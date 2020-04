Komunikacja z 60 tys. osób to wyzwanie. Oni pokazują, jak to się robi

W grupie Impel realizacją usług zajmuje się około 60 tys. pracowników i współpracowników na terenie całej Polski.

By usprawnić komunikację, w grupie Impel stworzono m.in. zakładkę w intranecie, w której publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące epidemii koronawirusa. Powstał także nowy adres e-mail, na który kierowane są wszelkie zgłoszenia dotyczące epidemii.

W grupie działa również sieć społecznościowa Yammer – to miejsce, gdzie nadawcami i odbiorcami komunikatów są pracownicy.

W sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 komunikacja wewnętrzna oraz zarządzanie informacją w firmach mają szczególne znaczenie. Równie ważne jest szybkie przekazywanie sprawdzonych informacji poszczególnym grupom pracowników, jak i zbieranie niezbędnych danych czy informacji od zespołów.

To spore wyzwanie, zwłaszcza dla dużych firm, których struktura bardzo często jest rozproszona. Przykładem jest grupa Impel, w której struktura zatrudnienia jest bardzo złożona – realizacją usług zajmuje się około 60 tys. pracowników i współpracowników w całej Polsce.

– Komunikacja w grupie Impel zawsze musi być precyzyjnie dopasowana do specyfiki działalności. W naszej organizacji są zarówno pracownicy administracyjni, korzystający z intranetu oraz pakietu Office 365 i jego narzędzi do komunikacji, jak również osoby, które świadczą usługi dla naszych klientów i na co dzień przebywają w różnego typu obiektach, w różnych sektorach rynku – to bardzo duża i rozproszona po całej Polsce grupa - mówi Katarzyna Marszałek, dyrektor biura komunikacji w grupie Impel. - W komunikacji z tą drugą grupą kluczowi są bezpośredni przełożeni. Dla nich z kolei ważnym źródłem informacji są komunikaty kierowane do administracji.

Przede wszystkim jasne zasady

Aby informację dobrze odebrali pracownicy, musi być ona jasna, spójna, uporządkowana i - przede wszystkim - rzetelna.

– Komunikaty muszą być precyzyjne, spójne i stonowane. Każdy w organizacji powinien mieć poczucie, że ma dostęp do jasnych wytycznych i wie, gdzie może je zdobyć. To zwiększa poczucie bezpieczeństwa, pomaga wyeliminować chaos, zmniejsza stres i nadmierną panikę, a tym samym błędne decyzje i dezorganizację – ocenia Katarzyna Marszałek.

