Nie ma cię na Facebooku, nie istniejesz. To stwierdzenie sprawdza się też w biznesie

W czasach, kiedy ponad 92 proc. społeczeństwa ma dostęp do internetu, a 72 proc. jest obecnych w mediach społecznościowych, prowadzenie biznesu na zasadzie "co to za problem wrzucić post" nie jest najrozsądniejszym podejściem. Instagram, Facebook, Twitter czy LinkedIn stały się standardowym miejscem do rozwijania firm. O to, jak prowadzić firmowy fanpage, by przynosił on jak najwięcej korzyści, zapytaliśmy RocketJobs.pl, jobboard, którego adminkę zna każdy, kto szuka pracy.

Na początek kilka liczb, które oddadzą skalę zjawiska, z jakim mamy do czynienia. Z raportu “Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku”, który cyklicznie przygotowuje Główny Urząd Statystyczny, wynika, że w ubiegłym roku aż 92,4 proc. gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu. Było to o 2 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Rośnie też liczba osób, które korzystają z mediów społecznościowych. Na bieżąco statystyki w tym zakresie śledzi firma Hootsuite. W ciągu roku z 68,5 proc. do 72 proc. zwiększył się odsetek Polaków, którzy korzystają z popularnych portali społecznościowych. Oznacza to, że obecnie konta w co najmniej jednym z portali ma 27 milionów Polaków. W ciągu ostatniego roku przybyło tam 1,3 mln użytkowników. Przeciętny polski internauta w wieku 16-64 lata spędza w sieci średnio 6 godzin i 39 minut na dobę. To prawie jedna trzecia z całego dnia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dopiero znając te liczby warto zadać sobie pytanie, czy w XXI wieku firma może funkcjonować, nie mając swojego konta na Facebooku, LinkedIn, Instagramie czy Twitterze. Odpowiedź na nie jest oczywista.

- Media społecznościowe odgrywają w obecnych czasach ogromną rolę w budowaniu marki i posiadanie kont na Facebooku czy LinkedIn to praktycznie "must-have", jeśli chcemy świadomie i skutecznie prowadzić działania marketingowe. Jest to właściwie warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu, niezależnie od branży. Firmy, które tego nie robią, wiele tracą, nie wykorzystując ogromnego potencjału, jaki tkwi w mediach społecznościowych. Ich działania bez obecności w MS są po prostu mniej efektywne - tłumaczy Ewelina Kaszuba, PR & community specialist w RocketJobs.pl.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze portalu społecznościowego do prowadzenia kont firmowych

Media społecznościowe przydają się na wielu płaszczyznach prowadzenia biznesu. Są doskonałym narzędziem do poszerzania rozpoznawalności marki, kształtowania jej wizerunku, a także nawiązywania dialogu z klientami i budowania ich zaangażowania. Dobrze eksponuje się w nich również ofertę firmy oraz przedstawia ekspertów, jacy ją tworzą. To wszystko przekłada się oczywiście na wyniki biznesowe. Jednak, by społeczności spełniały swoją rolę, warto zastanowić się, jakie medium wybrać do promowania swojej działalności, a następnie wiedzieć, jak komunikować w nim to, co chcemy przekazać.

- Przy wyborze konkretnego portalu musimy wziąć pod uwagę charakter naszej marki, cel jaki chcemy osiągnąć i to, z kim chcemy się komunikować. Na pewno warto poeksperymentować i znaleźć to medium, które będzie najefektywniejsze w dotarciu do naszej grupy docelowej - podpowiada Mania Piotrowska, community specialist w RocketJobs.pl.

Warto też wiedzieć, że w Polsce najwięcej użytkowników ma Facebook - 17,65 mln. Z Instagrama w naszym kraju korzysta 10,1 mln ludzi. Konta na LinkedIn ma 4,6 mln z nas. 4,9 mln Polaków zagląda do Snapchata, a 4,23 mln – na Pinterest. Z Twittera korzysta obecnie 2 mln Polaków.

W przypadku RocketJobs.pl użytkownikami są przede wszystkim młodzi ludzie, korzystający z innowacyjnych technologii i nowych mediów, stąd uzasadniona obecność marki w niemal wszystkich kanałach social-mediowych.

