić psu mały, miękki transporter (wyglądający jak budka). Kluczowe jest, aby miejsce przebywania psa było dokładnie oznakowane i się wyróżniało. Pies nie powinien leżeć bezpośrednio na podłodze w firmie i zależnie od ustaleń w regulaminie – firma lub właściciel zapewnia psu legowisko i miskę na wodę (opcjonalnie na jedzenie) na czas pobytu w biurze – uważa Sybilla Berwid-Wójtowicz.

Pies przychodzący do biura musi mieć w nim swoje miejsce. (Fot. Nestle Purina)

Jak wskazuje ekspert Nestle Purina, miska na wodę powinna być antypoślizgowa i ustawiona na macie zabezpieczającej przed chlapaniem oraz stworzeniem ryzyka poślizgu. Ponadto, jeśli w firmie są bramki automatyczne, które „nie widzą” obiektów poniżej 120 cm, konieczne będzie udostępnienie właścicielom psów przejść drogami ewakuacyjnymi, aby nie doszło do przycięcia psa w bramce.

– W przypadku, gdy biuro znajduje się powyżej 2 piętra, rekomendowane jest korzystanie z wind i oznakowanie wtedy jednej z nich jako przyjaznej psom. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa reszcie pracowników, należy w widoczny sposób oznakować windę przyjazną psom lub wolną od psów – mówi Sybilla Berwid-Wójtowicz.

– Na recepcji biura przyjaznego psom powinna znajdować się widoczna informacja o tym, że możemy w nim spotkać psa. W niektórych biurach (Nestlé Gatwick, UK) są imienne tabliczki czworonożnych pracowników z informacją, czy akurat są w biurze, czy nie (do biura pod Londynem regularnie przychodzi ponad 70 psów) – dodaje Berwid-Wójtowicz.

Istotne jest także określenie jednoznacznych zasad "Pets at Work". Warto wprowadzać do biura znane pracownikom, przebadane zwierzęta, których zachowanie jest sprawdzone. Pracodawca nie może pozwolić wejść do biura przypadkowym przechodniom z ich psami, narażając na ogromne ryzyko pracowników. W tym drugim przypadku nie jest to zgodne z inicjatywą bezpiecznej przestrzeni biurowej przyjaznej zwierzętom.

Wyprowadzanie psa w czasie pracy

Jak wskazuje Sybilla Berwid-Wójtowicz, przeważnie inicjatywa przyprowadzania zwierząt do biura wychodzi oddolnie od pracowników. W gronie osób lubiących zwierzęta spotka się z większym entuzjazmem. Podstawowym elementem jest charakter wykonywanej pracy oraz aktualnie zajmowana przestrzeń biurowa. Duże znaczenie ma to, czy lokal jest własnością firmy, czy jest wynajmowany i czy wejście do biura jest wspólne z innymi najemcami – to są pierwsze kluczowe bariery, które należy uwzględnić.

Kolejnym elementem jest otoczenie budynku biurowego. Brak pasa ogólnodostępnej zieleni w pobliżu biura właściwie dyskwalifikuje inicjatywę, jeśli opiekun chciałby spędzać w biurze z psem więcej niż 4-6 godzin.

– W ramach spełnienia naturalnych potrzeb fizjologicznych podczas około 8-godzinnego dnia pracy pies z właścicielem wychodzi nie częściej niż 3 razy, czyli rzadziej niż większość pracowników palących papierosy. Pomimo to, że u zdrowych psów nie ma potrzeby wychodzenia częściej, nie rekomendujemy inicjatywy w biurach, które całkowicie nie mają w okolicy ogólnodostępnych przestrzeni zielonych – mówi Sybilla Berwid-Wójtowicz.

Problemu z wyprowadzaniem psa w trakcie pracy nie widzi również Robert Konik.

– Mieszkając z psem musimy wyprowadzać go na spacer – podobnie jest w kancelarii. Robimy sobie kilka minut przerwy w pracy i wychodzimy z Oliverem na podwórko. Myślę, że każdemu z nas odejście na chwilę od biurka dobrze robi. W związku z powyższym zachęcam wszystkich miłośników czworonogów, jeżeli tylko możemy, zabierajmy nasze zwierzaki z nami do pracy. Zwierzęta źle znoszą samotność. Podobnie jak i ludzie – komentuje.

Jak zaspokoić potrzeby czworonoga w biurze?

Każdy pies ma indywidualne potrzeby, które W Nestle Purina w ramach okresu próbnego są oceniane przez właściciela oraz wskazanego Championa Pets at Work. Pamiętajmy, że nie wszystkie psy będą dobrze czuć się w przestrzeni biurowej. Przyprowadzanie ich na siłę nie będzie przynosić korzyści żadnej ze stron, a może grozić zniszczeniami czy frustracją zarówno psa, jak i jego właściciela.

– Większość naszych psów, już po kilku regularnych wizytach w biurze wie, gdzie jest ich miejsce, ma swoje ulubione zabawki oraz obowiązkowo gryzaki (w końcu jesteśmy jednym z największych producentów karm i przekąsek na świecie). Jeżeli zwierzę przejawia w biurze niepokój, zachowania kompulsywne czy większą potrzebę wyjść na dwór, jego opiekun musi się pogodzić z faktem, że przestrzeń biurowa nie jest dla tego czworonoga dobrym środowiskiem. Wówczas należy zostawić go w domu – wyjaśnia Sybilla Berwid-Wójtowicz.

Pracownik alergikiem – co wtedy?

Sybilla Berwid-Wójtowicz podkreśla, że w standardowym biurze, o znormalizowanym przepływie powietrza, które jest wsparte lub mierzalne efektywnością klimatyzacji, wprowadzenie czystego psa nie będzie stanowić problemu na otwartej przestrzeni i bez przekraczania bariery 2-5 metrów. Dlatego warto jasno określić strefy wolne od psów – toalety, sale spotkań, kuchnie. Jeśli pracownicy nie chcą w sposób otwarty wyrażać swoich obaw, najlepiej jest wydzielić osobną strefę przyjazną psom i ich właścicielom – na zasadzie hot-desków w części biura, którą łatwo jest ominąć innym pracownikom.

Ważne jest również, by opiekunowie psów, które towarzyszą nam w pracy, wywiązywali się z obowiązku regularnej pielęgnacji i kąpieli psów, gdyż zadbane mniej uczulają.

– Dodatkowo warto pamiętać, że właściciel psa, nawet sam, gdy jego zwierzę zostaje w domu, jest silnym źródłem alergenów i zamknięty w mniejszej salce z pracownikiem uczulonym, może wywołać alergię. Alergeny psie są wszechobecne i znajdowane są także w domach ludzi, którzy nie posiadają zwierząt. Tak więc kluczem jest zachowanie odpowiedniego dystansu, higieny oraz wentylacji. My w naszym biurze zainwestowaliśmy w dodatkową turboszczotkę, aby było łatwiej utrzymywać je w czystości – komentuje ekspert Nestle Purina.