Ważne jest i to, by w komunikacie pojawiła się konkretna informacja, gdzie pracownik może znaleźć pomoc, a także niezbędne informacje. – Na starcie obecnej sytuacji kryzysowej kluczowe było wyznaczenie jasnych zasad komunikacji – wskazanie, gdzie dostępne są informacje, z kim i jak należy się kontaktować itp. W tym celu w grupie Impel stworzyliśmy m.in. specjalną zakładkę w intranecie, w której publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące epidemii koronawirusa; powstał także nowy adres e-mail, na który kierowane są wszelkie zgłoszenia dotyczące epidemii. Wyznaczyliśmy również osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji na poszczególne tematy związane z sytuacją kryzysową – wyjaśnia Katarzyna Marszałek. Z badania Alert Media Communications „Kryzysometr 2020 – komunikacja w czasie pandemii” wynika, że cztery na pięć organizacji wprowadziło specjalne sztaby kryzysowe, a 96 proc. z nich musiało zmienić format działań komunikacyjnych. Także grupa Impel powołała specjalną grupę osób odpowiedzialnych za komunikację kryzysową w dobie epidemii. – W komunikacji z pracownikami duża odpowiedzialność spoczywa na przełożonych oraz liderach – osobach, które są wyznaczone do zarządzania sytuacją kryzysową. W grupie Impel powołany został sztab kryzysowy będący w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za pracę poszczególnych działów. Dobrym rozwiązaniem jest także wyznaczenie jednej osoby, którą pracownicy darzą zaufaniem, aby w trakcie kryzysu systematycznie przekazywała ważne informacje – komentuje Katarzyna Marszałek. Grupa Impel zadbała zarówno o jasne zasady komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, pamiętając o klientach, partnerach biznesowych, mediach czy instytucjach, z którymi współpracuje. Na stronie internetowej oraz na firmowym profilu w serwisie LinkedIn publikowane są informacje o podejmowanych przez grupę działaniach, m.in. nowych usługach czy pomocy, jakiej udziela firma placówkom medycznym. Narzędzia komunikacyjne Komunikacja z 60 tys. pracowników i współpracowników to wyzwanie. Jak sobie radzi z tym grupa Impel? Już w lutym w firmowym intranecie powstała zakładka - miała ułatwić przekazywanie ważnych informacji w grupie. W tej chwili publikowane są w niej komunikaty dotyczące pandemii koronawirusa. Zawiera ona m.in. informacje biznesowe, wskazówki dla pracowników, instrukcje, nowo wydane i obowiązujące dokumenty oraz dane kontaktowe. Zakładka umiejscowiona jest na głównej stronie, w widocznym miejscu – tak, aby każdy pracownik miał do niej łatwy dostęp. Jest aktualizowana na bieżąco. Każdego dnia odwiedza ją kilkuset pracowników. Grupa Impel wprowadziła także cykl materiałów video, w których wiceprezes systematycznie przekazuje informacje o bieżących działaniach grupy w czasie pandemii. Mówi m.in. o pracy poszczególnych spółek i działów, a także kieruje podziękowania dla różnych zespołów czy pracowników. – Nowe nagrania zamieszczamy dwa razy w tygodniu. Dzięki temu wszyscy pracownicy są na bieżąco informowani o aktualnej sytuacji i ważnych inicjatywach. Odbieramy liczne sygnały potwierdzające, że te nagrania są dla nich ważne – wprowadzają spokój, porządkują informacje i dają poczucie, że - pomimo trudnej sytuacji - organizacja jest pod kontrolą i wszystko funkcjonuje tak, jak powinno – podkreśla Katarzyna Marszałek. Dział komunikacji dba również, aby komunikaty publikowane w intranecie w czasie sytuacji kryzysowej były zróżnicowane. – Kiedy jest taka potrzeba, są to precyzyjne wytyczne i wskazówki. Jest jednak także miejsce na luźniejszą i bardziej "pozytywną" komunikację – nagłaśniamy akcje inicjowane przez naszych pracowników, dzielimy się motywującymi historiami, przekazujemy różnego rodzaju poradniki, podpowiadamy, jak efektywnie organizować pracę zdalną oraz jak zadbać o zdrowie i kondycję w tych nowych dla wszystkich okolicznościach – dodaje Marszałek. W grupie Impel funkcjonuje również sieć społecznościowa Yammer – to miejsce, gdzie nadawcami i odbiorcami komunikatów są pracownicy. W tym miejscu prowadzone są rozmowy zarówno na tematy służbowe, jak i te mniej formalne. – Dziś, kiedy widujemy się rzadziej, codzienna komunikacja przeniosła się właśnie na Yammera lub Teamsy. To pomaga nam być w stałym kontakcie – ocenia Katarzyna Marszałek. Ochrona firmy i zarazem pracowników Zdecydowana większość osób w grupie Impel, które na co dzień przyjeżdżają do biur, dziś pracuje z domu. Decyzja o pracy zdalnej zapadła w organizacji bardzo szybko – została też sprawnie wdrożona. - Dzięki temu chronimy zdrowie naszych pracowników, a jednocześnie dbamy o prawidłowe działanie całej organizacji i zachowanie ciągłości wszystkich procesów. Dla przykładu, jedna z naszych spółek, specjalizująca się m.in. w obszarach obsługi kadrowo-płacowej, księgowości i doradztwa podatkowego, w ciągu kilku dni wprowadziła nowy model pracy, dzięki któremu prawie wszystkie procesy przeniesiono na formę zdalną i są realizowane efektywnie oraz terminowo – wyjaśnia Katarzyna Marszałek. Co ważne, w trakcie sytuacji kryzysowej Impel nie zmniejszył tempa, wręcz przeciwnie: duża część spotkań odbywa się dziś z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams - podkreśla dyrektor biura komunikacji w grupie Impel. - W ten wirtualny sposób organizowane są prace zespołów projektowych, spotkania działów czy codzienne odprawy pracowników operacyjnych. Impel jest spółką obecną na Giełdzie Papierów Wartościowych i nawet tak duże wyzwania, jak ogłoszenie wyników finansowych za 2019 rok i weryfikacja przez audytorów finansowych oraz biegłych rewidentów, odbyły się w obecnej sytuacji niezwykle sprawnie i bez najmniejszych opóźnień – dodaje. Zmiana trybu pracy nie jest łatwa. Co więcej, dla niektórych osób stanowi jest nie lada wyzwanie. Właśnie dlatego grupa Impel organizuje różnego rodzaju szkolenia. Przekazujemy porady i przydatne instrukcje, np. jak zadbać o ochronę danych osobowych podczas pracy zdalnej. Nasi pracownicy mogą także skorzystać z konsultacji online z pielęgniarką i fizjoterapeutą czy też wziąć udział w treningu live i wspólnie poćwiczyć dla poprawy kondycji oraz samopoczucia. Udostępniliśmy także kontakt do psychologów i psychoterapeutów, aby każdy w razie potrzeby wiedział, gdzie może zgłosić się z prośbą o taką pomoc – tłumaczy Katarzyna Marszałek. Są też stanowiska, których nie można przenieść na home office - takich jest w grupie Impel wiele. Duża część pracowników i współpracowników pracuje na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem – m.in. w placówkach medycznych czy szpitalach jednoimiennych. Służby operacyjne robią wszystko, aby te stanowiska pracy był odpowiednio zabezpieczone, a pracownicy mogli wykonywać obowiązki w możliwie jak najbezpieczniejszych warunkach. - W naszych siedzibach i biurach, w których przebywają pracownicy, dodatkowo przeprowadzane są dezynfekcje pomieszczeń – dodaje Marszałek. Tekst powstał w ramach projektu EEC Defence – Razem bronimy gospodarki, animowanego przez Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Partnerzy EEC wymieniają się informacją, wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, jak poradzić sobie w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego. Więcej o EEC Defence – Razem bronimy gospodarki na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.