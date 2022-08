Nowy trend wkracza do biur. Chcą tego sami pracownicy

Strefy do pracy wspólnej i indywidualnej, dużo światła dziennego i roślinności oraz dbałość o well-being pracowników to tylko kilka z wyznaczników nowoczesnych biur, o których mówi się od kilku lat. Pracodawcy stają przed wyzwaniem sprostania społecznym i ekologicznym oczekiwaniom pracowników.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez HB Reavis, 48 proc. pracowników chce wrócić do biura i standardowego trybu pracy sprzed pandemii, ponad połowa odczuwa słabszą więź z kolegami, a 37 proc. twierdzi, że kultura ich miejsca pracy ucierpiała podczas pracy zdalnej. Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla wracających pracowników może być postrzegane przez nich jako benefit. To także kluczowy impuls do rozwoju organizacji i wzrostu biznesu.

Potwierdza to badanie JLL, z którego wynika, że pracownicy odczuwający objawy wirtualnego zmęczenia oczekują od firm kompleksowego wsparcia i dbałości o ich dobrostan. Co więcej, jedna trzecia pracowników nie ma obecnie dostępu do żadnych udogodnień związanych ze zdrowym stylem życia. Środowisko pracy sprzyjające regeneracji i zapewniające wsparcie dla mentalnego oraz fizycznego zdrowia zespołów może więc być drogą do zwiększenia satysfakcji i efektywności. Jest także jednym z kluczowych trendów w branży nieruchomości w 2022 roku. Dziś priorytetową rolą przestrzeni biurowych jest wzmacnianie zdrowych relacji społecznych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dynamika powrotów do biur z pewnością nadal będzie warunkowana aktualną sytuacją związaną z pandemią. Powroty odbywają się w sposób bardzo elastyczny, a samo biuro nie jest już tak ściśle sformalizowanym miejscem. W związku z tym jednym z ważniejszych czynników jest zapewnienie zespołom odpowiednich warunków do budowania i pielęgnowania relacji, które niejednokrotnie ucierpiały przez pracę zdalną. Stworzenie właściwego „workplace” jest niezwykle istotne, ale to za mało, aby sprostać dzisiejszym oczekiwaniom pracowników. Słusznym kierunkiem jest więc budowanie „cultureplace”, czyli przestrzeni umożliwiającej tworzenie relacji oraz wzmacnianie kultury organizacji - mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający w kancelarii CMS.

Biura po nowemu

Biura nowej generacji stają się więc przestrzenią do employer brandingu i odzwierciedlania wartości, które reprezentuje dana organizacja. Misja i dobre praktyki firmy są niezwykle ważne dla pracowników, co potwierdza badanie PwC – aż 81 proc. respondentów w Polsce chce pracować w organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Jednocześnie cały czas rośnie ogólna świadomość ekologiczna, a globalnym trendem dla firm, które chcą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, staje się opracowanie strategii ESG uwzględniającej dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek wprowadzenia raportowania pozafinansowego do 2024 r. W przyszłości wymóg ten będzie dotyczył już każdego przedsiębiorstwa – od 2026 r. raportowanie czynników pozafinansowych będzie obejmowało także małe i średnie firmy.

ESG może stać się ważnym drogowskazem przy projektowaniu nowoczesnych przestrzeni biurowych (Fot. Copernico/Unsplash)

Sama strategia może stać się także ważnym drogowskazem przy projektowaniu nowoczesnych przestrzeni biurowych, które spełnią zarówno najnowsze standardy, oczekiwania obecnych pracowników, jak i skutecznie przyciągną nowe talenty do organizacji.

- ESG jest elementem, który będzie miał dalekosiężny wpływ na przyszłość przedsiębiorstw. Planując naszą przeprowadzkę do nowej siedziby w Varso Tower, zdecydowaliśmy się działać zgodnie z tymi zasadami i maksymalnie zadbać o jak najlepsze samopoczucie pracowników, traktując je jako fundament nowoczesnego środowiska pracy i współczesne kryterium oceny pracodawców. Zbadaliśmy oczekiwania naszych zespołów w tym zakresie i podjęliśmy się ambitnego zadania uzyskania certyfikacji w systemie WELL Building Standard - mówi Beata Kępowicz, dyrektor operacyjna w kancelarii CMS.

