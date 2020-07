Nadmierna kontrola w pracy zdalnej – nie tędy droga

Jak zadbać o work-life balance przy pracy zdalnej?

Patryk Wójcik, psycholog, autor książki "Jak pracować zdalnie i nie zwariować":- Pracownicy zdalni nie mają łatwego zadania, ponieważ w przeciwieństwie do osób pracujących w biurach, nie mają wyraźnej granicy między życiem prywatnym i zawodowym. Nie mogą wyjść z biurowca i zostawić w nim sprawy zawodowe. Większość z nas nie posiada willi z basenem, w której jest osobny gabinet. Przy jednym stoliku pijemy kawę, jemy obiad i pracujemy na komputerze. Nie ma więc rytuału przejścia. W swojej książce „Jak pracować zdalnie i nie zwariować” opisuję nawyki ze świata sportu, które mogą pomóc. Sportowcy wiedzą, jak wejść w fazę koncentracji czy relaksu. Radzą sobie z tym dużo lepiej.

Jak? Proszę o przykład.

- Takie wypracowane zachowania sportowca nazywamy często rutynami przedstartowymi. Polegają one na tym, że zawodnik za pomocą ustalonych ruchów, zachowań czy innych powtarzalnych gestów daje znać samemu sobie, że musi wejść w stan odpowiedniej koncentracji.

Chyba najbardziej znaną rutyną przedstartową w Polsce było poprawianie w charakterystyczny sposób gogli przez Adama Małysza. Kto oglądał zawody z jego udziałem, mógł być pewny, że Małysz wykona swój gest przed każdym skokiem. Podobnie zachowują się piłkarze, którzy słuchają przed meczami muzyki (niektórzy – tych samych utworów w tej samej kolejności). Przykładem takiej rutyny może być też praca mentalna, którą wykonywał Leszek Blanik przed swoim mistrzowskim skokiem. W swoich wystąpieniach opowiada o tym, że zanim wykonał skok w rzeczywistości, najpierw wykonał go w pełnym skupieniu w głowie.

Rutyn przedstartowych jest cała masa, sportowcy potrafią z nich korzystać od lat. Jednak my mamy z tym trudności, bo początkowo wydaje się to nam nienaturalne. Ale właśnie o to w tym chodzi, aby świadomie wpływać na swój stan emocjonalny i fizyczny. Dzięki temu, że na początku robimy coś z dużą dbałością o szczegóły i uważnością, ale powtarzamy to wystarczającą liczbę razy, zaczyna się to stawać nawykiem. Najważniejsze to się przełamać.

Proszę zobaczyć, jak najlepsi tenisiści przygotowują się przed meczami. Przykładowo tenisista Rafael Nadal wchodzi zawsze dobrze rozgrzany na kort. Jego rozgrzewka składa się zawsze z tego samego zestawu ćwiczeń, z którego uczynił swoją rutynę. Oprócz tego za każdym razem, kiedy wchodzi na kort, wkłada do swojej torby cztery butelki wody i osiem żeli energetycznych. Zapewnia mu to komfort psychiczny, bo ma zawsze pod ręką to, co może mu być potrzebne podczas meczu. Jego rutyna przedstartowa kończy się w momencie, kiedy wchodzi na kort. Zawsze robi to prawą nogą, co ma przynieść mu szczęście.

Rutyny chronią zawodnika przed napływem niechcianych myśli, które mogą pociągnąć za sobą wystąpienie emocji i stresu. Warto z nich korzystać w powtarzalnych sytuacjach, bo uwalniają naszą głowę od nadmiaru bodźców. Tak samo my możemy projektować swoje stany emocjonalne i fizyczne, jeżeli będziemy do tego podchodzili w świadomy sposób. Problem w tym, że wielu z nas zbyt szybko się zniechęca. Jednak przykłady ze świata sportu pokazują, że warto to robić.

W jaki sposób przeciętny pracownik może sobie poradzić z tym problemem?

- Najlepszym rozwiązaniem jest zadbanie o otoczenie, które powinno nam pomagać, a nie utrudniać koncentrację. Znam osoby, które są przekonane, że są w stanie pracować przy włączonym telewizorze. W psychologii występuje termin habituacji. To proces poznawczy, który pozwala na stopniowe zanikanie reakcji na powtarzający się bodziec. Rzeczywiście, świadomie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do wielu rzeczy, jednak nieświadomie nadal mają one na nas wpływ. Jeśli zatem ktoś źle zorganizuje swoje domowe biuro, to będzie odczuwał zmęczenie nie tylko pracą, ale także ciągłą walką z zewnętrznymi bodźcami. Musimy być tego świadomi i eliminować rozpraszające elementy.

