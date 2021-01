Ibisz, Kozidrak, Martyniuk i zespół Akcent na noworocznej imprezie Biedronki

Sieć Biedronka zorganizuje swoim pracownikom imprezę noworoczną. Wydarzenie poprowadzi Krzysztof Ibisz. Wystąpią Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Zenon Martyniuk i zespół Akcent oraz kabaret Ani Mru-Mru. Wszystko odbędzie się online.

Krzysztof Ibisz poprowadzi imprezę dla pracowników Biedronki. (fot. Facebook/Krzysztof Ibisz)

W czasie pandemii większość firm zrezygnowała z organizowania świątecznych czy noworocznych imprez dla pracowników. Inaczej postąpiła sieć Biedronka.

70 tys. jej pracowników już w najbliższą niedzielę, 10 stycznia 2021 r. spotka się wirtualnie, by świętować Nowy Rok.

Wystąpią m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Zenon Martyniuk i zespół Akcent.

W ten sposób sieć chce podziękować zespołowi za pracę w wyjątkowo trudnym okresie.

Podczas spotkania, pracownicy sieci będą mogli posłuchać artystów oraz obejrzeć trzy skecze, przygotowane przez kabaret Ani Mru-Mru. Dwa z nich będą miały swoją premierę właśnie podczas wydarzenia i zostały przygotowane przez grupę specjalnie na tę okazję.

Na wirtualnej „scenie” zaśpiewają także sami pracownicy sieci – producent muzyczny i kompozytor Adam Sztaba przygotował teledysk z udziałem pracowników Biedronki i Beaty Kozidrak. Wykonali oni wspólne jedną z najpopularniejszych piosenek Bajmu „Biała Armia”.

(Fot. Shutterstock)

- Poczucie jedności jest obecnie ważne, jak być może nigdy wcześniej. Biedronka to nie tylko sieć handlowa, ale przede wszystkim społeczność licząca ok. 70 tysięcy pracowników w całej Polsce. Cieszę się, że dzięki nowym technologiom możemy zrealizować prawdopodobnie największe wydarzenie tego typu, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Polsce. To pokazuje, że Biedronka odważnie sięga po nowe rozwiązania, które pozwalają nam nawet w tych wymagających czasach budować wspólnotę i jednocześnie podziękować naszym pracownikom za ich pracę w minionym roku - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Pomiędzy występami artystów, pracownicy sieci będą mogli przesłać transmitowane na żywo życzenia i zdjęcia, a także wziąć udział w konkursach SMSowych. Podczas spotkania życzenia zatrudnionym złożą także dyrektorzy makroregionów, a uczestnicy będą mogli obejrzeć wywiad z Łukaszem Grassem, autorem książki „Łączy nas Biedronka”, opowiadającej o historii rozwoju sieci.

