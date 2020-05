Jak wrócić do biura po pandemii koronawirusa. Pomóc może zespół szybkiego reagowania

W obecnej sytuacji istotna jest świadomość wspólnej odpowiedzialności za zdrowie użytkowników budynku. Do tego niezbędne jest wzajemne zaufanie i stały dialog pomiędzy zarządcą nieruchomości i jej właścicielem oraz zarządcą i najemcami.

Ważne jest zadbanie o pełne bezpieczeństwo w każdym aspekcie, szczególnie podczas korzystania z powierzchni wspólnych. Podstawowymi działaniami powinno być między innymi monitorowanie wejść, regularna dezynfekcja (np. klamek), ograniczony dostęp do powierzchni wspólnych, szkolenie personelu, przegląd instalacji budynkowych oraz widoczne oznakowanie wejść, wind, schodów i toalet. Dobrym rozwiązaniem jest również wprowadzenie reguły "one way only" - czyli utworzenie jednokierunkowego ruchu po budynku.

– Troska o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku zaczyna się już przy wejściu do niego. Tu następuje pierwszy kontakt i odtąd szczególnie ważnym jest przestrzeganie wszelkich zasad. Kluczowa jest pełna kontrola nad całym obiektem i poszczególnymi powierzchniami – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner i dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International.

Przygotowanie biura do funkcjonowania w "nowej normalności" oznacza zredukowanie jego pojemności, a co za tym idzie istotną reorganizację przestrzeni. Należy stworzyć plan dostępności powierzchni biurowej, grafik osób przebywających w biurze oraz system rotacji pomiędzy i w obrębie zespołów.

Nowe warunki biurowe będą wymagały od pracowników zmiany nawyków i zachowań. Z punktu widzenia komfortu pracy dla zespołu ważne jest przejrzyste przedstawienie obowiązujących procedur. Z uwagi na obawy i emocje towarzyszące powrotowi, tam gdzie to tylko możliwe, warto dać pracownikom autonomię w podjęciu decyzji, czy będą pracować zdalnie, czy z biura.

CZYTAJ DALEJ »

Niezwykle ważną kwestią jest również osobiste i bezpośrednie zaangażowanie kadry menedżerskiej. Istotne jest, by była oni wyposażona w informacje dotyczące strategii powrotu, aby móc właściwie reagować na pytania pracowników i służyć jako dodatkowy kanał przekazywania informacji.

- Kluczowym elementem planu powrotu do biura jest przygotowanie środowiska pracy, w tym przestrzeni biurowej oraz procedur i reguł zachowania. Najważniejsze jest zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa i maksymalnego komfortu. To ich zdrowie i dobrostan powinny być priorytetem – mówi Dorota Osiecka, dyrektor Działu Workplace Innovation w Colliers International.

Eksperci Colliers radzą, aby każda firma powołała zespół szybkiego reagowania, który na bieżąco będzie wprowadzał zmiany i dostosowywał plan działania do nowych warunków. Zapewnienie ciągłości działania organizacji jest najważniejsze. Zakażenie jednego pracownika w zespole niesie ze sobą ryzyko wyłączenia z pracy całej linii biznesowej. Warto zatem zadbać o podzielenie każdego zespołu na podgrupy, które nie będą przebywały w biurze jednocześnie. Skutecznym zabezpieczeniem jest też zasada „Airforce One” - osoby odpowiedzialne za kluczowe funkcje biznesowe nie przebywają równocześnie w jednej przestrzeni.

- Pomimo przygotowań mających na celu powrót do firmy, naszym pracownikom rekomendujemy na ten moment przede wszystkim pracę zdalną. Dla tych, którzy muszą jednak skorzystać z biura, przygotowaliśmy nowe zasady funkcjonowania – mówi Małgorzata Michalczyk, dyrektor Działu Administracji w Colliers International.

fot. mat. prasowe

Innowacje przyjdą z pomocą

Pandemia Covid-19 ze względu na swoją skalę i zasięg będzie długofalowo kształtować nowe postawy i trendy na świecie, m.in. należy spodziewać się przyspieszenia cyfryzacji branży nieruchomości. Pandemia przynosi zmiany, a te rodzą kolejne wyzwania. Największym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom biurowców poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu bez równoczesnej straty na jakości i efektywności działania firm.

