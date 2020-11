Jest lepiej, co nie znaczy, że dobrze. Home office nadal stanowi problem

42 proc. Polaków, mających możliwość pracy zdalnej, uważa, że przyczynia się ona do zacierania granicy między życiem zawodowym a prywatnym. Na fakt ten w znacznym stopniu mogą mieć wpływ przełożeni, którzy regularnie kontaktują się z podwładnymi po godzinach pracy. Choć w stosunku do wyników z maja 2020 r., widać pewną poprawę, wciąż robi to 65 proc. polskich szefów (spadek o 7 pkt. proc.), przy czym 27 proc. - regularnie (spadek o 4 pkt proc.).

Praca zdalna jeszcze kilka miesięcy temu traktowana była jako benefit. Od wybuchu pandemii wiele zespołów przeniosło się do domu. (Fot. Shutterstock)

Serwis z ogłoszeniami o pracę Gumtree opublikował wyniki najnowszego raportu na temat wpływu pracy zdalnej na kondycję psychiczną pracowników

Wyniki raportu wskazują, że ten system pracy w wielu aspektach stanowi spore wyzwanie i obciążenie dla pracowników.

– Poczucie odosobnienia i przewlekły stres często prowadzą do złego samopoczucia, a w konsekwencji także do poważnych zaburzeń psychicznych – przestrzega psycholog, Aleksandra Bończewska.

Choć pierwszą falę powrotów do pracy stacjonarnej mamy za sobą, to ostatnie tygodnie i sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do kolejnego zamknięcia. W praktyce oznacza to, że pracownicy w znów w dużej części znów zamienili swoje salony, kuchnie czy sypialnie w biura.

- Praca zdalna dotyczy 20 – 30 proc. rynku pracy. Są sektory, które nie są w stanie przejść w tryb pracy zdalnej. Pamiętajmy, że w tym przypadku mówimy o tzw. „białych kołnierzykach”, o dużych miastach. Produkcja, duże zakłady nie mają takiej możliwości - zauważa Piotr Wielgomas, prezes Bigram.

W najnowszej odsłonie badania Gumtree.pl potwierdziła się teza z maja 2020 roku. Wówczas niemal dziewięciu na dziesięciu Polaków (89 proc.) uważało, że praca zdalna w najbliższych miesiącach zyska na znaczeniu. W październiku 90 proc. zapytanych osób z perspektywy czasu stwierdziło, że praca zdalna ma dziś większe znaczenie, niż miała przed pandemią koronawirusa. Jednak jakie konsekwencje niesie ze sobą?

Szef problemem

Sprawdzili to eksperci z Gumtree. Z ich raportu wynika, że 42 proc. Polaków, mających możliwość pracy zdalnej, uważa, że przyczynia się ona do zacierania granicy między życiem zawodowym a prywatnym. W dużym stopniu mogą mieć na wpływ przełożeni, którzy regularnie kontaktują się z podwładnymi po godzinach pracy. Choć w stosunku do wyników badania z maja 2020 r., widać pewną poprawę, wciąż robi to 65 proc. polskich szefów (spadek o 7 pkt procentowych), przy czym 27 proc. - regularnie (spadek o 4 pkt procentowe).

