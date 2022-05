Nie chodzi o kondycję i piękną sylwetkę. Polacy mają inny, smutny powód, by ćwiczyć

Wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników posiadających kartę MultiSport pokazały, że coraz częściej decydujemy się na aktywność fizyczną nie po to, żeby mieć piękną sylwetkę, a dlatego, żeby poprawić swoją kondycję psychiczną. Tak bardzo pandemia dała nam w kość.

Dane są alarmujące – zaledwie 41 proc. osób w przedziale wiekowym 18-64 lata wypełnia rekomendacje WHO dotyczące zalecanego poziomu ruchu. (Fot. Pixabay)

Ostatnie dwa lata pandemii nie należały do najzdrowszych - stres, restrykcje, izolacja i często nieergonomiczne warunki pracy z domu odbiły się na nie tylko na poziomie aktywności fizycznej pracowników, ale przede wszystkim na ich zdrowiu.

Aż 72 proc. osób w wieku produkcyjnym, które spędzają w pozycji siedzącej 7-8 godzin dziennie, doświadczyło w okresie pandemii nasilenia problemów związanych z kondycją psychiczną, a 59 proc. odczuło większą intensywność dolegliwości fizycznych.

Jak pokazuje najnowsze badanie MultiSport Index 2022, poziom aktywności fizycznej Polaków w drugim roku pandemii wyniósł 65 proc., co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dane są alarmujące – zaledwie 41 proc. osób w przedziale wiekowym 18-64 lata wypełnia rekomendacje WHO dotyczące zalecanego poziomu ruchu. A te nie są specjalnie wygórowane. WHO zaleca osobom dorosłym tygodniowo 150-300 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub 75-150 minut aktywności o dużej intensywności.

Jednak negatywne skutki stresu powstałe w wyniku pandemicznej izolacji czy w czasie szybkiego dostosowywania firm do funkcjonowania w nowych realiach wciąż wpływają na dobrostan całych zespołów. Demotywują do działania, obniżają koncentrację czy utrudniają logiczne myślenie. Efekt? Pandemia przyczyniła się do zwiększenia skali występowania wypalenia zawodowego – już blisko połowa pracowników w Polsce zmaga się lub może zmagać się z tym problemem.

W walce z nią pomocna może okazać się aktywność fizyczna. To, jak do niej podchodzimy, pokazały wyniki badania MultiSport Index 2022. Po dwóch latach pandemii widać szczególnie dobrze, że aktywność fizyczną coraz częściej podejmujemy, by pomóc swojej psychice. Jeszcze w 2020 roku Polacy ćwiczyli w równym stopniu dla zdrowia fizycznego (23 proc. wskazań) i lepszej sylwetki (23 proc.) oraz samopoczucia (24 proc.), a teraz głównym motywatorem do podejmowania aktywności fizycznej stało się zdrowie psychiczne (42 proc. wskazań).

Badanie pokazało również, że duże znaczenie dla częstotliwości i regularności aktywności fizycznej, a więc de facto czynników przyczyniających się m.in. do redukcji stresu czy też poprawy nastroju ma zachęcanie przez pracodawców do uprawiania sportu. Czytaj więcej: L4 i ryzykowna choroba. Stracisz pieniądze, jeśli weźmiesz na nią zwolnienie lekarskie Odsetek osób aktywnych wśród posiadaczy dowolnej karty sportowej w Polsce jest o 14 punktów procentowych wyższy od poziomu aktywności ogółu społeczeństwa (79 proc. vs 65 proc.). – 73 proc. MultiSportowców przyznaje, że dzięki karcie ćwiczy częściej - to w przeliczeniu około 700 tys. osób w Polsce (ogółem z karty korzysta 940 tys. pracowników), które wraz z nami wyrobiły niezwykle istotny dziś nawyk regularnego korzystania z ruchu. Oznacza to, że stale zachęcamy do częstszych ćwiczeń całe miasto wielkości Łodzi. Jednocześnie w badaniu MultiSport Index 2022 już 65 proc. respondentów przyznało, że sport ma duży wpływ na redukcję stresu, 57 proc. zgadza się też ze stwierdzeniem, że wpływa on pozytywnie na obniżony nastrój – komentuje Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems. Czytaj więcej: Miliony Polaków na L4. Prym wiodą dwie choroby Jak dodaje, to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy nadwyrężona kondycja mentalna pracowników staje się jednym z wiodących problemów w organizacjach – w 2021 roku zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były powodem ponad 25 milionów dni absencji chorobowej. – Pracodawcy, którzy oferują karty sportowe, mogą realnie wpływać na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników, w tym na zmniejszenie absencji chorobowej spowodowanej problemami ze zdrowiem – przekonuje Emilia Rogalewicz. Kosztowna sprawa Choroby cywilizacyjne i nadszarpnięte zdrowie psychiczne przekładają się nie tylko na wzrost liczby zwolnień lekarskich, ale co za tym idzie – także na niższą produktywność pracowników. Absencje pracownicze oraz mniejsze zaangażowanie i efektywność pracowników oznaczają mniejszy potencjał i straty finansowe dla organizacji. – Koszty hipokinezji, czyli niskiej aktywności fizycznej, wśród mieszkańców naszego kraju szacowano kilka lat temu na ponad 2 mld euro rocznie, co stanowiło równowartość 8,4 proc. krajowych wydatków na ochronę zdrowia. Pracodawcy, inwestując w zdrowe zachowania swoich pracowników i budując kulturę aktywności fizycznej, mogą nie tylko realnie poprawiać kapitał zdrowia w społeczeństwie, ale także czerpać konkretne korzyści dla siebie. W tym poprawić długoterminowe wyniki swojej organizacji, jej produktywność i zaangażowanie pracowników. Wymierną korzyścią jest zmniejszenie liczby absencji chorobowych – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Czytaj więcej: Poznajcie Susan, tak wygląda po 25 latach pracy zdalnej Instytut Badań Strukturalnych szacuje z kolei, że 10-procentowy wzrost odsetka Polaków, którzy wypełniają podstawowe zalecenia WHO w zakresie aktywności fizycznej, może przełożyć się na poprawę wskaźników zatrudnienia, a także około 2-procentowy spadek liczby absencji pracowniczych. To z kolei może przynieść niebagatelne oszczędności dla gospodarki, wynoszące około 1 mld zł. Wyniki badań i analizy ekonomiczne wyraźnie wskazują, że klucz do poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa może znajdować się w rękach pracodawców. Oferując benefity pozapłacowe z zakresu sportu i rekreacji, firmy stają się nie tylko promotorami aktywnego stylu życia pracowników, ale mają także wpływ na regularność i częstotliwość podejmowanej aktywności fizycznej, co w konsekwencji przekłada się na lepsze wyniki firmy. Co czwarta osoba aktywna zawodowo uważa, że pracodawcy udostępniający tego typu benefity mają istotny wpływ na popularyzację aktywności fizycznej. Dodatkowo, już dwóch na pięciu decydentów w firmach w Polsce jest zdania, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników.

