Koronawirus namieszał w benefitach? Jest nowy pomysł

Mimo pomocy publicznej, jaką otrzymały przedsiębiorstwa z Tarczy antykryzysowej, większość firm i tak planuje cięcia kosztów pracy.

Jak wynika z badań ekspertów rynkowych, takich jak Randstad czy Manpower, przede wszystkim wstrzymywane lub co najmniej ograniczane są plany rekrutacyjne. Kilkanaście procent przedsiębiorców zamierza zredukować wynagrodzenia.

Wielu zatrudnionych musi się za to liczyć ze zniesieniem premii. Według Randstad 34 proc. firm planuje wstrzymać premie uznaniowe, a 26 proc. nagrody za realizację celów. Część firm zdecydowała się zaoferować coś w zamian.

Epidemia koronawirusa zmieniła tryb życia zawodowego milionów Polaków, rzucając wyzwanie setkom pracodawców - do nowej sytuacji dopasowuje się także rynek świadczeń pozapłacowych. Benefity, jakie znamy z czasów przed koronawirusem, muszą przejść transformację i dostosować się do aktualnego trybu naszego życia.

- Zauważamy, że wśród firm zmieniają się priorytety, jeśli chodzi o benefity dla pracowników. Z naszych rozmów z firmami wynika, że już nie tylko “owocowe czwartki” albo darmowe karnety na siłownię są przekonującym dla pracownika świadczeniem, które podnosi jego poczucie komfortu w miejscu pracy. Wielu pracodawców budżety na benefity pracownicze przerzuca na darmowe dojazdy do pracy taksówką - mówi Katarzyna Kram, Head of Sales we Free Now.

Jednak to nie jedyna zmiana, jaką obserwujemy w tym temacie. - Z prowadzonych przez nas obserwacji i rozmów z menedżerami, wynika, że choć firmy szukają oszczędności, to robią to rozważnie. Zdają sobie sprawę, że wartość firmy budują pracownicy i pochopne wprowadzanie drastycznych cięć może długofalowo przynieść więcej szkód, niż pożytku. Dlatego nie zawsze premie i benefity ulegają wyłącznie likwidacji. Zauważyliśmy na przykład, że część pracodawców zastępuje jedne świadczenia drugimi. Zamiast premii oferują dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne lub poszerzają zakres dotychczasowego. Spotkałem się też z sytuacją, w której pracodawca zwiększył swój udział w płaceniu składki, którą dotychczas dzielił z pracownikami - mówi Tomasz Kaniewski, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w EIB.

Takie podejście do benefitów pozapłacowych i innych dodatków do pensji może w dłuższej perspektywie przynieść pracodawcom wiele korzyści. Jeszcze przed wybuchem pandemii nie wszyscy byli zadowoleni z jakości oferowanej przez firmy prywatnej ochrony zdrowia. Niemniej wraz z zagrożeniem epidemiologicznym chęć posiadania dostępu do dodatkowej pomocy i wsparcia tylko się nasiliła. Pracodawcy zaczęli być zainteresowani zmianą dotychczasowych programów zdrowotnych. Zwiększenie ochrony czy zakup dodatkowej pozwala na wzmocnienie zadowolenia z warunków pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kryzysowej. Nie bez znaczenia jest też wymiar czysto finansowy. - Składka za ubezpieczenie zdrowotne, które będzie doceniane przez pracownika, jest mniejszym kosztem od premii, która przyniesie taki sam efekt. Co więcej, umowa grupowa zapewnia, że nawet wyjściowa cena jednostkowa będzie niższa od rozwiązań indywidualnych, a także daje możliwość negocjacji ostatecznej jej wysokości. Dlatego zastępowanie nagród polisami pracowniczymi może być obecnie korzystne dla obu stron. Pracownicy, którzy zdają sobie sprawę, że cięcia są nieuniknione, dostają dodatkowe zabezpieczenie w czasie, kiedy najbardziej go potrzebują. Z kolei pracodawca zyskuje oszczędności pozwalające przetrwać trudny czas i utrzymać poziom zatrudnienia. Spodziewam się, że wielu skorzysta z takiego rozwiązania - dodaje Tomasz Kaniewski z EIB.

