Hybrydowy model pracy zostanie z nami. Nie liczy się miejsce, a cel pracy

Plantronics (Poly), firma specjalizująca się w technologiach komunikacyjnych, opublikowała nowy raport na temat zmian zachodzących na rynku pracy wraz ze stawianiem czoła epidemii COVID19.

Bierze w nim pod uwagę opinie ekspertów z zakresu m.in. architektury, zarządzania i futurystyki, analizujących kierunki przyszłych zmian w środowiska i psychologii pracy.

Zdaniem autorów raportu pracownicy zyskają elastyczność i większe możliwości wyboru, co przełoży się na większą motywację i zdolność współpracy w zespołach, wzmacniając kondycję firm.



- Okoliczności związane z pandemią COVID-19 są szansą dla firm do zakwestionowania obecnego sposobu postrzegania pracy i nadania jej nowego kształtu w przyszłości. W „nowej normalności” - w reakcji na zaistniałe okoliczności oraz w miarę wprowadzania nowych metod pracy - nastąpi upowszechnienie się pracy hybrydowej charakteryzującej się większą elastycznością co do miejsca pracy, dostosowania otoczenia pod kątem maksymalizacji zaangażowania i produktywności, i oraz dopasowania do stylu życia i pracy poszczególnych pracowników - uważa Darrius Jones, executive vice president oraz chief strategy officer w Poly.

W praktyce oznacza to, że hybrydowy model pracy wprowadzi nowe sposoby pracy (nowe jej zasady, zapewniające pracownikom elastyczność pod względem czasu i miejsca jej wykonywania, pracę zadaniową (rozliczanie pracownika nie z obecności w miejscu pracy w wyznaczonych godzinach, ale z produktywności i osiąganych wyników) oraz optymalizację inwestycji (indywidualne miejsce pracy, wyposażone w odpowiednie technologie i sprzyjające współpracy można stworzyć wszędzie, niekoniecznie w firmowym biurze).

- Charakter pracy zmieniał się już przed pandemią. Dzisiaj nieliczni mogą twierdzić, że zmiana jest ograniczona przez bariery technologiczne, ale zamrożenie gospodarki pokazało, że do prawdziwej zmiany nie jest potrzebny jedynie sprzęt, ale zmiana w aspekcie kultury pracy. Przyszłość to elastyczne środowisko, które zaspokaja potrzeby wszystkich pracowników, dając im poczucie spełnienia w pracy, w zamian za co maksymalizują oni wzrost zatrudniającej ich firmy - mówi Tom Cheesewright, specjalista w dziedzinie futurologii i współautor raportu Poly.

Plus modelu hybrydowego

Zdaniem Megan Reitz, wykładającej przywództwo i dialog na Hult Ashridge Business School, firmy muszą trwale wprowadzić pewne fundamentalne zmiany w trybie hybrydowym, umożliwiające pracownikom zgłaszanie uwag, pomysłów i inicjatyw.

Według raportu Poly zespół będzie elastyczny, innowacyjny, etyczny i empatyczny tylko wtedy, gdy w kulturze jego pracy wystąpią integracja (zróżnicowane zespoły mają lepsze wyniki, ale trzeba umieć wykorzystać i docenić tę różnorodność), dociekliwość (uniwersalne metody zarządzania nie zawsze się sprawdzają. Pracownicy będą różnie reagować na hybrydowy tryb pracy, a menedżerowie muszą nauczyć się dociekliwości ciekawości i zadawania pytań) oraz zorientowanie na cel (szersze cele są przedstawiane o wiele za późno, a przecież odpowiednia koncentracja na efekcie może posłużyć za kompas w czasach zmian i przyczynić się do poprawy efektywności w miejscu pracy). Taki model pracy wprowadzi u siebie m.in. Capgemini. - Pandemia z pewnością zwiększy elastyczność oferowanego przez nas modelu pracy, jednak wciąż biuro będzie przestrzenią zwiększonej współpracy - mówi Grzegorz Wołodko, dyrektor Software Solutions Center w Capgemini. Model hybrydowy mile widziany Także badanie firmy Pracuj.pl potwierdza zwrot ku hybrydowemu modelowi pracy. 40 proc. respondentów chciałoby mieć możliwość przyjścia do biura przynajmniej raz w tygodniu, a kolejne 40 proc. - móc pracować poza biurem tylko przez wybrane dni miesiąca. Badani przez Pracuj.pl są zdania, że praca zdalna na dłużej zagości na rynku pracy. Aż 7 na 10 z nich jest przekonanych, że firmy w przyszłości będą inwestować w narzędzia wspierające wykonywanie obowiązków w tym modelu. Niewiele mniej, bo 65 proc. spodziewa się, że pandemia podkreśli zalety i oszczędności płynące z pracy zdalnej, co będzie powodować przechodzenie części pracodawców na pracę w tym modelu. Aż 7 na 10 badanych postrzega zdolność do efektywnej pracy poza stałym biurem za coraz ważniejszy atut pracownika, poszukiwany przez firmy u specjalistów. Z takim twierdzeniem wyraźnie częściej zgadzają się osoby pracujące, niż bezrobotne, a wśród płci – kobiety. Także Jones z Poly przyznaje, że technologia ma do spełnienia ważną funkcję w tworzeniu „nowej normalności”. To dzięki niej umożliwione będziemy mieli stałe przepływy pracy między ludźmi i miejscami oraz sprawną komunikację i współdziałanie podsycające motywację i zaangażowanie wirtualnych zespołów” — mówi Darrius Jones z Poly. „Odpowiednio reagując, modyfikując metody działania i przyjmując nowe rozwiązania, możemy sprostać nadchodzącym wyzwaniom i konsekwentnie ewoluować zgodnie z kolejnymi falami zmian”.