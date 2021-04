Offboarding. Nakręcili filmik na pożegnanie pracownika. Liczą nie tylko na miłe wspomnienia ze wspólnej pracy

"Tajemnica zniknięcia Kaspra - kryminalne zagadki SoftwareMill" - taki tytuł nosi 10 minutowy filmik, który pracownicy firmy technologicznej SoftwareMill nakręcili na pożegnanie kolegi, który odchodził z pracy. Film zrobił w sieci furorę. A firma przyznaje, że ten nowy zwyczaj zostanie z nimi na dłużej.

- Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy ktoś decydował się od nas odejść, półżartem życzyliśmy mu stania w korkach (pracujemy zdalnie, więc u nas to nie było kiedykolwiek problemem) i samych nudnych projektów, bo czuliśmy się, jakby trochę zdradzał naszą firmową rodzinę. Robiliśmy tak, mimo że w głębi duszy wszyscy życzyliśmy mu jak najlepiej i cieszyliśmy się, że spędził z nami ostatnie lata - opowiada Tomasz Dziurko, VP of Engineering w SoftwareMill.

- Dlatego uznaliśmy, że chcemy zmienić narrację i w bardziej oryginalny, miły sposób dziękować odchodzącym pracownikom za wspólnie spędzony czas i drogę, jaką razem przeszliśmy. W końcu oni również przyczynili się do rozwoju firmy, zarobili dla niej konkretne pieniądze i fajnie jest pożegnać się czymś sympatycznym - tłumaczy główną ideę powstania filmików jako jednego z elementów offboardingu w SoftwareMill. Druga kwestia, w jakiej mają pomóc filmiki, to rekrutacja.

SoftwareMill to polska firma założona przez pasjonatów programowania. Zaraz po studiach zdobywali doświadczenie u jednego z technologicznych gigantów, staż, a później również pracę wykonywali w pełni zdalnie. Tak też pracuje się w SoftwareMill. To firma bez biura, wszyscy pracują zdalnie. Lwią część załogi stanowią programiści, którzy kodują w Scali i Javie. Tworzą oprogramowania dla klientów z całego świata. SoftwareMill zatrudnia dziś 74 osoby, niebawem będzie ich ponad 80.

A jak wiadomo, w IT każdy pracownik, szczególnie utalentowany, jest na wagę złota. Pandemia tylko zwiększyła potrzeby rekrutacyjne w tej branży. Z badania przygotowanego przez SoDA (

Software Development Association Poland) wynika, że ponad 35 procent firm zrzeszonych w tej organizacji w trakcie 2020 roku zwiększyło plany rekrutacyjne względem założeń z początku roku. 30 proc. rekrutowało zgodnie z planem.

- W IT rynek jest, jaki jest. Gdyby programista stanął przy wejściu do metra i powiedział, że chce zmienić pracę, pewnie od ręki kilku rekruterów wręczyłoby mu swoją wizytówkę - przyznaje Tomasz Dziurko. Jak dodaje, wielu programistów odchodzi z firmy nie dlatego, że coś im się w niej nie podoba, a dlatego, że chcą sprawdzić, jak jest w innym miejscu.

- Liczymy, że część z nich będzie chciała wrócić, choć zapewne niektórzy po prostu "wyrosną" z firmy. Będą mierzyć wyżej, jak Google czy Apple, gdzie pracuje kilku naszych byłych kolegów z pracy. Natomiast filmiki mają również pokazać atmosferę - to, że w naszej firmie jest fajny klimat, że są w niej fajni ludzie, z którymi można się dogadać. Bo dziś napisanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym, że firma prężnie się rozwija i oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, to zdecydowanie za mało - dodaje.

Nie chodzi o królewskie pożegnanie

Wróćmy do offboardingu, który dziś w wielu firmach traktowany jest po macoszemu. Większą wagę przykłada się do tego "co dalej?". Skąd zrekrutować nowego pracownika na to wolne stanowisko, czym go skusić? Takie podejście - jak zaznaczają eksperci - jest błędne i ma swoje negatywne skutki.

- Pomysł SoftwareMill jest czymś innym, nowym w środowisku HR i pokazuje niekonwencjonalne, kreatywne, ciekawe i zabawne (ale nie wyśmiewające) potraktowanie offboardingu. Niestety wielu pracodawców po prostu o offboardingu nie myśli, przez co ten temat jest spychany na dalszy plan lub zwyczajnie zapominany. Moim zdaniem problem offboardingu polega na tym, iż jest on daleko w tyle w zestawieniu HR-owych wartości, a przecież mamy do czynienia ze zmianą, która zachodzi w organizacji. I nie dotyczy ona tylko przybycia nowego pracownika i jego wdrożenia, ale też osoby, która z firmy odeszła. Jest to jeden z obszarów, który wymaga wypracowania brakujących czy bagatelizowanych zachowań - uważa Mateusz Pieczyński, konsultant HR z Brygady HR.

Jak dodaje, w offboardingu nie chodzi o to, żeby każdemu zgotować królewskie pożegnanie, utworzyć szpaler, wręczyć pożegnalny upominek – choć na pewno byłoby to bardzo miłe i wzruszające. Chodzi o to, żeby offboarding nie ograniczał się jedynie do niezbędnego minimum formalności i umycia kubka po kawie. Żeby ten proces dał odchodzącemu pracownikowi poczucie, że był częścią zespołu.

