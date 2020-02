Nigdy wcześniej biuro nie pełniło tak ważnej roli w rozwoju biznesu

Biura z WELL zapewniają odpowiedni dostęp do światła dziennego, co zwiększa poczucie energii oraz wpływa na wzrost produktywności pracowników. Zapewniają także ok. 30 proc. więcej świeżego powietrza w stosunku do standardowych warunków, które ma pozytywny wpływ na ciśnienie krwi i pracę serca oraz poprawia samopoczucie. W takim biurze pracownicy nie cierpią na tzw. syndrom chorego budynku, czyli zespół niekorzystnych objawów takich, jak bóle głowy, kaszel, podrażnione spojówki, które często wynikają z długiego przebywania w pomieszczeniach.