Jednocześnie ponadto 17 proc. zapytanych pracowników twierdzi, że w czasie pracy zdalnej ma problemy z koncentracją, a co ósmy zapytany (12 proc.) zmaga się z poczuciem osamotnienia. Czytaj więcej: Praca zdalna – z dala od biura, szefa i normalności? – Niestety, wciąż dwóch na trzech polskich pracodawców traktuje pracę zdalną jako elastyczną formę zatrudnienia, pozwalając sobie na kontakt z pracownikiem i zlecanie mu zadań poza wyznaczonymi godzinami pracy. Co ciekawe, problem ten dotyczy zarówno pracowników na niższych szczeblach w firmowej hierarchii (asystenci – 72 proc.), jak i osób na stanowiskach kierowniczych (75 proc.). Nadzieję daje fakt, że między majem a październikiem 2020 roku doszło tu do pewnych pozytywnych zmian. Rolą organizacji pracowniczych, ale też decydentów, jest zadbanie o to, aby były one kontynuowane – mówi Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl. Z kolei psycholog, Aleksandra Bończewska podkreśla, że brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami, zachwiana równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym, mogą w dłuższej perspektywie bardzo źle wpływać na psychikę. – Poczucie odosobnienia i przewlekły stres często prowadzą do złego samopoczucia, a w konsekwencji także do poważnych zaburzeń psychicznych – przestrzega Aleksandra Bończewska. Nie tylko samo zło Ponad połowa respondentów (54 proc.) dostrzega jednak pozytywne aspekty wynikające ze zdalnego trybu pracy. Badani ci podkreślają, że dzięki takiemu rozwiązaniu mogą spędzać więcej czasu z bliskimi i pracować w komfortowych warunkach, przy czym na oba te aspekty najczęściej zwracają uwagę osoby w wieku 25-34 lata. Jeden na trzech respondentów, jako jedną z zalet pracy zdalnej, wymienia unikanie regularnego kontaktu z szefem i współpracownikami. Element ten stanowi największy plus dla pracowników szeregowych - wskazało na niego aż 43 proc. z nich. Psychologowie przestrzegają, że za unikaniem kontaktu osobami z pracy mogą kryć się poważne problemy związane z nieprawidłowościami w stosunkach wewnątrz organizacji. Elementu tego nie powinno się więc rozpatrywać w kategoriach „zalet”. – Niezależnie od faktu, czy dana firma pracuje obecnie w trybie zdalnym czy stacjonarnym, warto aby pracodawcy zadbali o dobry kontakt z każdym pracownikiem, a także poprawne relacje w zespołach. Jest to niezwykle ważny aspekt koegzystencji w ramach organizacji. Wpływa on przede wszystkim na samopoczucie pracowników, a tym samym ich efektywność, poczucie docenienia i satysfakcji z wykonywanej pracy – dodaje Aleksandra Bończewska, psycholog. Home office a wypalenie zawodowe Wypalenie zawodowe to syndrom, którego doświadczają miliony pracowników w Polsce. Osoby wypalone zawodowo nie mają chęci do działania, są rozczarowane swoją pracą i mają obniżone poczucie skuteczności. W maju, kiedy przeprowadzana była poprzednia edycja badania Gumtree.pl, wypalenie zawodowe sygnalizowało 31 proc. polskich pracowników. W październiku odsetek ten wzrósł minimalnie, do 32 proc. O wypaleniu zawodowym najczęściej mówią pracownicy na stanowiskach „specjalisty” oraz „kierownika” (po 36 proc.). Na uwagę zasługuje również fakt, że problemy takie nieco częściej mają osoby, którym pracodawcy początkowo (na skutek pandemii) pozwolili pracować zdalnie, ale następnie się z tej zgody wycofali (36 proc.). Czytaj więcej: Warunki pracy zdalnej. Pracodawca może skontrolować pracownika w domu? Wyniki te warto porównać z odpowiedzą na pytanie o to, czy praca zdalna ma wpływ na samopoczucie pracownika. 44 proc. pracowników, którzy kiedykolwiek mieli możliwość pracy zdalnej, stwierdziło, że wpływ ten jest pozytywny, a home office może chronić przed wypaleniem zawodowym. Przeciwnego zdania była zaledwie jedna na pięć (21 proc.) zapytanych osób. – Rezultaty naszych badań nie pozostawiają złudzeń – zmiana trybu pracy może mieć ogromny wpływ na ludzką psychikę. Możemy nawet postawić tezę, że efektywne wdrożenie home office przez firmę połączone z odpowiednim nastawieniem pracownika, mogą przełożyć się pozytywnie na jego samopoczucie i codzienne funkcjonowanie w miejscu pracy. Nie wszystko zależy jednak wyłącznie od decyzji o tym, czy dana osoba będzie pracować w domu czy w biurze. Determinujące są tutaj bowiem inne czynniki, takie jak ogólna atmosfera w firmie, narażenie na stres, a nawet mobbing. Jeśli te negatywne elementy nie zostaną wyeliminowane bądź ograniczone do niezbędnego minimum, żaden tryb pracy sam w sobie nie przełoży się na pozytywne efekty – podsumowuje Katarzyna Merska z Gumtree.pl.

