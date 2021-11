Oto najbardziej designerskie biura w Polsce

Rynek powierzchni biurowych i ich aranżacji w ciągu ostatniej dekady przeszedł prawdziwą rewolucję. Najpierw pokochaliśmy open space’y, następnie kameralne i urządzone ze smakiem salki do cichej pracy. Kiedyś królował surowy formalizm, dziś w biurach można znaleźć nawet hamaki i… zjeżdżalnie. Po latach pracy od 9 do 17 w tej samej przestrzeni przerzuciliśmy się na doświadczanie elastyczności w coworkingach. Jedno jest pewne – na rynku biurowym w Polsce od kilku lat dzieje się bardzo dużo, a niniejsze zestawienie 10 najlepszych przestrzeni do pracy doskonale to obrazuje.

Google / lokalizacja: The Warsaw Hub, Warszawa / projektant: MOLA Architecture

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z doliny krzemowej w 2021 r. otworzył największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmuje 14 pięter (od 18 do 31) i 20 tys. mkw. przestrzeni. Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina. Duża skala inwestycji związana jest z planami dynamicznego rozwoju i zwiększania zatrudnienia w najbliższych latach. Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego. W ostatnich trzech latach zespół biura powiększył się trzykrotnie.

Kluczowym aspektem działalności biura będzie także działalność edukacyjno-warsztatowa. Google będzie dzielić się swoim know-how, by coraz więcej specjalistów i specjalistek zdobyło kompetencje umożliwiające pracę w sektorze chmurowym, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem IT. Warszawskie centrum będzie też miejscem szkoleń dla polskich firm, które chcą wykorzystać potencjał chmury w rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Realizację tych celów umożliwi także nowa infrastruktura - biuro wyposażone zostało w dwupiętrowe audytorium na 100 miejsc, 3 duże sale warsztatowe oraz pracownię UXLab, która umożliwia prowadzenie warsztatów z UX design produktów i usług.

Inspiracją dla zaprojektowania każdego z pięter były różne regiony Polski. Do dyspozycji pracowników i odwiedzających jest taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna. Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi. W budynku zlokalizowano także nowoczesny i strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych.

Grupa Pracuj / lokalizacja: Proximo, Warszawa / projektant: Colliers International

Zanim przystąpiono do projektowania oddanego w 2017 r. warszawskiego biura Grupy Pracuj, zaproszono pracowników do podzielenia się swoimi pomysłami i inspiracjami, jak mogłaby wyglądać przyszła siedziba. Na podstawie tych rozmów powstały moodboardy wykorzystane przez architekta do pracy z zespołami projektowymi. Rozmowy z pracownikami wygenerowały mieszankę stylów w przestrzeni pracy.

Główną rolę gra styl loftowy z jego charakterystycznymi elementami, takimi jak: cegła, ściany szklane z podziałem szklenia na kwaterki jak w starych fabrykach, wykładzina imitująca wylewkę betonową, odkryte sufity i instalacje czy fabryczne oświetlenie z ochronną kratą. Całość uzupełniona została przez salki spotkań, budki telefoniczne czy przestrzenie relaksu zaprojektowane w stylu „funky”, który reprezentuje różnorodny i wyrazisty charakter przestrzeni. Projektując wnętrza dla Grupy Pracuj zastosowano podejście „human centered design”, które pojawia się coraz częściej jako trend w aranżacji wnętrz biurowych. Biuro bowiem to nie tylko przestrzeń do pracy, ale też miejsce, gdzie czujemy się swobodnie, jak w domu, jesteśmy z niego dumni i chętnie zostajemy po godzinach na gry czy dzielenie się zdjęciami z naszych podróży. Kto jeszcze znalazł się w zestawieniu 10 najlepszych przestrzeni do pracy? Pełna lista i galeria znajduje się tutaj.

