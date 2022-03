Lidl promuje równość płacową kobiet i mężczyzn

Kobiety na polskim rynku są wynagradzane średnio o 7 proc. mniej niż mężczyźni, chociaż piastują porównywalne stanowiska – wynika z badania firmy doradczej Korn Ferry w ramach 3 edycji „Lidl Fair Pay”.

Autor: KDS

• 7 mar 2022 17:59





Od tego roku sieć Lid Polska rozszerzyła współpracę z UN GCNP, przystępując do Programu „Standard Etyki w Polsce” (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Lidl Polska rozpoczyna 4. edycja konkursu „Lidl Fair Pay”.

Przyjmowanie zgłoszeń wystartuje 8 marca, czyli w Dzień Kobiet.

Dyskusja na ten temat nadal jest potrzebna, bowiem, jak pokazują wyniki badań, kobiety za tę samą pracę zarabiają średnio o 7 proc. mniej od mężczyzn.

Lidl wspiera ideę fair pay, dlatego w 2019 r. sieć stworzył konkurs „Lidl Fair Pay”. Nagroda docenia przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej. Najnowsza edycja wyratuje 8 marca 2022, czyli w Dzień Kobiet.

Konkurs skierowany jest do firm z sektora FMCG, farmaceutycznego, ubezpieczeń oraz IT, zatrudniających do 1500 osób, których polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Zgłoszenia przyjmowane będą od 8 marca do końca czerwca 2022 roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród w trakcie kongresu European Circular Retail Congress 2022. W ten sposób sieć zachęca inne podmioty na rynku do zmian.

Lidl daje przykład

Zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 25 000 pracowników. Natomiast 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz m.in. menedżerów sklepów stanowią kobiety, dlatego idea fair pay jest sieci szczególnie bliska. W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek. Decydują wyłącznie kompetencje.

W 2020 r. firma podpisała UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). To wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet.

Od tego roku sieć rozszerzyła współpracę z UN GCNP, przystępując do Programu „Standard Etyki w Polsce”. Współpraca będzie polegać m.in. na działaniach edukacyjnych i cyklu spotkań oraz konferencji, zaczynając 8 marca od wydarzenia Ring the bell for gender equality.

- Współpraca z Lidl Polska oraz przystąpienie firmy do Programu Business & Human Rights to dla nas ważny krok naprzód. Każdy nowy uczestnik, w tym firma o takim zasięgu jak Lidl, to dla nas kolejna szansa na powielanie idei równości płac i roli kobiet w biznesie oraz wzmacnianie przekazu naszych działań – mówi Anna Potocka-Domin, Dyrektorka Programu Business & Human Rights, United Nations Global Compact Poland.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku nagrodę główną zdobyła firma z sektora leków OTC - Perrigo Poland. Wyróżnione przez organizatorów zostały również firmy - Animex Food (producent mięsa) oraz Polipak (producent worków, folii i rękawów foliowych).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.