- Jesteśmy znani z zaangażowanej społeczności na Facebooku, która ceni nasz luźny styl komunikacji i humor. Z powodzeniem jednak działamy także na Instagramie, a nawet TikToku, gdzie wystartowaliśmy na początku tego roku. I choć wydawałoby się, że temat pracy nie jest najbardziej atrakcyjny wśród tej społeczności, to okazało się to strzałem w dziesiątkę. W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało nam się zdobyć ponad 26 tys. obserwujących, śmiało wyprzedzając konkurencję. Jako eksperta branżowego nie mogłoby nas zabraknąć także na LinkedIn, na którym podejmujemy nieco bardziej merytoryczne tematy, starając się dotrzeć nie tylko do kandydatów, ale także naszych klientów oraz szeroko pojętego środowiska HR - uzupełnia Ewelina Kaszuba.

Do budowania treści wykorzystaj liczby, statystyki, wykresy

Kwestia druga - odpowiednie komunikowanie treści - co jak wiadomo po niezliczonej ilości wpadek, jakie mają miejsce w mediach społecznościowych, nie jest proste. Chyba nie ma marki, która nie zaliczyła choć raz wizerunkowego blamażu. Przy czym warto tu pamiętać, że marketing jest jedną z tych branż, w której nie da się nie popełniać błędów czy obyć bez wpadek. Niejako są one nieodłączną częścią obecności firm w wirtualnym świecie. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć jak sobie z nimi radzić.

- Zdarza się, że zespół zagalopuje się ze swoją kreatywnością lub post okaże się wybitnie nietrafiony. Najważniejsza w tym wszystkim jest umiejętność przyznania się do błędu oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków, aby nie popełniać podobnych “fakapów” w przyszłości. W końcu sztuka reagowania kryzysowego to bardzo poważna sprawa, to osobny przedmiot na studiach. Wielu rzeczy nie da się po prostu zaplanować. Jednak na tyle, na ile to możliwe, należy zachować zimną krew, wyłączyć emocje i podejmować zdroworozsądkowe, logiczne decyzje. Nie załamywać się, a pozbierać i pokornie przyznać, że tym razem nie wyszło. Na pierwszy rzut oka to wszystko brzmi strasznie, w praktyce jest to chleb powszedni dla marketerów z wieloletnim doświadczeniem - przekonuje Zuzanna Tomaszewska, community specialist w RocketJobs.pl.

By zminimalizować ryzyko wystąpienia wpadek, warto jednak poznać zasady, jakie obowiązują przy tworzeniu i komunikowaniu treści w mediach społecznościowych. Eksperci podkreślają, że prosty język, jasny komunikat i dobrze wykonana infografika są kluczem do sukcesu.

- Największym wrogiem w tworzeniu contentu jest przekombinowanie. Post napisany kwiecistym językiem, z enigmatyczną grafiką i nie zawsze konieczną nutą kontrowersji może sprawić, że nikt nie zrozumie prawdziwych intencji twórcy. Nieważne, jak bardzo by się starano. Dlatego lepiej postawić na sprawdzone rozwiązania. Świetnym wsparciem są dane liczbowe, statystyki, wykresy, diagramy. One czarno na białym pokazują, co się udało, a nad czym warto jeszcze popracować - dzieli się wskazówkami Zuzanna Tomaszewska z RocketJobs.pl.

Ogromną popularnością w mediach społecznościowych cieszą się również wpisy storytellingowe. Jak wyjaśnia Zuzanna Tomaszewska, opisanie danego zjawiska poprzez chwytliwą historyjkę siłą rzeczy nadaje niepowtarzalnego charakteru tej kreacji oraz przynosi zdecydowanie lepsze rezultaty niż dwudzieste z rzędu "jesteśmy liderami na rynku" oraz "dołącz do młodego i ambitnego zespołu".

Eksperci z RocketJobs.pl pytani o to, ile osób powinno odpowiadać za treści pojawiające się w danym medium, przyznają, że w ich przypadku najlepiej sprawdza się model, w którym jedna osoba sprawuje pieczę nad jednym medium.

- Dzięki temu konkretna osoba ma całkowity monopol na publikowane treści, a to pozwala stworzyć jej spójną i atrakcyjną narrację. Jednocześnie jest ona w pełni świadoma ewentualnej odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji swoich działań, jeśli coś pójdzie nie po jej myśli - wyjaśnia Mania Piotrowska.

Co ważne, takie przydzielanie jednego administratora do jednego portalu nie stoi na przeszkodzie w konsultowaniu się w różnych sprawach z pozostałymi członkami zespołu (np. podczas spotkań kreatywnych), podrzucaniu sobie nawzajem inspiracji i trendów czy sugerowaniu pewnych rozwiązań.

