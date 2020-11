Komunikacja kuleje. Co trzeci pracownik nie wie, jak pandemia wpłynęła na finanse firmy

Jak wynika z raportu ManpowerGroup i HRlink, 39 proc. polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57 proc. badanych.

Skuteczna i transparentna komunikacja na temat kondycji firmy to klucz do zapewnienia u pracowników poczucia bezpieczeństwa, a w konsekwencji do budowania ich zaangażowania (Fot. Shutterstock)

Tylko raz na kwartał komunikat o tym, jak pandemia wpływa na kondycję finansową pracodawcy otrzymuje 13 proc. pracowników, 24 proc. uzyskuje takie informacje raz w miesiącu a 20 proc. częściej. Aż 39 proc. pracowników przyznaje, że nie ma dostępu do takich informacji w ogóle. To dane płynące z raportu ManpowerGroup i HRlink „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców”.

Jak zaznacza Agnieszka Krzemień, menedżer i ekspert ds. zmiany kariery w Talent Solutions, brak komunikacji ze strony firm może wynikać z braku świadomości w organizacjach, jak ważne jest informowanie pracowników, szczególnie w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia. Według ekspertki może być to również efekt tego, że przed pandemią firmy nie realizowały aktywności w zakresie komunikacji wewnętrznej, nie mają zasobów, które teraz pozwoliłyby im to robić lub nie mają wiedzy, jak prowadzić takie działania.

- W czasach niepewności wynikających z pandemii pracownicy stoją w obliczu złożoności i nieprzewidywalności świata biznesu. Niejasność i niepewność dnia jutrzejszego towarzyszą w mniejszym czy większym stopniu praktycznie każdemu. W tak wymagającym momencie pracownicy potrzebują od organizacji, kadry zarządzającej i swojego bezpośredniego przełożonego szacunku, empatii i autentyczności - mówi Agnieszka Krzemień.

- Skuteczna i transparentna komunikacja na temat kondycji firmy to klucz do zapewnienia u pracowników poczucia bezpieczeństwa, a w konsekwencji do budowania ich zaangażowania. Celem komunikacji o kondycji firmy jest pokazanie nie tylko bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, również na tle branży i konkurencji, ale również strategicznej perspektywy dla organizacji i dla pracownika, pokazanie przyszłości, a co za tym idzie planu i procesu kontroli działań w obliczu wyzwań – dodaje.

Komunikacja na wagę złota

Z kolei Alina Michałek, ekspert HR w HRlink, zaznacza, że dane z raportu potwierdzają to, co jest bolączką pracodawców od lat – za mało uwagi poświęcają na komunikację z pracownikami.

- W tym niepewnym czasie śledziliśmy wiele komunikatów w mediach odnoszących się do aktualnej sytuacji, liczby zachorowań, analiz czy prognoz. Większość z nas z uwagą i niepokojem szukała najbardziej aktualnych danych o rozwoju pandemii w kraju i na świecie, a także o jej wpływie na stan rynku pracy. Jednocześnie rodziły się pytania do pracodawców o nowe procedury i plany kontynuacji biznesu, które w niektórych firmach pozostawały bez echa - ocenia Alina Michałek.

- System komunikacji ze strony firm zawiódł, bo niemal 40 proc. respondentów nie otrzymała żadnych informacji ze strony pracodawcy o tym, jak pandemia wpłynęła na ich biznes. W czasach niepewności i zagrożenia jednym z niezbędnych działań jest informowanie pracowników o aktualnych danych, prognozach, największych wyzwaniach na najbliższy czas. Wiąże się to ze stworzeniem przestrzeni, w której pracownicy mogą podzielić się obawami, wyjaśnić wątpliwości. Ma to z jednej strony ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo i stabilizację, a z drugiej jest fundamentem komunikacyjnego sukcesu firmy. Ponadto te działania wzmacniają więzi, dają wyraz szacunku, identyfikacji z firmą, a przede wszystkim pokazują, że pracodawcom zależy na przejściu przez ten trudny okres razem z załogą – dodaje Michałek.

Rozmowa nie tylko o finansach

Dużą rolę w budowaniu skutecznej komunikacji odgrywa dywersyfikacja sposobów dotarcia z komunikatem, a zatem zapewnienie komunikacji w różnych wymiarach.

- Zaplanowany komunikat organizacji, czyli dopasowany pod względem treści i formy do różnych poziomów ról w organizacji i różnego odbiorcy zdecydowanie wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracownika. Ważne, aby to były aktywności regularne, a nie jednorazowe – mówi Agnieszka Krzemień.

Tymczasem dla 43 proc. uczestników badania firmy HRK "Stres w pracy. Raport 2020" wynika, że jasna i dwustronna komunikacja stanowi podstawę wszelkich działań, bowiem pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń, informacji, wyjaśnienie sobie wątpliwych kwestii. Sprawna komunikacja to mniej niejasności, a tym samym mniej stresujących sytuacji.

Na drugim miejscu znalazła się szczera rozmowa na linii pracodawca-pracownik, a także pracownik-pracownik. Do roli pracodawcy należy danie możliwości swobodnej komunikacji - jak tego dokonać? Najprościej poprzez organizowanie cyklicznych spotkań z zarządem, bezpośrednim przełożonym, podczas których zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju firmy, obecnej sytuacji, feedback na temat pracy danego pracownika. Ważne jest, by zostawić przestrzeń do zadawania pytań oraz szczerze na nie odpowiadać.

Przyjazna atmosfera w firmie zamyka podium oczekiwań pracowników względem pracodawcy. Budowaniu dobrych relacji sprzyja m.in. miękkie zarządzanie, u którego podstaw leżą wzajemny szacunek, zaangażowanie oraz współodpowiedzialność. Wyklucza to tym samym różne formy nacisku, presji, mobbingu, generowania atmosfery strachu i niepewności.