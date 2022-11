Lidl szkoli pracowników z obsługi osób niewidomych i niedowidzących

Lidl Polska uruchomił szkolenia dla swoich pracowników sprzedaży z zakresu obsługi osób niewidomych i niedowidzących. To efekt współpracy z Fundacją na rzecz Osób „Labrador – Pies Przewodnik”.

Sieć Lidl Polska rozpoczęła współpracę z Fundacją na rzecz Osób „Labrador – Pies Przewodnik”, aby wspólnie wspierać osoby niewidome i niedowidzące w nabieraniu szerszych kompetencji społecznych oraz pracowniczych.

By tak się działo, firma sfinansowała szkolenia dla psów asystujących. Teraz przyszedł czas na kolejny krok – Lidl rozpoczyna właśnie szkolenia dla pracowników, które obejmą standardy obsługi osób odwiedzających sklepy w towarzystwie psa asystującego. O merytoryczną warstwę szkoleń, które przeznaczone są dla wszystkich pracowników sklepów, managerów oraz zastępców, zadba fundacja.

Grafika: Lidl, Fundacja na rzecz Osób „Labrador – Pies Przewodnik”

– Misja Fundacji „Labrador – Pies Przewodnik” jest nam szczególnie bliska. Chcemy, aby nasze sklepy były komfortowe dla wszystkich klientów, dlatego oprócz sfinansowania szkoleń psów asystujących i psów przewodników, zdecydowaliśmy się edukować pracowników w zakresie obsługi osób, którym pomagają właśnie takie psy. Wierzymy, że działania, które podejmujemy, również m.in. kasy pierwszeństwa oraz wprowadzone przez nas, jako pierwszą sieć handlową naszego formatu w Polsce, ciche godziny z myślą o osobach zmagających się ze spektrum autyzmu, przekładają się na zmniejszenie poczucia wykluczenia osób nim dotkniętych – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz, head of communications and CSR w Lidl Polska.

Lidl nie jest jedyną organizacją, która wprowadziła ciche godziny. Z myślą o osobach ze spektrum autyzmu oraz ich bliskich również Empik wprowadził ciche godziny we wszystkich salonach. Obowiązują one we wtorki (11:00-13:00) i w czwartki (19:00-21:00).

Także IKEA Kraków daje możliwość zrobienia zakupów osobom ze spektrum autyzmu bez muzyki, w lżejszym oświetleniu.

