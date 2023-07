Oto najbardziej przyjazne pracownikom agencje zatrudnienia w Polsce

Konfederacja Lewiatan oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) przyznały certyfikat "Agencja Pracy Przyjazna Pracownikom”. Otrzymało go 8 firm, w tym m.in. Gi Group, Manower Group, Randstad Polska i OTTO Force Solutions.

– Agencje zatrudnienia odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce. Jako pracodawcy dążymy do tego, aby rynek pracy tymczasowej cechował się najwyższymi standardami. W związku z tym, będziemy promować najbardziej godne zaufania agencje – mówi prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska, Trenkwalder to agencje pracy tymczasowej nagrodzone certyfikatem "Agencja Pracy Przyjazna Pracownikom”.

- Certyfikacja jest potrzebna rynkowi pracy, zwraca uwagę na standardy, które powinny być spełniane w obszarze zatrudnienia, na jakość świadczonych usług, dobre praktyki, działalnie z poszanowaniem prawa. Tworzenie przyjaznego miejsca pracy pozytywnie wpływa na cały rynek pracy, sprzyja pracownikom, ich rozwojowi. Służy firmom, gdyż przyciąga talenty, wpływa na zaangażowanie i chęć pozostania w firmie na dłużej – mówi dyrektor generalny Gi Group Holding w Polsce Marcos Segador Arrebola.

Program certyfikacji to inicjatywa realizowana we współpracy między związkiem zawodowym a organizacją pracodawców. Jego głównym celem jest ocena jakości usług agencji zatrudnienia oraz promowanie tych, które przestrzegają wysokich standardów zatrudnienia. Program dąży do poprawy wizerunku agencji zatrudnienia i propagowania dobrych praktyk w dziedzinie zatrudniania pracowników przez nie. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl