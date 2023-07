Karnety na siłownie, sauny, joge. Co z tego, pracownicy i tak się nie ruszają

Opieka medyczna jest najczęściej oferowanym benefitem w IT (Fot. materiały prasowe No Fluff Jobs)

Platfora z ofertami pracy dla specjalistów IT no Fluff Jobs rozpoczęła kampanię "Zdrowy kod". W ten sposób chce zachęcić do aktywności pracowników siedzących po całych dniach przed komputerem

- W ogłoszeniach o pracy zdarzają się nawet takie udogodnienia jak sauna, basen, zajęcia jogi, masaże, kort do squasha, dostęp do aplikacji do treningu zdrowia psychicznego, a nawet sesje well-beingowe ze specjalistą – mówi Paulina Król, chief people and operations officer w No Fluff Jobs.

Jeśli chodzi o inne udogodnienia związane ze zdrowiem, to w 77 proc. ofert wymieniana jest subskrypcja sportowa (np. karta Multisport), a w ponad 48 proc. parking dla rowerów (chociaż o prysznicu w biurze wspomina się już tylko w 33,5 proc. ogłoszeń). Karta lunchowa pojawiła się w 8 proc. ofert, a dostęp do świeżych owoców – w 4 proc.

W branży IT najpopularniejszym benefitem dla pracowników od lat niezmiennie pozostaje prywatna opieka medyczna – według danych No Fluff Jobs, polskiego portalu IT z ogłoszeniami o pracy, pojawiła się ona w 78 proc. ofert opublikowanych w 1. półroczu 2023 r.

Mimo to zdrowie pracowników pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba zwolnień lekarskich spowodowanych chorobami układu ruchu, najczęściej bólem pleców, ponad 67 proc. polskich pracowników nie wykonuje aktywności fizycznej w zakresie zalecanym przez WHO jako niezbędny do zachowania zdrowia. Wzrasta też liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne takie jak nadwaga i otyłość, nadciśnienie, czy nieprawidłowy poziom cholesterolu oraz glukozy. Jednocześnie niemal 60 proc. Polaków uważa zachowanie dobrego zdrowia za jedną z najważniejszych wartości codziennego życia.

Kampania No Fluff Jobs zachęca do ruszania się - dla zdrowia

Zdrowy Kod jest akcją skierowaną do pracowników i pracowniczek oraz kandydatów i kandydatek do pracy w IT. Na stronie internetowej, TikToku, Instagramie i w innych mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube No Fluff Jobs można zapoznać się z poradami dietetyka Marcina Jackowiaka oraz fizjoterapeutki Dominiki Rosińskiej na temat m.in. zdrowego odżywiania, odpowiedniego nawadniania organizmu, prawidłowej postawy ciała, ergonomii stanowiska pracy oraz ćwiczeń, które można wykonywać nawet bez wstawania z krzesła. W ramach zapowiedzi akcji w maju na konferencji technologicznej Infoshare w Gdańsku stanął food truck ze zdrowymi przekąskami i napojami. Kampania Zdrowy Kod potrwa do końca sierpnia.

- Praca specjalistów i specjalistek IT jest pracą siedzącą, często wiąże się z dużym stresem, co prowadzi do przykrych konsekwencji zdrowotnych. Chcemy dostarczyć kandydatom i kandydatkom informacje, które pomogą im uporać się m.in. z bólem pleców, sztywnością karku i zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy, a także poprawić nawyki żywieniowe i wzbogacić dietę w elementy wspomagające efektywną pracę – dodaje Michał Rogoziński, art lead w No Fluff Jobs i pomysłodawca kampanii.

Poważne konsekwencje siedzącego trybu pracy i pracy zdalnej

To, jakie konsekwencje może mieć siedzący tryb pracy i całkowity brak dbania o zdrowie pokazała kilka lat temu DirectlyApply. Brytyjska platforma pośrednictwa pracy stworzyła wizualizację Susany, która powstała na bazie porad ekspertów z dziedziny zdrowia, pokazujących skutki, jakie praca z domu może mieć dla organizmu, jeśli nie podejmiemy niezbędnych kroków, aby ich uniknąć.

Susana ma podkrążone oczy, sporą otyłość, mocno zaokrąglone plecy, resztki włosów na głowie oraz wygięta w łuk tzw. "technologiczną" szyję. Konsekwencje zdrowotne takiego trybu życia są bowiem tragiczne. Cukrzyca, miażdżyca, problemy z sercem czy oddechem, nie mówiąc już o problemach z poruszaniem się... lista jest długa.

