Liam Bot uczy pracowników Facebooka odpowiadać na pytania rodziny

Bot jest koordynowany przez sztuczną inteligencje. Opiera swoje odpowiedzi na polityce firmy.

Został wydany w okresie świątecznym, bo właśnie wówczas pracownicy najczęściej widzą się z rodziną.

O bocie poinformował New York Times (NYT). Amerykański dziennik podkreślił, że początkiem projektu były pytania pracowników Facebooka zgłaszane ich managerom. Zatrudnieni mówili, że znajdują się w życiu prywatnym w trudnej sytuacji. Muszą odpowiadać na, nie raz trudne, pytania związane z firmą i portalem Marka Zuckerberga.

- Co odpowiedzieć, jeśli mama lub tata pyta o media społecznościowe niszczące demokrację? - pisał NYT podając przykładowe pytanie. Innym było zapytanie o gromadzone przez Facebook dane, co stało się przyczyna afery kilka lat temu. Przypomnijmy, że okazało się wówczas, że firma Cambridge Analitica wykorzystała informacje gromadzone przez Facebook do profilowania reklam politycznych dla klientów.

Jak donosi dziennik, bot jest koordynowany przez sztuczną inteligencje. Odpowiada najczęściej na pytania dotyczące moderowania treści na portalu i usuwania na nim mowy nienawiści. To temat, który pojawił się w październiku. Wówczas mówiło się o osobach sprawdzających treści przefiltrowane i zgłoszone przez użytkowników portalu. Usuwanie komentarzy, zdjęć i filmów oznaczonych jako agresywne lub wręcz makabryczne miało być ponad siły niektórych.

Liam Bot ma sugerować odpowiedzi w stylu: "Facebook zatrudnia moderatorów w dużej liczbie," "Firma konsultuje się z ekspertami," "Pracuje nad sztuczną inteligencją, która wykrywa przypadki mowy nienawiści." Jeśli to pomocne ma podawać pracownikom także statystyczne dane odpowiadające na zadane im pytania.

Opisujący bota przedstawiciele Facebooka mówią, że jest on komunikatem dla pracowników. Ich samopoczucie i relacje z ich bliskimi są ważne dla zarządzających portalem. Uruchomienie go w przeddzień amerykańskiego Święta Dziękczynienia jest również istotna. To w rodzinnej atmosferze tego właśnie święta pytania pojawiają się najczęściej.

Liam Bot ma nie tylko udzielać odpowiedzi pracownikom, ale i linkować im wpisy zamieszczone na oficjalnym blogu Facebooka.