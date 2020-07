Kross wystartował z ofertą nastawioną na pracowników

Kross to największy polski producent rowerów. Firma z Przasnysza sprzedaje ponad 300 tys. rowerów rocznie.

W czasie trwania pandemii wpadła na pomysł, by uruchomić wypożyczalnie rowerów dla firm.

Te miałyby je oferować swoim pracownikom. W ten sposób zapewniać im większe bezpieczeństwo w dotarciu do pracy.

By pomysł ruszył, firma założyła nową spółkę Kross Rental. Jej główny cel to długoterminowy wynajem rowerów dla firm. W pierwszej kolejności odbiorcami mają być firmy z siedzibą w Warszawie. Jak możemy przeczytać na stronie spółki, Kross Rental powstało z myślą o bezpieczeństwie, mobilności i aktywnym stylu życia pracowników firm.

Jak przekonuje Tomasz Kurzątowski, prezes Kross Rental, to doskonałe połączenie aktywności fizycznej i oszczędności czasu, bowiem dotarcie do celu w mieście rowerem może być szybsze, niż dojazd samochodem i znalezienie wolnego miejsca parkingowego.

W swojej ofercie Kross ma rowery miejskie, trekingowe czy elektryczne.

Pomysł producenta rowerów wpisuje się w trend, jaki po wybuchu pandemii jest coraz bardziej widoczny na rynku pracy. Z badania przeprowadzonego przez społeczność CIONET we współpracy z Deloitte Polska i VMware wynika, że firmy decydując się na powrót pracowników do biur, nie tylko dostosowują wnętrza do zasad reżimu sanitarnego, ale do zapewnienia bezpieczeństwa podchodzą dużo kreatywniej.

Bowiem, kluczowym czynnikiem sprawnego powrotu do pracy w biurach jest bezpieczeństwo. Nie tylko w samym miejscu pracy, ale również w drodze do niej. – Wiele firm wykazało się niemałą kreatywnością również na tym polu – ocenia Krzysztof Frydrychowicz, partner zarządzający CIONET Polska. – Jednym z nich jest uruchomienie specjalnych autobusów dowożących pracowników do pracy, a w innym przypadku zakup dla nich hulajnóg elektrycznych, aby nie musieli korzystać z komunikacji publicznej.

Kiedy mowa o rowerach, jako przykład warty naśladowania najczęściej podaje się Holandię. Nie bez przyczyny. W zeszłym roku media obiegła informacja, że władze Holandii wpadły na niecodzienny pomysł, który ma zachęcić jeszcze więcej pracowników do pozostawienia samochodu w garażu. Za dojazd do pracy otrzymają ulgę podatkową.

Z kolei w Polsce wiele firm dopłaca pracownikom, którzy decydują się wykorzystać rower jako codzienny środek transportu. Rowerowy dodatek wprowadził m.in. Pomorski Urząd Marszałkowski. Z kolei Blue Media, firma zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych usług w obszarze płatności elektronicznych w 2013 roku uruchomiła program „Złotówka za kilometr”, w którym nagradza pracowników za docieranie do pracy na rowerze. Tylko w 2017 roku jej pracownicy w drodze do i z pracy przejechali na rowerach łącznie prawie 106 tys. kilometrów. Dzięki temu do atmosfery nie przedostało się ponad 25 ton dwutlenku węgla, a pracownicy są zdrowsi i rzadziej korzystają z L4.