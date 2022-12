Mały problem o dużym potencjale. W tej branży mikrokryzysy są prawdziwą zmorą

9 na 10 specjalistów zajmujących się komunikacją w instytucjach państwowych lub samorządowych i 61 proc. osób realizujących analogiczne zadania w sektorze biznesu, poświęca co najmniej jedną godzinę tygodniowo na rozwiązywanie mikrokryzysów. W skali roku oznacza to niemal półtora tygodnia walki z drobnymi problemami, tak by nie urosły one do rangi poważnego kryzysu.

Im wyższe stanowisko w organizacji, tym większa ekspozycja na mikrokryzysy (fot. Rodeo Project Management Software/Unsplash)