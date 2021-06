Lidl startuje ze szczepieniami pracowników

Ruszają szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników Lidl Polska.

Autor:KDS

• 4 cze 2021 13:36





Lidl Polska uruchomił program szczepień przeciw COVID-19 dla swoich pracowników (Fot. materiały prasowe)

Lidl Polska uruchomił program szczepień przeciw COVID-19 dla swoich pracowników.

Proces rejestracji osób, które wcześniej zadeklarowały chęć wzięcia udziału w akcji trwa od 28 maja. Pracownicy są bezpośrednio informowani o miejscu, dacie oraz godzinie podania szczepionki.

Szczepienia będą odbywać się w centrach Medicover lub placówce dedykowanej w najbliższy weekend 4-6 czerwca.



- Już od marca zgłaszaliśmy gotowość przystąpienia do programu szczepień. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska. Cieszymy się, że nadszedł czas, w którym możemy oficjalnie zagwarantować szczepienia zainteresowanym członkom naszego zespołu. Wierzymy, że takie działanie może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii w kraju, równocześnie zwiększając komfort zakupów oraz pracy w placówkach sieci - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications, Lidl Polska.

Walka z COVID-19 w praktyce

Pracownicy Lidl Polska cały czas są wyposażeni w maski ochronne, do dyspozycji mają również płyny i środki do dezynfekcji. Stanowiska kasowe cały czas pozostają odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi. Sieć z powodu epidemii przyspieszyła również prace nad funkcjonalnością Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie płatności mobilnych. Obecnie już wszyscy klienci Lidl w całej Polsce mogą skorzystać z tej możliwości i płacić za zakupy, wyłącznie korzystając ze swojego smartphone’a oraz aplikacji Lidl Plus (opcja płatności Lidl Pay).

Ponadto Lidl Polska udostępnił kasy pierwszeństwa: wolontariuszom wspierającym seniorów w dokonywaniu zakupów spożywczych, lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom, ratownikom medycznym oraz tzw. służbom mundurowym.

Szczepienia dobrowolne

Warto przypomnieć, że obecnie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 są dobrowolne. Nie można zmusić pracownika, by mu się poddał.

- Pracodawca nie może zatem oczekiwać od pracowników zaszczepienia się, wydając im polecenia służbowe. Takie polecenia wykraczają poza kompetencje pracodawcy i nie muszą być wykonywane przez pracowników - wyjaśnia Łukasz Kuczkowski, partner w kancelarii Raczkowski.

- Podstawą polecenia pracodawcy nie może być zwłaszcza art. 222[1] Kodeksu pracy, zgodnie z którym w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Co prawda koronawirus został uznany za czynnik biologiczny i to w wysokiej, bo 3. klasie (na cztery istniejące), ale nie upoważnia to pracodawcy do wymuszania na pracownikach szczepień - dodaje.

