Kolejny rekord na koncie PulsHR.pl. Dziękujemy!

Wrzesień dla PulsHR.pl przyniósł nowy rekord. Nasz portal odwiedziło 519,9 tys. użytkowników. To najlepszy wynik w historii serwisu. W tym miesiącu najczęściej uwagę Czytelników przyciągały artykuły na temat szczepień pracowników przeciwko COVID-19.

Dokładnie 519,9 tys. użytkowników odwiedziło PulsHR.pl we wrześniu 2021 roku. (Fot. Shutterstock)

Po rekordowym maju i kwietniu, przyszedł czas na rekordowy wrzesień. Dokładnie 519,9 tys. użytkowników odwiedziło PulsHR.pl we wrześniu 2021 roku. To najlepszy wynik w historii serwisu. Aż o 134 proc. wyższy niż rok wcześniej i o 3,1 proc. wyższy niż ustanowiony ledwie 4 miesiące wcześniej poprzedni rekord z maja 2021 roku (501,8 tys.). To pokazuje, że zaufanie Czytelników do PulsHR.pl nadal systematycznie rośnie.

- Rynek HR i rekrutacji po okresie stagnacji odzyskał wigor. Wraz z nim rośniemy i my. Jest to stały trend, we wrześniu po wakacyjnym wyhamowaniu, poprawiliśmy poprzedni rekord oglądalności, który zanotowaliśmy w czerwcu. Szczególne słowa uznania w związku ze świetnymi wynikami należą się Katarzynie Domagale-Szymonek, Justynie Koc, Karolinie Markowskiej i Jackowi Pustole, którzy stanowią trzon zespołu wydającego serwis - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny PulsHR.pl.

We wrześniu na liście najczęściej czytanych materiałów znalazły się teksty poruszajcie wyjątkowo aktualny problem - szczepień pracowników przeciwko COVID-19. Największą popularnością cieszył się materiał, w którym pracodawcy sceptycznie ocenili zaproponowane przez rząd rozwiązania dotyczące walki z pandemią. Pracodawca nie mógłby zwolnić niezaszczepionego, ale mógłby np. skierować go na bezpłatny urlop czy przesunąć jego zakres obowiązków tak, by miał jak najmniejszy kontakt z klientami.

- Nie po to przedsiębiorca zatrudnia pracowników, by ich zawieszać, wysyłać na bezpłatne urlopy czy przesuwać im zakres obowiązków - oceniała ten pomysł Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group. - Przedsiębiorcy potrzebują pracowników do rozwoju. Nie możemy spodziewać się po pracodawcach, że będą zwalniać niezaszczepionych, bo to będzie obniżanie efektywności operacyjnej firmy - dodawała.

Jednak szczepienia to tylko jeden z wielu tematów, jaki poruszamy na łamach portalu. Od zawsze dużą popularnością cieszą się materiały poruszające temat skrócenia czasu pracy. Nie inaczej było we wrześniu, gdzie daliśmy Czytelnikom tekst na temat wyników analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny. Wynika z niej, że krótsza praca się opłaca. Firmy, które zdecydowały się skroić czas pracy odnotowały wśród swoich pracowników niższy poziom stresu, niższy poziom absencji chorobowej, a także wyższy poziom zadowolenia z możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Analizując wybory czytelników, warta polecenia jest również nasza wrześniowa rozmowa z prezesem agencji rekrutacyjnej Antal. Artur Skiba mówił w niej m.in. o tym, że oczekiwania pracowników cały czas rosną, a ludzie rzadziej szukają aktywnie pracy. - To wymarzona sytuacja z punktu widzenia agencji zatrudnienia, bo to oznacza, że pracodawcy będą potrzebowali profesjonalnej pomocy, by dotrzeć do specjalistów - komentował. Całą rozmowę przeczytacie TUTAJ

