Już wkrótce największe wydarzenie rynku nieruchomości. Zostały ostatnie godziny na rejestrację

Zostały ostatnie godziny, by zarejestrować się na Property Forum 2022. Na największym wydarzeniu poświęconym rynku nieruchomości komercyjnych nie zabraknie wątków związanych z rynkiem pracy. W dyskusjach udział wezmą m.in. Aneta Andruszkiewicz, dyrektor HR w Unibepie, Edyta Gradkowska, recruitment delivery manager Ikei, Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP i Marta Stafecka, HR Business Partner w Veluksie.

Rejestracja na udział stacjonarny w Property Forum trwa do 16 września do godz. 15, a na udział online do 20 września do godz. 16. (fot. PTWP)