Jeśli wiem, że dzisiaj muszę wykonać pięć ważnych rozmów służbowych, to przed pracą powinienem przygotować sobie ładowarkę do telefonu. Jeśli w trakcie wykonywania danego zadania zacznę jej szukać, będę odczuwać irytację i stres. Ważne rzeczy powinniśmy mieć pod ręką, a to, co nieistotne, należy odłożyć na bok.

Inny przykład. Jeżeli przygotowuję ważny raport, to wyciszony telefon najlepiej położyć gdzieś, gdzie nie będzie mi przeszkadzać. W przeciwnym razie mimowolnie będę na niego zerkać. Należy świadomie zadbać o przestrzeń do pracy – to podstawa.

Wiele zależy więc od nas samych... Polakom nie brakuje samodyscypliny?

- Samodyscyplina to trudny temat. Możemy ją porównać do mięśnia, który rano ma więcej siły i lepiej pracuje, później ubywa energii i praca jest mniej efektywna. Istotne jest, abyśmy nie działali na własną niekorzyść i nie podkopywali własnej samodyscypliny, np. urządzając miejsce pracy w nieodpowiedni sposób. Może nam się wydawać, że wina leży po naszej stronie i brakuje nam motywacji, tymczasem często to bodźce zewnętrzne bardzo dużo nam tej samodyscypliny odbierają. Na tym należy się skupić, a osiągniemy dużo lepsze rezultaty.

Warto też przygotować sobie listę zadań do zrobienia. Pracownicy zazwyczaj pracują w trybie reaktywnym, a więc skupiają się na rzeczach bieżących. Tym samym zapominają o działaniu aktywnym, czyli świadomym zarządzaniu swoim dniem w pracy. Efekt jest taki, że choć cały dzień kręcimy się w kółko, to tak naprawdę stoimy w miejscu. Lista może być bardzo pomocna w zarządzaniu własną energią i nauce samodyscypliny.

Jak jeszcze można sprawić, żeby praca zdalna była efektywna?

- Należy zidentyfikować „wąskie gardła” w firmie. Przykładowo niektóre decyzje można oddać w ręce pracowników. Im więcej procesów, które wymagają zatwierdzenia szefostwa, tym większe poczucie bycia zależnym.

W pracy zdalnej komunikacja jest nieco wydłużona, zatem aby uniknąć dłuższych przestojów, warto zastanowić się nad usprawnieniami procesów. Tutaj może pojawić się problem z odpowiedzialnością, którą pracownicy musieliby wziąć na siebie, a pracodawcy oddać w ręce zespołu. Bez tego jednak praca zdalna będzie mniej efektywna. Zgodnie z teorią motywacji, jeśli pracownik nie ma poczucia wpływu na pewne sprawy, zwłaszcza te związane z jego domeną pracy, to jego zaangażowanie będzie spadać.

Do tego potrzebne jest wzajemne zaufanie. Nie brakuje go w firmach?

- Podstawą pracy zdalnej jest obopólne zaufanie. Nie wyobrażam sobie, że firmy, które zdecydują się na ten model, będą instalować kontrolujące oprogramowania, czy też wydzwaniać do pracownika, żeby sprawdzić, co w danej chwili robi. Nie tędy droga.

Pamiętajmy, że każdy system można oszukać, a nadmierna kontrola zdemotywuje zespół. Takie działanie to także najszybsza droga do zbudowania złych nawyków w modelu pracy zdalnej. Do tego zdecydowanie nie zachęcam. Pracodawcy, którzy chcą wyprzedzić konkurencję, muszą zaufać pracownikom i sprawić, by oni zaufali im. Potrzebne jest działanie partnerskie, bez tego nie będzie efektywności.

O tym, co powinny zrobić firmy, którym nie udało się z sukcesem wdrożyć pracy zdalnej podczas pandemii, a także, od czego rozpocząć transformację (bo nie od zakupu narzędzi!) opowiada psycholog Patryk Wójcik w pierwszej części wywiadu.