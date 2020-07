Komputery dla dzieci, prywatne leczenie. Tak Grupa Velux pomaga pracownikom

Jak wylicza Velux, wartość grantów przyznanych przez Fundację Pracowniczą od stycznia do czerwca 2020 roku, czyli 1,2 mln zł, to o ponad 1 mln zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Połowa tej kwoty została przeznaczona na pomoc w walce ze skutkami pandemii COVID-19. W sumie Fundacja przekazała dotacje na 160 grantów.

Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Jak do tej pory, granty te stanowią prawie połowę funduszu pomocowego. Natomiast ponad jedna trzecia środków, została przeznaczona na zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji. Pracownicy skorzystali również z grantów na zakup specjalnego sprzętu podnoszącego jakość powietrza w domach, gdzie rodziny spędzały wyjątkowo dużo czasu. Fundacja wyszła także naprzeciw osobom, które z powodu pandemii potrzebowały wsparcia w opiece nad dziećmi oraz pracownikom, którzy musieli odwołać duże uroczystości rodzinne czy zrezygnować z wakacji.

By usprawnić przepływ informacji, firma dostosowała stronę Fundacji tak, aby cele i proces aplikacji o granty były widoczne i uproszczone. Powstała również strona na Facebooku, dzięki czemu udało się dotrzeć do większej liczby pracowników. Opracowywane są dalsze projekty informacyjne, np. seminaria internetowe.

- Miarą wielkości firmy i jej systemu wartości jest dbałość o pracowników szczególnie w trudnych momentach, a do takich z pewnością zaliczymy pandemię wywołaną COVID-19. To prawdziwy test z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważna była szybka decyzja Fundacji Pracowniczej o wygospodarowaniu specjalnych środków na granty dotyczące sytuacji wynikających z pandemii. Chyba nikt nie miał wątpliwości co do tego, że będzie ciężko, i że wiele osób będzie potrzebowało wsparcia. Pracownicy to doceniają i jest to dla nas niezwykle cenne

- mówi Anna Dudzińska, dyrektor ds. personalnych w Grupie Velux.

Zatrudniająca około 16 tys. pracowników Grupa Velux nie jest jedyną firmą, która w ostatnim czasie starała się wesprzeć swoich pracowników. M.in. podkarpacka firma Promotech rozpoczęła działania osłonowe dla pracowników, którzy po wybuchu pandemii mniej zarabiają. Wprowadzono wyższe świadczenia wczasowe i zapomogi dla najgorzej zarabiających.

- W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy od maja do lipca 2020, zarząd i właściciele firmy, w porozumieniu z Radą Pracowniczą zdecydowali o podjęciu działań osłonowych. Chcemy w ten sposób wesprzeć pracowników w tym trudnym finansowo okresie - mówi prezes Promotechu Marek Siergiej.

Także Lidl Polska poinformował, że w ramach podziękowania za ciężką pracę w czasie pandemii, pracownicy otrzymali dodatkowe premie.

- Obecna sytuacja wskazała, jak ogromną rolę w życiu społecznym pełnią sieci handlowe. Sklepy takie jak Lidl, są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a pracownicy handlu to jedna z najbardziej niezbędnych, wcześniej często niedocenianych, grup zawodowych. W Lidl Polska (...) każdy pracownik jest dla nas ważny, gdyż dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każdego z nas odpowiadamy na potrzeby naszych klientów - podkreśla Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, specjalista ds. finansowych i HR.

Nowe komputery do nauki zdalnej dzieciom swoich pracowników pomogła zakupić firma Hochland Polska. W tym celu uruchomiła program pod hasłem „Komputer dla Dziecka”. W jego ramach zaoferowała swoim pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego. Częściowe sfinansowanie zakupu pochodzi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z benefitów akcji ‘"Komputer dla Dziecka" mogły skorzystać osoby mające dziecko w wieku 7-18 lat. Do końca maja kwota dofinansowania przekroczyła 40 tys. złotych - z akcji skorzystało 77 rodzin i 89 dzieci.