Kompania Piwowarska stawia na różnorodność załogi i równość płac kobiet i mężczyzn

W 2019 roku w Kompanii Piwowarskiej pracowało 2721 osób, zdecydowaną większość stanowili mężczyźni, których było 2026. Kobiet w KP pracowało 695. Zdecydowana większość bo aż 2721 pracowała w oparciu o umowę o pracę. 11 osób zatrudnionych było za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, a 32 na podstawie umowy zlecenie. Większość zespołu ma podpisane umowy na czas nieokreślony - 2374 pracowników.

Firma bardzo mocno stawia na różnorodność. Należy do grona 14 firm, które w 2012 r. jako pierwsze w Polsce podpisały Kartę różnorodności.To międzynarodowa inicjatywa realizowana obecnie w 24 krajach UE nakierowana na promowanie różnorodności w miejscu pracy. W przypadku KP mówimy o zróżnicowaniu m.in. pod względem płci, wykształcenia, wieku oraz narodowości. Kobiety stanowią 25,5 proc. wszystkich pracowników, zajmują 31,5 proc. stanowisk kierowniczych.

Utarło się, że branża piwowarska jest zdominowana przez mężczyzn, co w naszej ocenie jest stereotypem. Walcząc z takim podejściem, dbamy o poszanowanie wszelkiej różnorodności i wprowadziliśmy zasady równych szans zatrudnienia również pod względem płci. W KP kobiety pracują w różnych działach (w marketingu jest to 63 proc., w finansach 68 proc., a w dziale personalnym 69 proc.). Najmniej pań jest w działach sprzedaży, dystrybucji oraz produkcji - w rozmowie z PulsHR.pl wyliczała w zeszłym roku Agnieszka Żmuda-Kleśta, dyrektor ds. zarządzania talentem w KP.

Firma zwraca uwagę również na lukę płacową. A dokładniej na to, by jej nie było. - Wynagrodzenia naszych pracowników nie zależą od płci. W latach 2018-2019 na poszczególnych poziomach organizacyjnych, po uwzględnieniu takich czynników jak czas pracy, staż, wiek i wykształcenie, różnice w płacach kobiet i mężczyzn zawierały się w granicach od +2 proc. do -3 proc. - możemy przeczytać w raporcie.

KP skupia się również na zwalczaniu ukrytych stereotypów, np. dotyczących „męskich” i „kobiecych” zawodów i funkcji. Jak wskazują, jej ogłoszenia o pracę nie zawierają sugestii dotyczących preferowanego wieku kandydatów. Stara się również, by coraz więcej kobiet decydowało się na aplikowanie do nich, mimo, że branża uchodzi za typowo męską. W tym celu organizuje dni otwarte dla kobiet.

Według danych Eurostatu, Polki zarabiają o 7,2 proc. mniej niż mężczyźni, podczas gdy średnia unijna to 16,2 proc. Nie jest jednak tak optymistycznie, jak mogłoby się wydawać. Eksperci przekonują, że wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (gender gap pay) może być mylący, gdyż Eurostat uwzględnia dane tylko z kilku wybranych sektorów gospodarki. Ponadto - jeśli porównać wynagrodzenia kobiet i mężczyzn mających podobne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pracujących na podobnych stanowiskach i w tych samych sektorach gospodarki - okazuje się, że przeciętna (skorygowana) luka płacowa jest o wiele wyższa.