- Nie ograniczajmy go do zdania służbowego sprzętu, wydania dokumentów i uściśnięcia dłoni. Poświęćmy człowiekowi, który pracował na naszym „okręcie” odrobinę uwagi, czasu, ponieważ włożył swój wysiłek w to, żebyśmy dalej płynęli. Podczas gdy on szykuje się do opuszczenia pokładu, przygotujmy dla niego szalupę, a nie tylko zbędne nam koło ratunkowe - przekonuje Mateusz Pieczyński.

Zespół SoftwareMill na wyjeździe integracyjnym we Wrocławiu (fot. SoftwareMill)

Wskazuje też na trzy perspektywy, które należy wziąć pod uwagę i każdej z nich poświęcić należycie dużo czasu i uwagi.

- Po pierwsze firma. W końcu zależy nam na zachowaniu ciągłości pracy, dlatego należy opracować strategię sprawnego rozliczenia obowiązków i płynnego ich przekazania następcy. Po drugie onboarding - naturalnie następujący po offboardingu. Mając do czynienia z nowym pracownikiem w szeregach firmy, chcemy szybko i skutecznie wdrożyć go w nowe obowiązki i zakończyć kolejny dzień pracy z przekonaniem o przynajmniej kilku miesiącach względnego spokoju. Trzecia perspektywa… Tu trop się urywa. To sytuacja widziana oczyma osoby, której już nie ma na pokładzie statku zwanego firmą, a o której również powinniśmy pamiętać - wyjaśnia.

Przypomina też, że offboarding w swojej istocie może stać się dla firmy źródłem pozyskania bardzo cennego materiału, jakim jest feedback pracowniczy. Informacji o tym, co z punktu widzenia pracownika należałoby poprawić. To także możliwość do zbudowania employee experience. Dlatego niewątpliwie powinniśmy znaleźć czas na rozmowę z pracownikiem, podsumować w niej dotychczasowy okres pracy, wzloty, upadki, sukcesy, porażki. Zbierzmy to w całość i powiedzmy sobie o tym wzajemnie. Dokonajmy wzajemnego rozliczenia. Swoisty exit interview pozwoli przekazać obu stronom swoje uwagi i spostrzeżenia. Być może dzięki temu także niektóre mosty nie zostaną spalone.

Miłe rozstanie pomoże w rekrutacji

- Z pracownikiem warto pożegnać się w przyjaznej atmosferze. Pomijając powody rozstania, które zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy mogą być różne, obie strony mają sobie jeszcze wiele do zaoferowania - podkreśla Katarzyna Wilga.

Podkreśla, że etap rozstania z firmą to dla organizacji ostatni moment, kiedy może wpłynąć na doświadczenia pracownika związane z marką pracodawcy.

- Odejście od pracodawcy może mieć wiele przyczyn. Część pracowników odchodzi z powodu braku możliwości rozwoju, inni po prostu dostali lepszą ofertę wynagrodzenia. Jeśli pracownik akceptował i utożsamiał się z kulturą organizacji, to niewykluczone, że może do niej wrócić w przyszłości. Warunkiem będzie dobre rozstanie, czyli właśnie właściwie przeprowadzony offboarding - zaznacza.

Jeśli wspomnienia z ostatnich dni w firmie są dobre, na ogół pracownik pozytywnie wypowiada się o swoim byłym pracodawcy. W ten sposób wpływa na wizerunek firmy na rynku, a tym samym na jej atrakcyjność dla potencjalnych kandydatów. W dobie social mediów i powszechnej wymiany opinii, jest to szczególnie ważne. Statystyki pokazują, że aż 70 proc. kandydatów sprawdza opinie o potencjalnym pracodawcy.

- Zjawisko powracania pracowników (ang. boomerang employees) jest dobrze widoczne np. w branży IT/ICT lub w budowlanej. Gdy środowisko jest małe i hermetyczne, na rynku brakuje wykształconych specjalistów, to polecenia pracownicze, direct search czy referencje są dominującymi sposobami poszukiwania pracowników. Z badań SHRM Workplace Trends wynika, że 15 proc. pracowników wróciło do firmy, w której wcześniej pracowali; 40 proc. badanych jest skłonnych rozważyć powrót do byłego pracodawcy - wylicza Katarzyna Wilga.

Jej zdaniem film stworzony przez firmę SoftwareMill na pożegnanie Kaspra z pewnością świetnie sprawdził się przy okazji pożegnania pracownika jako element komunikacji wewnętrznej.

- Język, atmosfera, przytoczone "zeznania świadków" pokazują atmosferę i relacje panujące wśród pracowników i są dla nich zrozumiałe. Wiążą się z emocjami i wieloma wspomnieniami z okresu wspólnej pracy. To dowód na zaangażowanie w relacjach i bardzo miły gest ze strony zespołu oraz pracodawcy. Kandydaci z branży IT z pewnością docenią produkcję, bo tę grupę łączy specyficzne poczucie humoru, co udowadnia np. popularność kanału HRejterzy - podsumowuje Katarzyna Wilga.