Jak zaprojektować przyjazne biuro? Oto kilka wskazówek

Stres wiąże się nie tylko ze zmniejszoną produktywnością, ale także ze złym stanem zdrowia, od poczucia lęku po bezsenność. Zasady zarządzania i kultura organizacyjna firmy są głównymi czynnikami wpływającymi na dobre samopoczucie w pracy. Jednak projektowanie biur ma tu również do odegrania ważną rolę.

- Projektowanie miejsca pracy może mieć ogromny wpływ na dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne pracowników, odzwierciedlając i wzmacniając rodzaj środowiska, które firmy chcą stworzyć. Ponieważ komfort pracy staje się priorytetem w przyciąganiu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, firmy chętniej inwestują w wyposażenie, od oświetlenia po materiały zmniejszające hałas, które mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia pracowników - twierdzi Raymond Chu, starszy projektant w Tétris.

Naturalne światło i piękne widoki na zewnątrz są wysoko cenione przez pracowników i poprawiają nastrój użytkowników przestrzeni. Może się to przełożyć na lepszy sen, wyższy poziom energii i zdolność do efektywniejszego radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

- Sale konferencyjne powinny być rozmieszczone w strefach oddalonych od okien, aby światło dzienne skupione było raczej na przestrzeni open space, w której większość pracowników spędza dzień pracy - podpowiada Raymond Chu, starszy projektant w Tétris.

W obszarach położonych bliżej trzonu budynku białe ściany i przeszklone ścianki działowe mogą pomóc zmaksymalizować dostęp światła.

Rozmieszczenie roślin na powierzchni biura, tworzenie elementów z zielonymi ścianami lub ogrodem wewnętrznym, a nawet pokazywanie obrazów przedstawiających przyrodę na ekranach telewizyjnych - może budzić uczucie spokoju na tętniącej życiem przestrzeni. Rośliny nie tylko zapewniają zastrzyk kojący zmysły poprzez poprawę jakości powietrza, ale mogą również pomóc obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć poziom hormonów stresu.

- Natura przyciąga ludzi, a coraz więcej dowodów wskazuje na to, że dodanie łatwych w utrzymaniu roślin do biur może poprawić zadowolenie i zdrowie pracowników. Dzięki zastosowaniu biofilnego designu w miejscu pracy zieleń staje się jego integralną częścią i może przyczynić się do zwiększenia kreatywności i produktywności - kontynuuje Raymond Chu.

Nie chodzi tu tylko o rośliny. Naturalne materiały, takie jak drewno i kamień, mogą być również stosowane na ścianach lub meblach, aby wprowadzić do wnętrz więcej ze środowiska zewnętrznego.

Tétris dla firmy Kantar (fot.mat.pras.)

Strefy relaksu

Praca za biurkiem przez cały dzień może mieć duży wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Dobrze zaprojektowane miejsca do odpoczynku z wygodnymi meblami i ekspresem do kawy, a nawet ciągi komunikacyjne zorganizowane w odpowiedni sposób, mogą zachęcać ludzi do większej aktywności i zmiany tego, jak pracujemy.

- Coraz więcej firm uwzględnia w projektach swoich biur strefy relaksu, które można wykorzystać też do odbywania nieformalnych spotkań, posiłków lub na krótką przerwę na kawę. Dobrze zaprojektowane przestrzenie tego typu są pozytywnie postrzegane przez pracowników i mogą być dobrym sposobem na poprawę ich samopoczucia w biurze, co ma wpływ na mniejszą skłonność do zmiany pracodawcy - argumentuje starszy projektant w Tétris.

Kontrolowany poziom hałasu

Hałas jest głównych czynników powodującym dyskomfort w biurze. Dlatego szczególnie w przestrzeniach otwartych, projekt uwzględniający kontrolę akustyki może znacznie przyczynić się do zmniejszenia stresu.

- Na przykład, dźwiękochłonne sufity wyspowe idealne do stworzenia cichych obszarów w przestrzeni pracy wspólnej, albo ciężkie zasłony pomagające tłumić hałas rozmów w częściach socjalnych. Wiele firm korzysta również z zamykanych budek telefonicznych, które mogą oferować zaciszne, dźwiękoszczelne obszary, w których można pracować przez kilka godzin, aby dotrzymać terminów - podpowiada specjalista.

Kolorowe miejsca pracy

Inteligentne wykorzystanie koloru może przynieść znaczące korzyści. Np. daje wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania danej przestrzeni.

We wspólnych i dynamicznych przestrzeniach roboczych generalnie można użyć jaśniejsze, bardziej żywe kolory, aby pobudzać energię i kreatywność. Natomiast obszary zaprojektowane z myślą o koncentracji wykorzystują bardziej miękkie, wyciszone odcienie, przy czym popularnym wyborem są tu niebieski i fioletowy. Zielony działa uspokajająco i jest łagodniejszy dla oczu, dzięki czemu może też zmniejszać poczucie zmęczenia - wymienia Raymond Chu.

Podobnie sufity, szczególnie odsłonięte, oraz kafelki i dywany, są doskonałymi nośnikami koloru. Kolorowe meble i dodatki, takie jak rośliny, mogą również nadać pomieszczeniu konkretny nastrój.

Odpowiednia ilość miejsca

Jako, że duża powierzchnia w biurach jest raczej rzadko spotykana, pracownicy mogą czuć się stłoczeni, co z kolei może podnieść poziom stresu i obniżyć ich wydajność. Elastyczne obszary robocze, które pozwalają pracownikom wybierać miejsca spośród różnorodnych stolików, zakamarków i zacisznych kątów z biurkami, zgodnie z ich potrzebami, mogą stworzyć bardziej pozytywne środowisko pracy.

- Ludzie muszą czuć, że mają przestrzeń osobistą. Bez poczucia prywatności praca może być trudna i stresująca. Może to pomóc w optymalizacji dostępnej przestrzeni. Projektując z nastawieniem na dobre samopoczucie, nacisk kładziemy na tworzenie różnych przestrzeni dla różnych sposobów pracy - reasumuje Raymond Chu.

Nie zapominajmy o podstawach

Z badania What Workers Want („Czego pragną pracownicy?”) firmy doradczej Savills wynika, że dla polskich pracowników najważniejsza w biurze jest czystość. Ponad 90 proc. respondentów wskazuje ten czynnik jako ważny lub bardzo ważny. Jest ona dużo wyżej ceniona niż np. dostęp do miejsca parkingowego czy posiadanie odpowiednich sal konferencyjnych na potrzeby spotkań.

- Wyniki badania pokazują jasno, że niezależnie od trendów w aranżacji wnętrz tym, o co pracodawcy powinni zadbać w pierwszej kolejności, są absolutne podstawy. Jeśli biuro nie będzie czyste, jeśli nie zapewnimy w nim odpowiedniej temperatury czy oświetlenia, to nie ma sensu zabiegać o satysfakcję pracowników, inwestując np. w play room czy inne wyszukane udogodnienia – mówi Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych (reprezentacji najemcy) w Savills.