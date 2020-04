Jak utrzymać zaangażowanie zespołu podczas pandemii?

Organizowany przez pracodawców w przyspieszonym tempie home office mocno zachwiał relacjami z i pomiędzy pracownikami.

Pomocny może okazać się bezpłatny portal #aktywnieswiadomi, który ułatwia podtrzymywanie relacji w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.



Platforma dostarcza też pomysłów rodzicom, którzy zmuszeni są godzić obowiązki służbowe z opieką nad dziećmi.

Pracownicy w czasie pandemii koronawirusa potrzebują od pracodawców przede wszystkim wsparcia. Codzienna rutyna wychodzenia do biura i spotykania się z kolegami z pracy została zachwiana. Dziś wielu z nas czeka na słowa, które świadczą o trosce i dbałości o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Przymusowa kwarantanna to duże obciążenie psychiczne. Brakuje nam rozmowy i porady, poczucia, że jesteśmy częścią pewnej całości.

- Potrzebujemy dziś wspólnoty, nawet jeśli - w tych wyjątkowych czasach - jest to jedynie wspólnota wirtualna. To ważne, byśmy się zrzeszali, byli obecni w tej samej przestrzeni, dzielili się doświadczeniami, spostrzeżeniami czy wątpliwościami. Niezwykle istotna jest też troska, wzajemna dbałość o siebie. Z jednej strony mamy poczucie izolacji, a z drugiej możliwość korzystania z przestrzeni online, w której możemy być razem - mówi Marta Szydłowska-Pierzak, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Komunikacja z pracownikami

Organizowany przez pracodawców w przyspieszonym tempie home office mocno zachwiał relacjami z i pomiędzy pracownikami. Z tak dużym zagrożeniem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz turbulencjami, także w gospodarce, wszyscy stykamy się po raz pierwszy w życiu. Czwarty tydzień pracy z domu wzmaga poczucie izolacji i lęk o to, co czeka nas po powrocie do względnej normalności. Niepewność podsycają medialne doniesienia ze wszystkich stron świata.

- Nie wszyscy odnajdują się w trybie home office, u wielu osób pojawia się poczucie odizolowania i strach, także o to, jak w sytuacji kryzysu gospodarczego, z którym niewątpliwie już dziś mamy do czynienia, poradzi sobie nasza firma. Jesteśmy częścią zespołu i w tym trudnym czasie potrzebujemy wsparcia tak przełożonego, jak i kolegów. Tworząc portal #aktywnieswiadomi użyliśmy mechanizmów, które pozwalają utrzymać zespołowość i realny kontakt między pracownikami a pracodawcą, a także w samym zespole - tłumaczy Paweł Kornosz, prezes YesIndeed.

Portal #aktywnieswiadomi umożliwia stałą komunikację między pracodawcami i pracownikami, a także ich edukację np. poprzez udział w quizie na temat zasad BHP, wiedzy na temat produktu czy usługi firmy. Z kolei pracownicy mogą się wymieniać informacjami, tworzyć kluby dyskusyjne, grać wspólnie np. w scrabble, prezentować potrawy, które udało im się przygotować na podstawie przepisów Ani Starmach, oceniać i komentować. Każda aktywność związana z życiem firmy, ale też sportowa czy edukacyjna, jest premiowana. Zebrane punkty użytkownicy mogą wymieniać np. na rabaty lub e-vouchery na produkty i do wybranych sklepów m.in. Purella Superfoods, BeRaw, tagomago.pl, Norauto, Virtualo, mubi.pl, Zalando, 4F i Apart. Wsparcie dla małych firm Kolejna ważna rzecz to wspieranie mniejszych, często działających lokalnie, przedsiębiorców, którzy w czasie pandemii praktycznie stracili rynek zbytu i dziś mają trudności z utrzymaniem swojego biznesu. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by zaistnieć na #aktywnieswiadomi jest zaoferowanie rabatu na swoje produkty i usługi, z których mogą skorzystać użytkownicy platformy. Do projektu pomysłodawcy zaprosili także kluby fitness, które od kilku tygodni świecą pustkami. Na platformie jest cała sekcja poświęcona treningom offline i online, w tym live streams – dzięki zaproszeniu do projektu start-upu Gymsteer. Pojedyncze zajęcia w dowolnym klubie w Polsce to koszt zaledwie kilku złotych. Specjalny program Home Fitness, czyli krótkie treningi na wybrane partie mięśni oraz treningi cardio, prowadzi znany duet Karolina Polis i Piotr Karwat.