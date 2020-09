Lidl wystartował z nową kampanią. Sieć sięgnęła po sprawdzony pomysł

Lidl Polska wystartowała z nową kampanią employer brandingową – „Twoja praca na lata”. Jej bohaterami są pracownicy sieci – Magda, Monika, Maciej oraz Patryk, którzy są z firmą związani od dłuższego czasu.

Autor:KDS

• 14 wrz 2020 18:40





W kampanii – „Praca na lata” – sieć przedstawia sylwetki czworga pracowników – Magdy, Moniki, Patryka oraz Macieja. (Fot. Lidl Polska)

REKLAMA

W nowej kampanii sieć chce pokazać, że jest stabilnym i pewnym miejscem pracy, a cechy te łączy z elastycznością zatrudnienia.

Obecnie w sumie z ponad 23 tys. pracowników sieci w Polsce, ponad 8 500 pracuje w firmie powyżej 5 lat.

Lidl nową kampanię opiera na historiach czworga pracowników – Magdy, Moniki, Patryka oraz Macieja.

Lidl budując swoją kampanię na własnych pracownikach sięgnął do kanonu EB. Bowiem, jak w rozmowie z PulsHR.pl wskazywał Szymon Sikorski, CEO w Publicon, dobra kampania employer brandingowa to taka, która nie pokazuje nam nieprawdziwych ludzi w nieprawdziwych sytuacjach, a autentycznych ludzi wyrażających wartości, które stanowią o charakterze firmy.

- Może to brzmi górnolotnie, ale ludzie spędzają w pracy jedną trzecią swojego życia, nie chcą pracować w miejscu, które służy tylko "zarabianiu pieniędzy" - podkreślał ekspert.

Czworo pracowników

Jak więc swoje "walory" pokazuje niemiecka sieć? W najnowszej kampanii – „Praca na lata” – sieć przedstawia sylwetki czworga pracowników – Magdy, Moniki, Patryka oraz Macieja, którzy swoim stażem pracy potwierdzają, iż nie jest to praca tylko na chwilę.

Magda Suchomska, jak sama mówi, choć nie była kandydatką idealną - Lidl dał jej szansę. Dziś jest związana z firmą od ponad 4 lat, pracując w sklepie na stanowisku specjalistki non-food. Sieć podkreśla, że elastyczny wymiar pracy w Lidlu umożliwił jej zachowanie balansu i połączenie życia zawodowego z macierzyństwem.

Do Lidla na chwilę przyszedł też Patryk Zarzecki. Zaczynał od pracy wakacyjnej, a teraz ma już pomysł na swoją karierę w firmie i stara się go realizować. Udział w Akademii Prestige, czyli cyklu szkoleń skierowanych do pracowników sklepów, umożliwił mu awans na stanowisko zastępcy managera sklepu.

Czytaj więcej: Efekt "wow" nie jest celem employer brandingu. Jak zmierzyć skuteczność kampanii?

Kolejny bohater kampanii to Maciej. W Lidlu zajmuje się szkoleniami nowych pracowników, z firmą związany jest od 7 lat. W swojej codziennej pracy zajmuje się wdrażaniem nowych osób w codzienne obowiązki – pokazywanie drogi i kierunku, tak aby działania sklepu oraz całej firmy nie miały dla nich tajemnic.

- Podstawą wspólnego sukcesu jest indywidualne podejście do każdego z naszych pracowników. To praca dla osób zaangażowanych, dynamicznych i głodnych ciągłego rozwoju – właśnie takie osoby są z nami na lata - mówi Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych Lidl Polska. Jak dodaje, średni staż pracy w Lidlu wynosi 4,62 lata, aż 8,5 tys. pracowników Lidl Polska ma za sobą co najmniej 5 lat pracy. - Jest to dla nas idealne potwierdzenie hasła „praca na lata” - podsumowuje. Wynagrodzenia w Lidl Polska Choć wraz z wybuchem pandemii nieco zmieniło się spojrzenie pracowników na pracodawców (zaczęli bardziej cenić stabilność zatrudnienia), to nadal wysokość wynagrodzenia jest na czele listy elementów, które przyciągają do firmy. Zapewne dlatego wraz z informacją o starcie nowej kampanii, sieć podała wysokość wynagrodzenia, na jakie mogą liczyć jej pracownicy. I tak, z początkiem marca 2020 r. osoby na stanowisku pracownika sklepu zarabiają od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Sieć podkreśla, że ogromnym jej atutem jest fakt, że pracownicy wiedzą, ile będą zarabiać po przepracowaniu kolejnych lat. - Wartości wynagrodzenia w kolejnych latach pracy jest nie tylko deklaracją, ale przede wszystkim widocznym zapisem w umowie - podkreślają jej przedstawiciele. Wskazują też, że w umowie zapisane jest sprawiedliwe wynagradzanie pracowników zajmujących równorzędne stanowiska i wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć. W tym celu Lidl Polska ustanowił nagrodę Lidl Fair Pay, wyróżniającą firmy, których także celem jest równe traktowanie pracowników. Poza tym sieć oferuje programy rozwojowe oraz doskonalenie kompetencji pracowników niezależnie od stanowiska. Każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymuje swój indywidualny plan wdrożenia, który jest realizowany pod okiem managera, przy wsparciu działu personalnego. Sieć ma też rozbudowy program benefitów, a w nim m.in. program wsparcia eksperckiego (prawników czy psychologów dla pracowników i ich rodzin) czy wyprawki z okazji narodzin dziecka czy rozpoczęcia szkoły.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.