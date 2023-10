Możliwość zadbania o własne zdrowie. To najlepszy benefit, jaki może zapewnić firma

W czasach, gdy dobrzy i doświadczeni pracownicy to towar deficytowy, sensowne zbudowanie oferty benefitowej jest równie ważne co oni. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych niesie ze sobą wiele korzyści, zmniejsza rotację, poprawia efektywność pracy, buduje dobry wizerunek firmy.

O to, czy osoby posiadające pakiety medyczne wykonują badania profilaktyczne, zapytał w badaniu „Narodowy test zdrowia Polaków” portal Medonet. Okazało się, że tylko 19 proc. pracowników przyznało, że w ten sposób dba o swoje zdrowie. To bardzo mało.

Dofinansowanie prywatnej opieki medycznej to od lat jeden z najpopularniejszych benefitów pozapłacowych. Także pracownicy przyznają, że oczekują od firm właśnie takiego rodzaju wsparcia - opieka medyczna zawsze znajduje się na czele listy. Okazuje się jednak, że zapewnienie przez pracodawcę dostępu do niej to za mało, żeby zachęcić pracowników do regularnego sprawdzania stanu zdrowia.

Łukasza Hawryluka, kierownika Działu Sprzedaży w firmie badaj.to, te dane wcale nie zaskakują.

- Żyjemy w szybkim tempie, nie mamy czasu iść po skierowanie do lekarza, nie mamy czasu stać w kolejce do pobrania krwi, potem znów przyjść po wynik i czekać na kolejną wizytę do lekarza, który go zinterpretuje - przyznaje. - Badania krwi dla pracowników finansowane w pełni czy w części przez pracodawców to rozwiązanie, które zachęci do dbania o swoje zdrowie również ludzi, którzy cenią sobie swój czas, przez co na co dzień do laboratorium im nie po drodze. W tym przypadku laboratorium przyjeżdża do nich do pracy - dodaje.

Pomysł na tego typu benefit zrodził się zresztą bezpośrednio u klientów badaj.to, którzy w czasie pandemii zobligowani byli do przeprowadzania wymazów wśród pracowników. Wtedy przedsiębiorcy zauważyli, że jest potrzeba zadbania o zdrowie pracowników. Zaczęli pytać o to, co - poza testem na koronawirusa - mogą im zaoferować. Zdali sobie sprawę, że owocowe czwartki i wtorki z pizzą to za mało, żeby na tak trudnym rynku, jaki mamy dziś, znaleźć i utrzymać dobrych pracowników.

- Widzimy, że w czasie pandemii wzrosła świadomość na temat tego, jak duże znaczenie ma zdrowie. Badania profilaktyczne stały się ciekawym benefitem, który w swojej ofercie ma coraz więcej świadomych przedsiębiorców. Oni wiedzą, że inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników przynosi wiele korzyści - podkreśla Artur Korus, opiekun klienta biznesowego w badaj.to, firmie, która rozwija, m.in. markę Śląskie Laboratoria Analityczne.

"Zależy nam, żeby nasi pracownicy byli zdrowi"

Od kilku lat regularne badania laboratoryjne swoim pracownikom zapewnia działająca w Żorach firma Extral. Na rynku obecna jest od 2008 roku, dziś zatrudnia ponad 500 osób.

- Naszą główną motywacją była troska o zdrowie i dobro pracowników, którzy są w różnym wieku. Niektórzy z nich zdają sobie sprawę, że profilaktyka jest ważna i regularnie dbają o swoje zdrowie, podczas gdy inni przeprowadzają badania dopiero w momencie, gdy pojawią się niepokojące objawy. Chcieliśmy zapewnić im łatwy dostęp do informacji dotyczących ich zdrowia, bez konieczności umawiania się na wizytę u lekarza czy udawania się do punktu pobrań - opowiada Magdalena Izydorska z działu HR z firmy Extral.

Widzimy, że w czasie pandemii wzrosła świadomość na temat tego, jak duże znaczenie ma zdrowie - mówi Artur Korus, opiekun klienta biznesowego w badaj.to, firmie, która rozwija, m.in. markę Śląskie Laboratoria Analityczne. (fot. SLA)

Przyznaje, że podczas badań zostały wykryte nieprawidłowości, które wskazywały na możliwość obecności poważnej choroby. Wyniki były złe, choć on sam nie czuł, że coś mu dolega.

