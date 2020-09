Orange Polska otworzyło nowe biuro we Wrocławiu

Orange Polska otworzyła nowoczesne biuro w budynku City Forum II we Wrocławiu. Znajdą się w nim nie tylko stanowiska pracy, ale także sale konferencyjne, pomieszczenia do relaksu oraz miejsca do cichej pracy.

Autor:AT

• 8 wrz 2020 10:27





Orange Polska otworzyło nowoczesne biuro w budynku City Forum II (fot. orange.pl)

REKLAMA

Orange Polska udostępniło pracownikom we Wrocławiu nowoczesne biuro w budynku City Forum II. Przeniesie się do niego ok. 350 osób pracujących wcześniej w innych lokalizacjach w mieście: pracowników sprzedaży, IT, wsparcia, obsługi klienta i administracji. Biuro zajmie ostatnie, piąte piętro w biurowcu City Forum II.

Naszym celem jest zapewnienie nowoczesnego, cyfrowego i elastycznego środowiska pracy - powiedział Adam Wrzosek, dyrektor środowiska pracy w Orange Polska. (fot. orange.pl)

Na powierzchni ok. 2 tys. mkw. będą nie tylko stanowiska pracy, ale także sale konferencyjne, pomieszczenia do relaksu oraz miejsca do cichej pracy. Wszystko przygotowane zostało w ścisłym reżymie sanitarnym.

Do nowego biura przeniesie się ok. 350 osób pracujących wcześniej w innych lokalizacjach w mieście: pracowników sprzedaży, IT, wsparcia, obsługi klienta i administracji (fot. orange.pl)

W aranżacji biura pojawiło się wiele elementów związanych z kulturą. To nawiązanie do wyróżnienia Wrocławia w 2016 roku tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. Wśród elementów wystroju wnętrz nie zabrakło też wrocławskich krasnali.

Nowe biuro Orange zajmie ostatnie, piąte piętro w biurowcu City Forum II we Wrocławiu (fot. orange.pl)

- Naszym celem jest zapewnienie nowoczesnego, cyfrowego i elastycznego środowiska pracy. Taki model funkcjonuje już w innych miastach: Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Radomiu, Toruniu i Bydgoszczy. W przyszłości wprowadzimy go także w innych miastach - powiedział Adam Wrzosek, dyrektor środowiska pracy w Orange Polska.

W aranżacji biura pojawiło się wiele elementów związanych z kulturą (fot. orange.pl)

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.