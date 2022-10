Młodzi wiedzą, czego chcą. Na liście oczekiwań są nie tylko pieniądze

jk

Praca na etacie jest koniecznością zaledwie dla 15 proc. reprezentantów pokolenia Z, wynika z opublikowanego właśnie raportu Cpl Poland. Czego więc oczekują młodzi od pracodawców? Ponad 40 proc. badanych zetek zaczyna pracować już w szkole średniej (Fot. Shutterstock)

63 proc. respondentów dobrze wie, czym chce się zajmować w życiu, ale tylko 15 proc. uważa pracę zawodową za konieczność. Dla zdecydowanej większości (48 proc.) etat jest tylko jedną z możliwości zarobkowych.

Na pytanie: "co skłoni cię do pracy w jednej firmie powyżej 2 lat?" reprezentanci pokolenia Z wymieniają coroczne podwyżki (31 proc.), ale stawiają ją w jednym rzędzie z przyjazną atmosferą (32 proc.) i niskim poziomem stresu (32 proc.).

Młodzi zwracają też uwagę na to, czy postawę lidera ich przyszłego zespołu cechuje zrozumienie i empatia, a także czy na zajmowanym stanowisku zostaną obdarzeni odpowiednim zaufaniem, wyrażonym w swobodzie działania.

Jak wynika z raportu „Zoomersi w pracy, czyli jak pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce” firmy Cpl Poland, pokoleniu Z, zwanemu również zetkami czy zoomersami, zależy na szybkim i ciągłym rozwoju, dlatego jego reprezentanci podejmują się pierwszej pracy dużo wcześniej niż ich poprzednicy z pokoleń X i Y.

Ponad 40 proc. badanych zetek zaczyna pracować już w szkole średniej, a kolejne niemal 30 proc. rozpoczyna swoje zawodowe kariery zaraz po jej ukończeniu.

Młodzi wiedzą, czego chcą

Pomimo wczesnego startu, pokolenie Z jest świadome swoich potrzeb - 63 proc. respondentów dobrze wie, czym chce się zajmować w życiu, ale tylko 15 proc. ankietowanych uważa pracę zawodową za konieczność. Dla zdecydowanej większości (48 proc.) etat jest tylko jedną z możliwości zarobkowych. Jeśli reprezentanci pokolenia Z zdecydują się już na taką formę zatrudnienia, to wymagają od firmy umowy o pracę (75 proc.).

Oczekiwania zoomersów względem pracodawcy również nie są oczywiste. Na pytanie: "co skłoni cię do pracy w jednej firmie powyżej 2 lat?" reprezentanci pokolenia Z wymieniają co prawda coroczne podwyżki (31 proc.), ale stawiają ją w jednym rzędzie z przyjazną atmosferą (32 proc.) i niskim poziomem stresu (32 proc.). Wyniki te, w połączeniu z chęcią zatrudnienia na umowę o pracę pokazują, jak ważne dla młodego pokolenia jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia.

Pokolenie Z potrzebuje ciągłego rozwoju zawodowego, ale pamięta również o odpoczynku, a także o trosce o swoje bezpieczeństwo i dobrostan (Fot. Shutterstock) Zrozumienie potrzeb pokolenia Z Wyniki raportu wskazują, że dla pokolenia Z istotne jest poczucie kontaktu z przełożonym już od początku procesu rekrutacyjnego. 32 proc. badanych wskazało, że spotkanie z przyszłym managerem jest ważnym elementem starań o pracę, a dla 27 proc. pierwsze spotkanie z przełożonym jest wyznacznikiem akceptacji propozycji pracy. Czytaj też: Młodzi przemeblują rynek pracy. Nie wszystkim się to spodoba Poczucie „chemii” jest dla pokolenia Z niezwykle ważne, dlatego już od pierwszych chwil zwracają uwagę na to, czy postawę lidera ich przyszłego zespołu cechuje zrozumienie i empatia, a także czy na zajmowanym stanowisku zostaną obdarzeni odpowiednim zaufaniem, wyrażonym w swobodzie działania. Pokolenie Z potrzebuje ciągłego rozwoju zawodowego, ale pamięta również o odpoczynku, a także o trosce o swoje bezpieczeństwo i dobrostan. Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie młode talenty, powinni gwarantować dostęp do kursów i szkoleń rozwijających kompetencje (atrakcyjne dla 37 proc.), ale również oferować dodatkowe dni wolne, wskazane przez 36 proc. badanych. Kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa pojawiają się również w kontekście benefitów – opieka medyczna i ubezpieczenie na życie znajdują się w czołówce tych najbardziej pożądanych (odpowiednio 33 i 34 proc.). Nie chcą utknąć w pracy, której nie lubią Warto przypomnieć wyniki badania Randstad, z których wynika, że prawie dwóch na czterech przedstawicieli pokolenia Y i Z wolałoby być bezrobotnymi niż utknąć w pracy, której nie lubią. Co więcej, ponad połowa millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z odeszłaby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym. Woleliby też, żeby ich firmie przyświecała misja, która jest zgodna z ich światopoglądem. Czytaj więcej: Młodzi jasno precyzują oczekiwania. Nie chcą utknąć w pracy, której nie lubią Dla młodych ma znaczenie nie tylko to, dla kogo pracują, ale także ile pracują. Odejście młodych od kultury pracoholizmu potwierdzają wyniki raportu Deloitte. Okazuje się, że jedna trzecia polskich studentów nie poświęciłaby prywatnego czasu i zainteresowań dla obowiązków służbowych. Miejsce pracy to nie tylko biuro Generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64 proc. przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z internetem – tak wynika z badania firmy Jabra. Nie dziwi więc, że osoby z hybrydowej generacji dwa razy częściej niż millenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka. - Faktycznie młodsze pokolenia na rynku pracy doceniły pracę zdalną, ale to nie jedyny aspekt, od którego zależy ich zawodowa satysfakcja. Na dobre samopoczucie i przyjemną atmosferę w miejscu pracy wpływają przede wszystkim relacje, które trudno budować w trybie pracy zdalnej. Dlatego część młodych pracowników po głębszej refleksji mówi, że wyłączna praca zdalna nie jest idealnym rozwiązaniem, bo powoduje izolację i FOMO (fear of missing out), czyli obawę, że coś ich omija, że wypadną z obiegu - mówi Mateusz Żydek z agencji Randstad. Jak dodaje ekspert Randstad, najczęściej pracodawcy planują pozostawić pracę zdalną, ale nie w pełnym zakresie. - Dla pracowników to i tak duża zmiana w stosunku do trybu, w jakim pracowali przed pandemią. Większość firm nie oferowała pracy zdalnej, a jeśli była możliwość pracy z domu, to zaledwie 1-2 dni w miesiącu. Dziś pracodawcy skłaniają się raczej ku 1-2 dniom w tygodniu - komentuje Mateusz Żydek.