- Widząc ogromne korzyści środowiskowe i społeczne z dostosowania biura do najwyższej klasy proekologicznych rozwiązań, zdecydowaliśmy się poddać naszą przyszłą lokalizację także ocenie w systemie certyfikacji BREEAM - dodaje.

Również Marcin Drzewicki, prezes Iron Mountain Polska zwraca uwagę na aspekt środowiskowy. To obszar, który dziś nie pozwala czuć się pracownikom w miejscu pracy w pełni swobodnie i komfortowo.

- Kwestia zrównoważonego biura w pewnym stopniu umknęła biznesowi w czasie pandemii. Wynika to przede wszystkim z priorytetyzacji działań. W niepewnych czasach skupiono się na obszarach kluczowych dla zbudowania odporności organizacyjnej i utrzymania ciągłości funkcjonowania, które w znacznym stopniu korespondowały z potrzebami pracowników (hybrydowy model pracy, cyfryzacja umożliwiająca pracę zdalną, rearanżacja biura w kontekście ergonomii pracy). Jednak nie było to możliwe w pełni. Podczas gdy w czasie izolacji i przymusowego home office, znacząco wzrosła świadomość ekologiczna Polaków, pracodawcy nie podjęli odpowiednich kroków, aby przestrzeń biurowa stała się bardziej przyjazna środowisku. A 48 proc. pracowników ma dziś do nich o to żal (badanie Essity). W skali europejskiej nawet 84 proc. osób chce, aby ich miejsce pracy stało się bardziej „zielone”. W Polsce ich odsetek wynosi blisko 90 proc., co w jasne sposób pokazuje nasze priorytety - mówi Marcin Drzewiecki.

Jego słowa potwierdza Przemysław Wardęga, starszy menedżer ds. komunikacji i marketingu w Immofinanz.

- Świadomość ekologiczna osób, które przychodzą do nas na interview, czyli chcą pracować w naszej organizacji, jest coraz większa. Cały ten aspekt ESG nabiera coraz większej mocy, o tym się wszędzie mówi - i bardzo dobrze, bo jest to ogromnie ważne. My sami, wprowadzając się do naszego nowego biura - Myhive Warsaw Spire - bardzo mocno postawiliśmy na aspekty ekologiczne - mówi Przemysław Wardęga.

Globalnym trendem dla firm, które chcą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju staje się opracowanie strategii ESG (Fot. Shutterstock)

Potrzeby pracowników na pierwszym planie

Wielu pracodawców stoi teraz przed potrzebą zwiększenia poczucia przynależności do miejsca pracy, a oczekiwania pracowników związane z powierzchnią biurową przeformułowała w dużym stopniu pandemia.

- W biurowych trendach właściwie od początku pandemii obserwujemy dynamiczny zwrot w kierunku potrzeb pracowników. Biura, które obecnie tworzymy ewoluowały od „miejsc do pracy” do przestrzeni sprzyjających działaniom zespołowym, jak również pozytywnie wpływających na zdrowie i samopoczucie. Mają być dopasowane do kultury organizacyjnej firmy. Przestrzenie biurowe muszą wygodą dorównywać najlepszym warunkom domowym, ale jednocześnie oferować o wiele więcej udogodnień wpływających na komfort pracy - mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Tétris.

- Obecnie w projektach pojawiają się mniejsze sale do spotkań czy strefy z komfortowymi sofami, które służą nie tylko do relaksu, ale i stwarzają ciekawsze warunki do pracy kreatywnej. Skojarzenie z domem wywołujemy poprzez zastosowanie miękkich wykładzin, welurowych mebli, zasłon i poduszek. Części socjalne i kuchenne przypominają bardziej restauracje lub kawiarnie. Istotnym elementem są rośliny zielone, które nie tylko dopełniają wnętrza wizualnie, ale podnoszą też m.in. wilgotność powietrza. To wszystko w połączeniu z jakością zastosowanych materiałów i rozwiązań pozwala stworzyć miejsca odpowiadające wysokim wymaganiom, systemów i certyfikacji takich jak WELL Building Standard - dodaje Kaczmarczyk.