Lidl podpisał Kartę Różnorodności

Lidl Polska podpisał Kartę Różnorodności, która zobowiązuje pracodawców do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością. Lidl zatrudnia w Polsce ponad 25 tys. osób (fot. Unsplash/ K. Mitch Hodge)

Lidl Polska pod pisał Kratę Różnorodności i dołączył do grona 282 firm, które zdecydowały się na podobny krok.

Firmie nie są obce działania odpowiedzialne społecznie. M.in. od kilu lat prowadzi konkurs „Lidl Fair Pay”, w którym zwraca uwagę na likwidację luki płacowej.

- Stając się sygnatariuszem Karty, zobowiązujemy się do (...) podejmowania kolejnych działań na rzecz równego traktowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością – mówi Aleksandra Robaszkiewicz z Lidla.

Jako firma społecznie odpowiedzialna Lidl Polska od lat prowadzi działania w obszarze różnorodności. Poza polityką równości płacowej bez względu na płeć, firma angażuje się w inicjatywy wspierające i wzmacniające pozycję kobiet. W tym celu sieć podpisała m.in. UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) oraz rozszerzyła współpracę z UNGC, przystępując do programu „Standard Etyki w Polsce”. Jego częścią było m.in. wystąpienie w roli eksperta na konferencji „Ring the bell for Gender Equality”.

Przy budowaniu zespołu sieć kieruje się zasadą „fair pay”. Obecnie firma zatrudnia w Polsce ponad 25 tys. osób. Wszyscy pracownicy otrzymują jednakowe wynagrodzenia na tych samych stanowiskach, a kobiety stanowią 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz menedżerów sklepów.

Czytaj więcej: Kolejna polska firma dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

W 2019 roku Lidl rozpoczął konkurs „Lidl Fair Pay”, który ma na celu nagradzanie przedsiębiorstw wyznaczających wysokie standardy w zakresie płacowym na polskim rynku. Firma organizuje też wewnętrze szkolenia różnorodności i stawia na szanujący i akceptujący tę różnorodność język, zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i w ogłoszeniach o pracę.

W Lidlu pojawią się ambasadorzy różnorodności

Podpisanie Karty Różnorodności, to krok do realizacji kolejnych działań. Sieć planuje podjęcie współpracy z fundacją promującą różnorodność, a także przeprowadzenie warsztatów i webinarów z komunikacji inkluzywnej skierowanych do osób zarządzających zespołami.

Jednocześnie w organizacji zostaną wyłonieni ambasadorzy Diversity & Inclusion – osoby, których celem będzie m.in. promowanie polityki równych szans i włączania społecznego, podejmowanie oddolnych inicjatyw oraz inspirowanie zespołu do podejmowania praktyk w duchu wartości DE&I. W planach firmy jest też kontynuacja i rozwój dotychczasowych działań.

Czytaj więcej: Podpisali Kartę Różnorodności. Kobiety zajmują blisko połowę kierowniczych stanowisk - Stając się sygnatariuszem Karty Różnorodności, zobowiązujemy się do systematycznego wprowadzania zapisów Karty w naszej firmie oraz podejmowania kolejnych działań na rzecz równego traktowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska. Jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, Lidl Polska będzie brał także udział w badaniu Diversity IN Check. Jest to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji. Trzecia edycja badania rozpocznie się już w styczniu 2023 roku. Co to jest Karta Różnorodności Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. W Polsce za jej realizację odpowiada Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Obecnie na liście sygnatariuszy KR w Polsce znajduje się 282 firm. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności we wrześniu 2011 roku. Wtedy wśród partnerów znalazły się następujące firmy: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy, Unilever oraz Nutricia. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