- Udało się wtedy wykryć potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia, podjął dalszą diagnostykę i leczenie. Bez przeprowadzenia tych badań problem mógłby pozostać niewykryty - podkreśla.

Również gliwicka firma Marco, która wytwarza wysokojakościowe produkty, takie jak m.in tabliczki znamionowe czy etykiety specjalistyczne zdecydowała się na przebadanie swoich pracowników w miejscu pracy. Mowa o projekcie „Zadbaj o siebie w Marco”. Jednym z jego elementów jest cykliczne badanie krwi. Firma umożliwia zbadanie się nie tylko pracownikom, ale również członom ich rodzin.

- Jesteśmy bardzo mocno zorientowani na stworzenie bardzo przyjaznego środowiska pracy, w którym bardzo istotne jest ciągłe podnoszenie świadomości wszystkich naszych współpracowników m.in. na temat zdrowia - mówi o powodach wprowadzenia prozdrowotnego benefitu do oferty Marek Śliboda, właściciel firmy Marco.

Jak dodaje, współpraca z badaj.to umożliwia przeprowadzenie badań krwi bezpośrednio w siedzibie firmy, co jest dla naszych pracowników oraz ich bliskich bardzo wygodną opcją.

- Wywołujemy pracowników, w momencie, kiedy jest ich kolej na badanie. Dzięki temu nie ma dużych przerw w pracy. Generalnie zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy byli zdrowi nie dlatego, żeby lepiej pracowali, ale żeby byli zdrowi – tak po prostu - podsumowuje Marek Śliboda, właściciel firmy Marco.

Na czym polega organizacja Akcji Zdrowie w firmie?

badaj.to od 4 lat współpracuje z firmami w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników. Od tego czasu ich diagności sprawdzili stan zdrowia pracowników z ponad 500 firm.

Czym różni się ten benefit od możliwości przeprowadzenia badań w ramach prywatnych pakietów medycznych? Dla pracowników oznacza większą wygodę, a dla pracodawców brak długoterminowych zobowiązań.

Pracownicy nie muszą iść do lekarza po skierowanie, nie muszą tłumaczyć, dlaczego chcą wykonać to konkretne badanie, znika również konieczność stania w kolejce do pobrania krwi i kolejnej wizyty po wynik badania i jego interpretację.

To zespół pobrań mobilnych przyjeżdża do firmy i przywozi ze sobą cały niezbędny sprzęt do pobrania krwi. Jeśli firma nie posiada odpowiedniego zaplecza do wykonania badań, to zapewniają namiot medyczny i w nim organizują punkt pobrań, w taki sposób, aby każdy pracowników podczas wizyty czuł się komfortowo. Wcześniej wraz z klientem ustalają, jaki dokładnie ma być zakres badań. badaj.to ma zarówno gotowe pakiety do wyboru, jak i dopasowuje swoją ofertę do potrzeb klientów i uwzględnia badania w kierunku chorób zawodowych występujących w poszczególnych branżach. Przykładowo, firmy zatrudniające pracowników biurowych proszą o sprawdzenie u nich poziomu cholesterolu, hormonów tarczycy czy wykonanie prób wątrobowych. Coraz częściej firmy pytają również o dodanie do pakietów markerów nowotworowych.

Rejestracja na badanie trwa chwilę, kolejną pobranie krwi. W sumie całość zajmuje 5 do 10 minut i pracownik wraca do wcześniejszych obowiązków. Wynik otrzymuje nawet tego samego dnia, dostępny jest on-line na jego indywidualnym koncie pacjenta. Wgląd na nie ma tylko on. Istnieje opcja wykupienia dodatkowej usługi - e-interpretacji wyniku.

- Na wynikach badań przedstawiamy zakres norm referencyjnych, który obejmuje minimalne i maksymalne wartości dla każdego badanego parametru. Te wartości stanowią granice przyjęte za prawidłowe do analizy danego badania. Dzięki temu nasi pacjenci mogą lepiej zrozumieć swoje wyniki i w razie potrzeby skonsultować je z lekarzem lub specjalistą - tłumaczy Łukasz Hawryluk.

