Nestlé wspiera rozwój praktyk zawodowych

Nestlé wspiera „Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego”.

Jak wskazują przedstawiciele firmy, w czasie pandemii koronawirusa, wspieranie młodych ludzi na rynku pracy jest jeszcze ważniejsze.

Od 1999 roku, gdy Nestlé uruchomiło Program Praktyk Letnich, uczestniczyły w nim 1023 osoby.

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego zrzesza rządy i zainteresowane rozwojem edukacji zawodowej organizacje. Razem mają pracować nad poprawą jakości, oferty i ogólnego wizerunku przygotowania zawodowego w Europie oraz promowania mobilności uczestników programów przygotowania zawodowego.

- Bardziej niż kiedykolwiek musimy dziś inwestować w młodych. Jesteśmy głęboko przekonani o znaczeniu praktyk zawodowych - mówi Marco Settembri, prezes Nestlé na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. - Pomagają one młodzieży w przejściu z etapu edukacji do etapu pracy zawodowej, a także zdobyciu odpowiednich umiejętności by kształtować przyszłość świata, zwłaszcza w obszarach ekologii i cyfryzacji. Od 2014 roku wraz z partnerami zrzeszonymi w „Sojuszu dla Młodych” (ang. Alliance for YOUth) stworzyliśmy ponad 1 100 nowych programów praktyk – i będziemy rozwijać tę inicjatywę - wylicza Settembri.

„Sojusz dla Młodych” to europejska inicjatywa, której pomysłodawcą była w 2014 roku firma Nestlé. Dziś w programie uczestniczy ponad 300 firm w Europie, które utworzyły przeszło 300 000 szans zatrudnienia, praktyk i staży.

Czytaj więcej: Mural na budynku szkoły promuje praktyki zawodowe

Jak wskazują przedstawiciele firmy, inicjatywa ta nabiera szczególnego znaczenia w czasie pandemii, wywierającej ogromny wpływ na społeczeństwa, w tym spowolnienie ekonomiczne uderzające szczególnie w młodych. Wiele szkół i uniwersytetów zamknęło placówki w tym czasie. Coraz rzadziej oferowane są praktyki zawodowe i staże, a bezrobocie wśród młodych rośnie. W tym trudnym okresie Nestlé wspierało zatrudnienie młodych w Europie poprzez Inicjatywę na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Praktykanci i stażyści kontynuowali pracę tam, gdzie było to możliwe lub pracowali zdalnie. Firma organizowała też cyfrowe szkolenia dla praktykantów, by umożliwić im zrealizowanie wymaganego programu praktyk.

W Polsce, w ramach „Sojuszu dla Młodych” firma realizuje Program Praktyk Letnich. Do tej pory stworzyła 3300 szans zatrudnienia dla osób poniżej 30. roku życia. W tym roku przyjęto blisko 40 osób – zarówno w warszawskiej centrali jak i w 5 fabrykach. Od 1999 roku, gdy Nestlé uruchomiło Program Praktyk Letnich, uczestniczyły w nim dotychczas 1023 osoby. Praktyki trwają 3 miesiące, a ponad 43 proc. ich uczestników związało się z firmą na dłużej.