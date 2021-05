Nationale-Nederlanden inwestuje w chatbota. Tak chce łowić największe talenty

Kandydaci, którzy chcą rozpocząć pracę w Nationale-Nederlanden, nim porozmawiają z żywą osobą, odpowiedzą na pytania zadane przez algorytm. Firma stawia na automatyzację procesów rekrutacyjnych.

Emplobot to specjalny algorytm, który wykorzystując sztuczną inteligencję, rozmawia z osobami poszukującymi pracy za pośrednictwem Messengera. Chatbot w trakcie konwersacji zbiera od kandydata informacje na temat rodzaju wymarzonego zajęcia, posiadanych umiejętności czy wykształcenia, a następnie wyszukuje dla niego oferty pracy. W kolejnym kroku wysyła mu zaproszenie do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym.

– W Nationale-Nederlanden stawiamy na skuteczne połączenie świata online ze światem fizycznym. Teraz przyszedł czas na wsparcie i usprawnienie procesów rekrutacyjnych w tym obszarze, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie Emplobota. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu zwiększymy naszą efektywność przy jednoczesnej oszczędności czasu, którego dotychczas wymagały działania rekrutacyjne – mówi Monika Kosińska, partner ds. HR i rozwoju w Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden uruchomiło chatbota rekrutacyjnego dla trzech stanowisk w obszarze sprzedaży. Każda osoba zainteresowana rozpoczęciem kariery w organizacji będzie miała możliwość otrzymania poprzez to narzędzie aktualnie dostępnych ofert pracy – dopasowanych do ich doświadczenia i oczekiwań. Rozwiązanie będzie łatwo dostępne dla kandydatów – znajdą je na stronie ubezpieczyciela w zakładce „Kariera”, w postach w social mediach lub pod specjalnym linkiem w ogłoszeniach na portalu Pracuj.pl.

– Chcemy trafić do kandydatów, którzy na co dzień zaglądają na portale z ogłoszeniami o pracę, a jednocześnie są aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych. Drugi ważny aspekt to wpłynięcie na pozytywne doświadczenie kandydata. Proces aplikacyjny przez Emplobota jest łatwiejszy i bardziej dostępny, bo nawet nie posiadając CV, można zgłosić chęć współpracy z naszą firmą. Kolejną wartością, jaką daje to rozwiązanie, jest informacja zwrotna. Kandydat otrzymuje ją od razu po zakończeniu rozmowy – dodaje Monika Kosińska.

Zamiast osoby robot

Sztuczna inteligencja w rekrutacji nie jest dziś niczym nowym. Coraz więcej firm sięga po to narzędzie. Sztuczną inteligencję stosuje choćby Bonifacy, robot wykorzystujący AI, który wspiera konsultantów w firmie rekrutacyjnej Antal. Także grupa Adecco pracuje nad tym, by wyszukiwanie dopasowanych ofert pracy zachodziło automatycznie. Dlatego kandydaci powinni zdać sobie sprawę, że ich CV w pierwszej kolejności "przegląda" algorytm, to on decyduje, czy kandydat przejdzie dalej.

Katarzyna Kordoń, general manager i recruitment partner w K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego, podpowiada, że treść CV należy stworzyć w sposób spójny z wymaganiami i opisem stanowiska poszukiwanego kandydata. To oznacza, że obowiązki, zadania, szkolenia, kompetencje, umiejętności itp. trzeba wypisać tak, aby pokrywały się z tym, co pojawiło się w ogłoszeniu, na które aplikujemy.

- Taki sposób prezentowania swojej kandydatury na dane stanowisko, do konkretnej firmy, jest mile widziany przez rekrutujących specjalistów jak również maszyny - zapewnia.

Jak dodaje, jeśli CV nie będzie zawierać informacji związanych z wymaganiami, to automat odrzuci kandydaturę. Niektórzy zakładają, że jeśli nie będzie 70 proc. zgodności "słów kluczowych" w aplikacji z wyemitowanym ogłoszeniem, nie ma szans na zaproszenie do rozmów.

- Dlatego też nie warto wysyłać CV na ilość. Przede wszystkim trzeba je spersonalizować. Zanim wyślemy kolejną aplikacje do potencjalnego pracodawcy, należy poświęcić więcej czasu i stworzyć ją specjalnie pod konkretne stanowisko i firmę do której aplikujemy. Takie działanie zwiększa kilkukrotnie efektywność dla obu stron procesu rekrutacji i szybciej kończy się sukcesem znalezienia odpowiedniej pracy - podsumowuje ekspertka K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego.