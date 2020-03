Komunikacja na wagę złota. Jak rozmawiać z pracownikami w dobie epidemii?

Firmy zdają się na szczęście zauważać, jak ważna w obecnej, sprowokowanej epidemią koronawirusa sytuacji, jest komunikacja z pracownikami. Wiele z nich kieruje apele do pracowników. Dotyczą one głównie dwóch obszarów.

Pierwszy jest związany z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz dbałością io zdrowie. Pracodawcy tworzą również komunikaty-instrukcje zasad postępowania, wyjaśniające, w jaki sposób firma będzie działać funkcjonować w nowej rzeczywistości oraz jakie zmiany zajdą w związku z nowymi formami pracy.

Czytaj też: Koronawirus przemebluje rynek pracy. Jak gruntownie?

- Przyglądając się bliżej komunikatom przekazywanym pracownikom przez firmy wyróżnić można dwa istotne wymiary. Jeden z nich wiąże się ze stopniem "ustrukturyzowania" przekazu (jasny/zrozumiały versus chaotyczny), drugi natomiast dotyczy poziomu zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa i wsparcia (kontrola versus wsparcie) pracowników. Ten element często bezpośrednio odnosi się do obowiązującej kultury organizacyjnej oraz wartości wyznawanych przez daną firmę. Ważne jest także, aby przekazywane informacje były zweryfikowane i rzetelne – mówi Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, p.o. dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Pierwszy wymiar, o którym wspomnieliśmy, ten związany z poziomem ustrukturyzowania komunikatu, odnosi się do klarowności treści zawartych w apelu. Aby informacja została dobrze odebrana przez pracowników, musi być jasna, konkretna, spójna, uporządkowana i - przede wszystkim - rzetelna.

CZYTAJ DALEJ »

- Ważne jest nie tylko, jakie wiadomości firma podaje, ale również w jaki sposób to robi. Pracownik najzwyczajniej musi zrozumieć, co pracodawca chce mu powiedzieć. Właśnie dlatego w komunikacie powinny się znaleźć konkretne i zrozumiałe wytyczne – wskazuje Zawadzka-Jabłonowska.

Rzetelna informacja wysuwa się tu na pierwszy plan. Na co dzień jesteśmy bombardowani ogromną liczbą przeróżnych informacji związanych z koronawirusem, które nie zawsze są sprawdzone i do końca prawdziwe.

- Wiele artykułów w mediach czy prasie jest napisanych "pod publikę" albo też są one wieloznaczne - z szerokim polem do interpretacji. Dezinformacja i chaos towarzyszą nam na każdym kroku. Taka sytuacja może pogłębiać lęki i obawy, a także poczucie zagubienia. Właśnie dlatego potrzebujemy klarownych i prawdziwych informacji – zaznacza Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

W komunikacie do pracowników należy opowiedzieć o planowanych zmianach czy nowym sposobie działania organizacji. Przełożony powinien dokładnie wyjaśnić, jak będzie wyglądać organizacja pracy i przepływ informacji. Menedżer musi również stworzyć konkretne ramy postępowania w nowych realiach. Tylko wtedy komunikat będzie precyzyjną wskazówką, jak należy działać.

- W tej chwili to bardzo potrzebne. Panuje duży chaos, który należy redukować, tym samym obniżając poziom stresu. Bardzo ważne jest zapewnienie poczucia psychologicznego bezpieczeństwa, mocno teraz zachwianego. Nie uda nam się tego dokonać, jeśli nasz apel będzie zawierał wyłącznie odgórne i „twarde” nakazy czy zakazy. Tego typu przekaz wiąże się zazwyczaj z chęcią sprawowania ścisłej kontroli. Intencję od razu wyczuwają pracownicy, dlatego apel spotyka się z negatywnym odbiorem. Odbiorcy mają poczucie, że firma się z nimi nie liczy, a ich zdrowie jest dla niej sprawą drugorzędną – podkreśla Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

Również Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison Poland podkreśla, że komunikacja zarządu z pracownikami w kryzysowej sytuacji jest niezbędna. Mogą w niej pojawić się odwołania do emocji, może to również być bardziej ogólny apelem lub słowo otuchy do załogi. Ale najbardziej uspokajające są te fragmenty komunikatu, które mówią, co firma robi, aby odnaleźć się w sytuacji kryzysowej, a także opis szczegółowych planów lub działań, zmierzających do tego, aby skutecznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości – najbardziej jak to moźliwe.

Paweł Gniazdowski zwraca uwagę jeszcze na inny aspekt. Jego zdaniem w większych firmach nie zawsze warto posługiwać się formatami przysyłanymi z centrali, które zazwyczaj tworzy się dla innych audytoriów, nieraz o odmiennej wrażliwości, a także z inną sytuacją epidemiologiczną. Jeśli zatem zarząd uzna, że chce udzielić jakichś rad dotyczących zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, lepiej, gdy odwoła się do regulacji i zaleceń przyjmowanych w Polsce - powszechnie znanych i wciąż aktualizowanych.

- Należy założyć, że obecnie najbardziej istotnym kontekstem każdej wypowiedzi dotyczącej kryzysu pozostaje kontekst lokalny - pracownicy w znakomitej większości oglądają lub czytają rodzime media, w których dominuje jeden temat, mierzą się z lękami i poglądami swoich najbliższych. Zatem sprawdzające się być może w przeszłości korporacyjne formaty komunikacyjne, oparte na odwoływaniu się do tożsamości bardziej „globalnej" i ogólnej „pozytywności" mogą tym razem wydawać się zbyt oderwane od realiów. Dotyczy to tak treści przekazów, jak i formy czy stylu – podkreśla Gniazdowski.

Wsparcie jest tym, czego pracownicy w tej chwili, w czasie epidemiologicznego kryzysu, najbardziej potrzebują. (Fot. Shutterstock)

Cenne wsparcie pracodawcy

Drugi wymiar komunikatu, związany z zaspokojeniem potrzeb bezpieczeństwa, wiąże się przede wszystkim z równowagą pomiędzy okazywaniem kontroli i wsparcia oraz empatii.

- Wsparcie jest tym, czego pracownicy w tej chwili najbardziej potrzebują. Tutaj niezwykle istotna jest intencja pracodawcy. Znam przykłady firm, które wysłały do załogi apele zawierające wyłącznie listę niejasnych, restrykcyjnych nakazów i zakazów, bez podania konkretnych przyczyn podjętych decyzji. Tego typu działań pracodawcy powinni unikać. Przykładowo, jeżeli poinformujemy pracowników o braku możliwości pracy zdalnej (mimo, iż charakter wykonywanej pracy na to pozwala i nie ma ku temu innych przeciwwskazań – np. ograniczeń technicznych) bez podania uzasadnienia swej decyzji, wówczas, taki komunikat najprawdopodobniej nie zostanie odebrany pozytywnie - komentuje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

I przestrzega, że efekt może być wręcz odwrotny – informacja przekazana w taki sposób może pogłębić stres i lęk pracowników. Ponadto jeśli podjęta przez pracodawcę decyzja nie została wyjaśniona pracownikom, wówczas mogą się oni poczuć mało ważni dla firmy, co w efekcie prowadziłoby to do spadku zaangażowania –

Paweł Gniazdowski zachęca z kolei do dość częstej komunikacji, opisującej konkretne wydarzenia, zamiary czy działania - nawet względnie drobne lub lokalne. Należy z kolei unikać przesadnego odmalowywania pesymistycznych wizji, gdyż większość ludzi i tak sobie je kreśli...

- Z drugiej strony menedżerowie nie powinni też udawać, że scenariuszy pesymistycznych lub wydarzeń niekorzystnych w ogóle nie ma. Wtedy komunikat cierpi na wiarygodności. Warto zachęcać do zadawania pytań lub dzielenia się inicjatywami – podkreśla Gniazdowski.

Ważne jest i to, by w komunikacie pojawiła się konkretna informacja, gdzie pracownik może znaleźć pomoc - wsparcie techniczne w przypadku pracy zdalnej czy psychologiczne, jeśli firma je oferuje.

- Godnym naśladowanie przykład dobrych praktyk w tym zakresie zastosowała moja organizacja (Akademia Leona Koźmińskiego), która zaoferowała wsparcie pracującym i emerytowanym seniorom uczelni oraz innym pracownikom znajdującym się w grupie ryzyka, którzy nie mają zapewnionej opieki swoich bliskich. W komunikacie jasno określono, że wyżej wymienione osoby mogą otrzymać pomoc w kupnie leków bądź potrzebnych zakupach. – opowiada Zawadzka-Jabłonowska. I dodaje: - Podano również jasne i precyzyjne informacje, kiedy, gdzie i do kogo należy zwracać się z prośbą o taką pomoc. Poinformowano również, że w zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego, aby łatwiej było ustalić szczegóły pomocy.

Dodajmy, że studentom ALK zaoferowano też wsparcie psychologiczne. W tym przypadku również przekazane zostały bardzo jasne i precyzyjne wytyczne związane z tym, od kogo i na jakich warunkach taką pomoc można uzyskać.

- Być może w firmowych działach HR zatrudnieni są psycholodzy, którzy okażą się nieocenioną pomocą dla niektórych pracowników. Jeśli spółka nie ma takiej możliwości, może na przykład zorganizować spotkanie online, kiedy to ludzie wymienią się doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi ze zmianą organizacji pracy. Można także stworzyć w firmowym intranecie wewnętrzną grupę wsparcia, gdzie pracownicy będą się mogli wymieniać się wskazówkami i praktycznymi rozwiązaniami problemów związanymi z pracą zdalną. Wzmocni to również pracę zespołową, a także zintegruje pracowników – radzi ekspert ALK.