- Nowoczesnym narzędziem, które ma w tym pomóc, jest aplikacja do cyfrowego zarządzania biurem, umożliwiająca m.in. mobilny dostęp do biura, nawigację po jego powierzchni, rejestrację gości, komunikację między użytkownikami, dostęp do usług wraz z płatnościami w ramach aplikacji, a także analizę zajętości przestrzeni czy elektroniczną rezerwację miejsc parkingowych, biurek i sal konferencyjnych – mówi Renata Hartle, memendżer ds. strategii flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International.

Zdrowie w naszych rękach

- Przestrzeganie zaleceń epidemiologów dało efekty w postaci spłaszczenia krzywej wzrostu zarażonych - to od naszego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ogromnym stopniu zależy skala pandemii. Pamiętajmy, że skuteczność indywidualnych środków ochrony przed skażeniem została potwierdzona wszędzie tam, gdzie były stosowane w sposób prawidłowy! Jednak powrót do pracy może zniwelować uzyskany wspólnie efekt, jeśli zapomnimy o pilnowaniu narzuconych przez lekarzy reguł – mówi Waldemar Ferschke, lekarz epidemiolog, wiceprezes Mediseptu.

Po powrocie do biur konieczne jest zatem rygorystyczne przestrzeganie zasad, które zostały na nas nałożone w czasie ostrej fazy pandemii. W miejscu pracy musimy pamiętać, by nosić maseczki i rękawiczki, dbać o częste mycie rąk, utrzymywać bezpieczną odległość minimum 1,5 m oraz unikać dużych skupisk ludzkich.

Nie wszyscy wrócą do biur?

Upowszechnianie się pracy zdalnej spowoduje, że pracownicy nie będą chcieli tak łatwo z niej zrezygnować. Jak wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE, 25 proc. osób wskazuje, że po powrocie do normalnego trybu pracy chciałoby co najmniej jeden dzień spędzać poza przestrzenią biurową. Największy odsetek, bo 26 proc. liczy na dwa dni pracy zdalnej, 14 proc. chętnie pracowałoby zdalnie przez trzy dni, 6 proc. chce wpadać do biura tylko raz w tygodniu, a 11 proc. w ogóle nie chce wracać.

- Przechodzimy obecnie przyspieszony test wykonywania naszych obowiązków poza biurem. Z jednej strony okazuje się, że część z nas jest w stanie pracować z domu równie sprawnie. Z drugiej jednak, nadal potrzebujemy biura, bo to przestrzeń, w której można się spotkać i wymienić pomysłami, a tego właśnie nam teraz najbardziej brakuje. Dopiero kolejne miesiące pokażą, czy i jak zmieni się podejście pracodawców do zdalnego wykonywania obowiązków – mówi Joanna Wanatowicz, business director w Grafton Recruitment.

Piotr Kuron, delivery director w Lee Hecht Harrison Polska podkreśla, że tendencję ograniczania przestrzeni biurowej obserwujemy już od dłuższego czasu. Coraz więcej firm zapewnia biurka (tzw. hot spoty, hot desk) dla 60 proc. czy nawet 80 proc. pracowników. W tych firmach pracownicy muszą rezerwować biurko z wyprzedzeniem.

– Być może będziemy obserwować sytuację, w której to firmy będą promowały jeszcze bardziej pracę zdalną, a posiadanie stałego biurka będzie dodatkowym benefitem. A już wkrótce pojawią się oferty pracy, w których w części „oferujemy" będzie zamieszczona informacja o indywidualnym biurku i krześle – komentuje Kuron.

Także Marta Tobiasz, ekspert Hays Poland sądzi, że obecna sytuacja mocno wpłynie na dostępność pracy zdalnej w wielu firmach. Jeżeli taka forma pracy zdaje egzamin, a pracownicy skutecznie wywiązują się ze swoich obowiązków, to wielu pracodawców uzna to za mocny argument za szerszym wprowadzeniem takiego rozwiązania.

– Firmy, które w przeszłości były przeciwne pracy zdalnej, najczęściej obawiały się braku kontroli nad wykonywaną pracą i obniżonej efektywności. Takie rozwiązanie nie było zatem możliwe przy niskim zaufaniu do swojego zespołu lub w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników. Niemniej jednak, jeśli w firmie funkcjonuje formuła pracy zadaniowej, a zatrudnieni są rozliczani na podstawie rezultatów pracy, to te wyniki stanowią ocenę jej jakości. Nie powinno mieć znaczenia, gdzie i w jakim czasie została ona wykonana – tłumaczy ekspert Hays Poland.