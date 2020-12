mBank stawia na doświadczonych pracowników 45 plus

mBank przeprowadził kampanię rekrutacyjną skierowaną do osób w wieku 45+. Akcja „Pasujesz do nas" ma przełamać stereotypy i pokazać, że ludzie w tym wieku mogą z powodzeniem zmienić zawód i pracodawcę.

- Mamy na pokładzie wiele osób w wieku 45+. Świetnie radzą sobie w pracy, mają wyjątkowe, empatyczne podejście do klientów. Ich obecność w wyjątkowy sposób wpływa także na atmosferę pracy. Zróżnicowane zespoły to świetna okazja do wymiany doświadczeń: osoby z doświadczeniem życiowym i zawodowym są wspaniałymi mentorami. Są pewni siebie, spokojni, opiekuńczy, zarówno w stosunku do klientów jak i kolegów i koleżanek z zespołów. Dają dobry przykład szanowania pracodawcy i lojalności wobec firmy. Dzięki kampanii chcieliśmy przełamać wizerunek Contact Center jako miejsca pracy tylko na start - mówi Ewa Czech-Strąkowska, menedżer w wydziale rozwoju nowych talentów mBanku.

O tym, że stawianie na różnorodność - ze względu na wiek, płeć czy narodowość - w miejscu pracy opłaca się mówi się od lat. Zazwyczaj w kontekście dzielenia się wiedzą bardziej doświadczonych pracowników z młodszymi czy szerszego spojrzenia na otaczający nas świat. Jednak różnorodność przekłada się też na konkretne pieniądze.

Już kilka lat temu firma doradcza McKinsey sprawdziła, jaki wpływ na finanse firmy ma różnorodność. W tym celu przebadała 366 spółek publicznych w USA, Ameryce Łacińskiej, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie.

Okazało się, że przedsiębiorstwa różnorodne wiekowo, narodowościowo czy też płciowo osiągają dużo lepsze wyniki finansowe niż spółki homogeniczne. Spółki zatrudniające osoby reprezentujące różne narodowości osiągały wyniki aż o 35 proc. lepsze, niż te, w których pracują przedstawiciele jednej nacji. Z kolei w przypadku podziału na płeć, firmy, które zachowywały równowagę między liczbą kobiet i mężczyzn w zespołach, osiągały o 15 proc. wyższe przychody od firm "jednopłciowych".

Pracownicy ambasadorami

Dlatego w najnowszej kampanii wizerunkowej „Pasujesz do nas” firma postanowiła zwrócić szczególną uwagę na pracowników 45+, w tym przedstawicieli tzw. pokoleń X i baby boomers. Zmieniający się rynek pracy i ewolucja potrzeb pracodawców sprawia, że osoby w średnim i starszym wieku stają przed trudnymi zawodowymi wyzwaniami. Projekt zachęca je do zmiany miejsca pracy i kierunku kariery. Bezcenne doświadczenie, umiejętności miękkie i organizacyjne to tylko część atutów grupy 45+, które podkreśla mBank.

To Renata (Fot. mBank)

Projekt skierowany jest do osób z Łodzi, gotowych do dołączenia do blisko 700-osobowego zespołu Contact Center. Przedstawiciele mBanku podkreślają, że kampania jest szczególnie ważna, bo o pracy w tego typu jednostkach krąży wiele stereotypów – między innymi, że to praca na krótki czas, przeznaczona dla młodych, niedoświadczonych osób.

Kampania powstała w oparciu o wyniki rozmów z grupą obecnych i potencjalnych pracowników oraz analizy danych przeprowadzone przez mBank. Koncepcja kreatywna zakładała zaproszenie do udziału w kampanii pracowników contact center z pokolenia X jako ambasadorów miejsca pracy. Przeprowadzono casting. Spośród pracowników mBanku wybrano pięciu ambasadorów, będących twarzami kampanii: Małgorzatę, Marcina, Anię, Renatę i Michała. Głównym bohaterem został Michał – 48-letni były policjant, od ponad roku z sukcesami rozwijający się jako pracownik łódzkiego Contact Center. Pracownicy stali się twarzami rozmowy o różnorodności pokoleniowej w zespole.

Dotrzeć do pomijanej grupy

Za koncept, wdrożenie i realizację projektu odpowiada agencja Linkleaders. Działania promocyjne ruszyły na początku października i obejmują kampanię digital (Google Ads, spoty internetowe, promocja na YouTube, Facebooku i LinkedIn) oraz działania outdoorowe (citylighty, promocja w biletomatach i na ekranach LCD w komunikacji miejskiej). Podczas pierwszych 6 tygodni trwania kampanii dotarła ona łącznie do 2 mln odbiorców. Główny jej etap zakończył się pod koniec listopada. Z kolejną odsłoną firma planuje wystartować na początku 2021 roku.

To Ania (fot. mBank)

Jak zauważa Anna Zając, client service director w Linkleaders, kampania „Pasujesz do nas” była bardzo dużym wyzwaniem z punktu widzenia standardowego projektowania kampanii employer brandingowych w Polsce.

- Główny nurt kampanii EB w Polsce skupia się na tak zwanych dynamicznych i młodych zespołach, większość narzędzi i modeli projektowanych jest z myślą o osobach z generacji Z i Y. Tym razem musieliśmy dotrzeć do grupy często pomijanej w procesach rekrutacyjnych. Nakłonienie osób po czterdziestce do rozpoczęcia pracy w contact center, które kojarzy się jako miejsce pracy tymczasowej, to wyzwanie. Dlatego postawiliśmy na opowieść opartą na własnych historiach pracowników 45+, którzy z sukcesem zmienili swoje ścieżki zawodowe dzięki mBankowi. Przekaz podkreślający stabilność i możliwości rozwoju jest szczególnie ważny w czasach niewątpliwego wpływu pandemii na rynek pracy - mówi Anna Zając.