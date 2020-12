Lidl dziękuje pracownikom w nowej kampanii

Lidl Polska z okazji zbliżających się świąt rozpoczął kampanię, w której dziękuję swoim pracownikom za pracę podczas ostatniego, wyjątkowo trudnego roku. Kampania jest prowadzona wewnątrz firmy oraz zewnętrznie - w radiu, telewizji, internecie oraz w outdoorze. Kilka dni wcześniej podobną akcję rozpoczęła Biedronka.

Kampania wystartowała 14 grudnia oraz potrwa 3 tygodnie. (Fot. materiały prasowe)

Bohaterami nowej kampanii Lidl Polska są ambasadorzy marki – pracownicy, którzy na co dzień pracują w sklepach.

Sieć zwraca uwagę na detale codziennej pracy, które w obecnej sytuacji są niezmiernie istotne: zachowanie dystansu społecznego oraz dbanie o bezpieczeństwo, ale także uprzejmość i uśmiech.

Kampania wystartowała 14 grudnia i potrwa 3 tygodnie. O tym, jak sieć dziękuje pracownikom, będziemy mogli posłuchać w radio, zobaczyć w telewizji czy w internecie.

- Docenienie w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich codzienną pracę. Są naszymi bohaterami. Wiemy, jak dużo wysiłku oraz zaangażowania wkładają w to, aby codzienne zakupy były dla milionów Polaków bezpieczne oraz odbywały się bez zakłóceń. W ramach podziękowań już w listopadzie wręczyliśmy pracownikom bony świąteczne, teraz wyrażamy naszą wdzięczność przy pomocy nowej kampanii - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR Lidl Polska.

Praca w czasie pandemii

Sieć w czasie walki z koronawirusem wyposażyła pracowników w maski ochronne lub przyłbice, do dyspozycji mają również płyny i środki do dezynfekcji. Stanowiska kasowe cały czas pozostają odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi. Sieć z powodu epidemii przyspieszyła również prace nad funkcjonalnością Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie płatności mobilnych. Obecnie już wszyscy klienci Lidl w całej Polsce mogą skorzystać z tej możliwości i płacić za zakupy, wyłącznie korzystając ze swojego smartphone’a oraz aplikacji Lidl Plus (opcja płatności Lidl Pay).

W sklepach oraz na stronie internetowej lidl.pl firma wciąż przypomina wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. prawidłowego mycia rąk oraz stosowania zasad ochrony podczas kichania czy kaszlu. Ponadto Lidl Polska udostępnił kasy pierwszeństwa: wolontariuszom wspierającym seniorów w dokonywaniu zakupów spożywczych, lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom, ratownikom medycznym oraz tzw. służbom mundurowym.

Dodatkowo w lipcu sieć uruchomiła nowy Program Wsparcia Pracowników. Dzięki niemu pracownicy i ich rodziny otrzymują profesjonalną pomoc, ponieważ porad udzielają wysoko wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem zawodowym w obszarze finansów, prawa i psychologii. - Lidl Polska to ponad 20 tys. pracowników, którzy stanowią zgrany zespół i każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swoją pracę. To społeczność, o którą jako firma dbamy i na której nam zależy. Największą wartością naszej firmy są właśnie ludzie, którzy ją tworzą, dlatego chcemy ich wspierać na wszystkich polach. Wiemy też, że problemy dnia codziennego mogą wpływać na samopoczucie. Dlatego niezależnie od sytuacji nasi pracownicy mogą liczyć na pomoc w kwestiach, które wykraczają poza sprawy służbowe - mówił podczas ogłaszania startu programu Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych w Lidl Polska. Biedronka też dziękuje W piątek (11 grudnia) o podobnej kampanii poinformowała sieć sklepów Biedronka. W telewizji pojawi się jej nowy spot, którego głównymi bohaterami są pracownicy. Ma być to ukłon w stronę tych, którym w mijającym, trudnym i niezwykłym roku Biedronka zawdzięcza najwięcej. - Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stała wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności, ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Dziękujemy za to przede wszystkim poprzez wyjątkowe benefity dla zatrudnionych w naszej sieci. Mam nadzieję, że nowa kampania sprawi, że wysiłek naszych pracowników będzie widoczny dla klientów, a pracownicy naszej sieci zostaną odpowiednio uhonorowani - wyjaśnił Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