Dla firm zorganizowanie Akcji Zdrowia nie wiąże się z koniecznością podpisania umów na dłuższy czas czy deklaracją, że będą powtarzać badanie cyklicznie (fot. SLA)

Wszystko przebiega sprawnie i szybko, zaś sam fakt, że badanie przeprowadzane jest w gronie kolegów z pracy, powoduje, że nawet osoby, które do tej pory czuły na widok strzykawki lęk, przełamują się i podają rękę do pobrania.

- Dzięki temu udaje się nam docierać do większego grona osób, bo wielu z nas niekoniecznie chce się badać, boi się lub po prostu nie chce wiedzieć, że coś im dolega. Przy tym beneficie działa siła grupy, ludzie myślą, że skoro idzie koleżanka i kolega, to i ja pójdę i w taki sposób zyskują wiedzę na temat swojego stanu zdrowia - przyznaje Artur Korus.

Z kolei dla firm zorganizowanie Akcji Zdrowia nie wiąże się z koniecznością podpisania umów na dłuższy czas czy deklaracją, że będą powtarzać badanie cyklicznie. Jest to jednorazowa akcja, którą - jeśli chcą - mogą powtarzać co pewien czas.

- Klienci chętnie wracają i proszą o ponowne przebadanie coraz większej liczby pracowników. Co więcej, coraz częściej rozszerzają akcje również o ich rodziny i bliskich - dodaje Artur Korus.

Jakie korzyści daje zaoferowanie pracownikom badań lekarskich?

Łukasz Hawryluk zapytany o to, do kogo skierowany jest ten benefit, przyznaje, że do każdej grupy pracowników.

- Zdobycie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników są kluczowe dla sukcesu każdej firmy, bez względu, czym ta firma się zajmuje i w jakim modelu pracuje - podkreśla nasz rozmówca. - Jednak najczęściej z naszej oferty korzystają firmy produkcyjne. Zapewne dlatego, że z jednej strony oferta benefitów dla pracowników produkcji, tzw. niebieskich kołnierzyków, nie jest bogata, z drugiej dlatego, że rotacja w tej grupie jest dużo większa niż np. wśród pracowników biurowych, a z trzeciej - ważny jest też fakt, że braki kadrowe wśród pracowników produkcji czy pracowników fizycznych są największe. Firmy wiedzą, jak trudno utrzymać doświadczonego pracownika i robią wszystko, żeby im to się udało.

Jakie korzyści daje firmom wprowadzenie badań laboratoryjnych do oferty benefitowej? Badania krwi pozwalają wcześnie wykrywać potencjalne problemy zdrowotne, a to z kolei prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia pracowników i przekłada się na rzadsze korzystanie przez nich ze zwolnień lekarskich.

- Podczas rozmów z klientami słyszę, że pracownicy są bardziej lojalni wobec firmy. Wiedzą, że pracodawca o nich dba, a to wpływa na zmniejszenie rotacji - przyznaje Artur Korus.

Zdrowi i zadowoleni pracownicy są też bardziej produktywni, efektywni, kreatywni i zmotywowani do pracy. Ale nie tylko. Tego typu akcje pozytywnie wpływają na wizerunek firmy. Dla kandydatów jest to jasny sygnał, że w tym miejscu dba się o ludzi, ich zdrowie jest dla firmy ważne.

- Myślę, że te badania miały wpływ na relacje między pracownikami a firmą. Zwrócili oni większą uwagę na potrzebę dbania o swoje zdrowie, nawet jeśli nie odczuwają żadnych objawów. Akcja podniosła naszą świadomość, pokazała że profilaktyka zdrowotna jest ważna i może pomóc we wczesnym wykryciu potencjalnych problemów. Ta wiedza spowodowała, że zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie i podejmować proaktywne działania w kierunku zdrowszego stylu życia - podsumowuje Magdalena Izydorska z działu HR z firmy Extral.

badaj.to to sieć laboratoriów analitycznych, na którą składa się ponad 150 punktów pobrań oraz laboratoria. Należy do nich również m.in. marka Śląskie Laboratoria Analityczne.

Jeśli chcesz zapytać o badania w Twojej firmie skontaktuj się z Arturem.