Krytyka ze strony followersów, czyli dowód na to, że "socjal ninja" swoją pracę wykonuje dobrze

Ważną kwestią związaną z prowadzeniem profili firm w mediach społecznościowych jest interakcja z osobami je odwiedzającymi. Odbiorcy są po to, aby z nimi rozmawiać, poznawać ich potrzeby i jak najlepiej je realizować.

Zuzanna Tomaszewska zaznacza jednak, że w momencie, kiedy decydujemy się rozpocząć publiczną dyskusję w internecie, musimy liczyć się z tym, że pojawią się różne głosy.

- Klepanie po pleckach i liczne pochwały są miłe, ale często oznaczają, że nie przedstawiliśmy niczego odkrywczego. To właśnie krytyczne komentarze ukazują wielość punktów widzenia oraz bogactwo interpretacji danego tematu. Interpretacji nie zawsze zgodnych z tym, w co sami wierzymy, ale często równie trafnych i ukazujących poruszany wątek z zupełnie innej perspektywy. To bardzo pouczające i wartościowe doświadczenie - wskazuje nasza rozmówczyni.

Nie ma też wątpliwości, że usuwanie krytycznych komentarzy lub całych postów, które ściągnęły na siebie negatywną falę, na dłuższą metę nie ma większego sensu i nie świadczy dobrze o firmie.

- Usuwanie postów jest chowaniem głowy w piasek. Jeżeli marketer świadomie porusza kontrowersyjny temat, to powinien być dostatecznie dobrze przygotowany, aby wejść z followersami w dyskusję. Jedynie wyraźnie wulgarne komentarze powinny być ukrywane. Strona, która nie boi się wchodzić w relacje z fanami i odpowiadać na często niewygodne pytania, jest darzona znacznie wyższym szacunkiem i uznaniem niż posągowy fanpage, na którym nic się nie dzieje - podkreśla Zuzanna Tomaszewska.

Ile kosztuje prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych

Choć samo założenie, konfiguracja i prowadzenie fanpage'a są w stu procentach darmowe, to jednak by firma miała szansę dotrzeć do odpowiednich odbiorców, konieczne jest sięgnięcie po płatne narzędzia, jakie klientom biznesowym oferują portale. Ich koszt zależy od celu danej kampanii: czy jest budowana wyłącznie pod zasięg, aktywność odbiorców, konwersje (np. kliknięcia w link lub zapis do newslettera), czy ma wymiar sprzedażowy. I tak, pojedyncze posty wizerunkowe zazwyczaj nie przekraczają kilkudziesięciu lub kilkuset złotych, ale już komunikaty B2B lub komercyjne cykle contentowe to koszt sięgający nawet dziesiątek tysięcy złotych.

- Płatna promocja jest niezbędnym elementem rozwoju każdego fanpage'a na Facebooku. Szczególnie na samym początku jego istnienia. Dzięki dobrze sprofilowanym reklamom, komunikaty docierają precyzyjnie do osób, o których dana marka zabiega i u których chce być rozpoznawalna. Jednak nie można przy tym bagatelizować i spisywać na straty zasięgów organicznych, bo to od nich "wszystko się zaczyna" - wyjaśnia Mania Piotrowska.

Grafika: LinkedIn RocketJobs.pl

Jak dodaje, bazowanie wyłącznie na płatnym zasięgu jest idealnym rozwiązaniem krótkoterminowym - w perspektywie miesiąca, kwartału czy pół roku można wygenerować naprawdę satysfakcjonujące dla firmy wyniki. Pochłania to jednak mnóstwo pieniędzy. A jeśli marka chce sukcesywnie się rozwijać w SM oraz w momentach kryzysowych (np. w przypadku cięć budżetowych) nie znikać z internetu, powinna równocześnie pielęgnować bezpłatne możliwości.

Warto testować przeróżne rozwiązania i kreacje (graficzne, tekstowe, video, gify, karuzele, shorty itp.) oraz wpisać te najskuteczniejsze z nich w codzienną komunikację.

By sprawdzić efekty tych wszystkich działań, warto sięgnąć do sprawdzonych narzędzi. W RocketJobs.pl są to takie narzędzia, jak Sentione, Sotrender czy Google Analytics. Dzięki nim firma może zebrać dane o tym, do ilu odbiorców trafiły jej treści, jak na nie reagują, które z nich wzbudzają największe emocje i jak wpływają na postrzeganie marki. Dzięki tym narzędziom istnieje możliwość poznania też obowiązujących aktualnie trendów w komunikacji w MS.